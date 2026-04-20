Hà Nội dồn lực xử lý 'điểm nghẽn' ngập úng, tăng tốc 12 công trình khẩn cấp trước mùa mưa

Hà Nội: Từ nay đến 15/5, kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm tại 126 xã, phường GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì An toàn thực phẩm. Theo kế hoạch, từ ngày 16/4 đến hết ngày 15/5/2026, các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất tại 126 xã, phường trên địa bàn.

Trong đó, tình trạng ngập úng đô thị tại Hà Nội được xác định là một trong những vấn đề cấp bách cần xử lý.

Nghị quyết yêu cầu trước mắt phải khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình ngắn hạn để xử lý dứt điểm những tồn tại có thể giải quyết ngay, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự tham gia của người dân và toàn bộ hệ thống chính trị.

Cụ thể, hiện thành phố đang tổ chức thi công 12 công trình cấp bách nhằm cải thiện năng lực thoát nước, giảm ngập úng.

Dự án cải tạo kênh Thụy Phương có nhiệm vụ bổ cập nước cho sông Tô Lịch, đồng thời giải quyết ngập úng cục bộ cho các khu vực như Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra… với quy mô lưu vực khoảng 350ha, tổng chiều dài tuyến khoảng 7,6km.

Tại phường Đông Ngạc, 4/12 dự án đang được triển khai, trong đó có 3 công trình thực hiện theo lệnh khẩn cấp của UBND thành phố.

Theo đại diện chủ đầu tư - ông Đàm Văn Hân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp cho biết, dự án hồ điều hòa Thụy Phương 2 được thiết kế với dung tích điều hòa khoảng 0,4 triệu m³, góp phần kết nối hệ thống thoát nước khu vực với tuyến cống ngầm dọc Phố Viên, trục Tây Thăng Long và sông Nhuệ.

Hiện dự án đã hoàn tất bàn giao mặt bằng, các thủ tục còn lại đang được tiếp tục hoàn thiện.

Song song, dự án cải tạo kênh Thụy Phương có nhiệm vụ bổ cập nước cho sông Tô Lịch, đồng thời giải quyết ngập úng cục bộ cho các khu vực như Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra… với quy mô lưu vực khoảng 350ha, tổng chiều dài tuyến khoảng 7,6km.

Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, tạo điều kiện thuận lợi cho thi công.

Các chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành một số hạng mục quan trọng trước ngày 30/4/2026, bao gồm trạm bơm, cống hộp bê tông cốt thép và các tuyến dẫn nước, nhằm phục vụ kịp thời công tác chống ngập trong mùa mưa.

Trước áp lực tiến độ và yêu cầu cấp bách, HĐND thành phố Hà Nội đã thành lập đoàn giám sát chuyên trách để theo dõi việc triển khai các dự án thoát nước. Hoạt động này nhằm kịp thời nắm bắt tiến độ, phát hiện khó khăn và đề xuất giải pháp tháo gỡ, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Cùng với đó, việc rà soát, cập nhật quy hoạch thoát nước cũng được đặt ra, hướng tới tích hợp đồng bộ vào quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn dài hạn.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương, nhiều công trình tại Đông Ngạc đang phải chạy đua với thời gian, với các mốc hoàn thành dồn vào cuối tháng 4 và tháng 5/2026.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy khối lượng công việc còn lại vẫn lớn. Riêng dự án hồ điều hòa Thụy Phương 2 mới đạt khoảng 36% khối lượng đào đắp, tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ so với kế hoạch hoàn thành trước ngày 30/4/2026.

Một số hạng mục trong nhóm công trình hồ điều hòa chiến lược cũng đang triển khai chậm, khó đáp ứng yêu cầu đề ra.

Trong bối cảnh mùa mưa đang đến gần, việc tăng tốc thi công, tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, mặt bằng và nguồn lực được xem là yếu tố quyết định để Hà Nội từng bước giải bài toán ngập úng đô thị - một thách thức kéo dài nhiều năm qua.