Hà Nội: Triệt phá xưởng sản xuất gần 7.000 chai sữa tắm Lifebuoy, nước giặt OMO giả bán trên Shopee, chuyển hồ sơ sang công an

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Tiểu thương chợ truyền thống Hà Nội lên sàn, có mã định danh, được Thành phố bảo trợ GĐXH - Thay vì bỏ ngân sách xây dựng một sàn thương mại điện tử (TMĐT) riêng khó cạnh tranh, Hà Nội chọn cách tiếp cận thực tế là tạo lập một "lớp bảo trợ số", cấp mã định danh truy xuất cho sản phẩm và hỗ trợ tiểu thương chợ truyền thống, cơ sở làng nghề tham gia môi trường số an toàn, minh bạch.

Ngày 22/10, thông tin tới phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội, ông Dương Mạnh Hùng – Phó Chi Cục trưởng, Chi Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội cho biết, Đội QLTT số 1 vừa tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Xóm 3, thôn Đồng Nhân, xã An Khánh, vào ngày 21/10/2026 vừa qua.

Cơ sở này do bà Lê Thị Châm làm đại diện và hoạt động không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ lượng lớn thành phẩm giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, gồm: 6.810 chai sữa tắm Lifebuoy giả mạo (gồm 6.425 chai loại 800g và 385 chai loại 720g).

72 can nước giặt OMO MATIC giả mạo (loại 3,6kg/can).

Cận cảnh quy trình đóng gói thành phẩm mỹ phẩm mang nhãn hiệu Lifebuoy giả mạo bằng công nghệ "xô, chậu". Video: Chi Cục QLTT Hà Nội cung cấp

Ngoài số thành phẩm nêu trên, lực lượng chức năng còn phát hiện kho nguyên liệu, bao bì phục vụ đóng gói còn có hàng chục nghìn nhãn mác giả thương hiệu OMO MATIC và Lifebuoy, cùng hơn 3.000 vỏ chai nhựa, 3.000 vòi bơm, 185 sản phẩm chưa dán nhãn, 01 téc inox cùng nhiều thùng, bao chứa hóa chất nguyên liệu (trong đó có 135 kg nguyên liệu nhãn "HPMC" và 16 bao loại 50kg mang nhãn "Made in India").

Làm việc với đoàn kiểm tra, bà Châm thừa nhận sử dụng tài khoản Zalo tên "Châm" và gian hàng Shopee "b8p4n39303" để kinh doanh.

Qua phối hợp xác minh với Công ty TNHH Shopee, cơ quan chức năng làm rõ tài khoản này do một cá nhân tên Tạ Minh Tuấn đứng tên đăng ký, chào bán nước giặt OMO MATIC 3,6kg với giá 99.000 đồng/can, sữa tắm Lifebuoy loại 800g giá 86.000 đồng/chai và loại 720g giá 98.000 đồng/chai.

Tổng giá trị hàng hóa thành phẩm bị phát hiện tính theo niêm yết và lịch sử giao dịch là 597.408.000 đồng.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã niêm phong, tạm giữ toàn bộ 5 xe tải chở thành phẩm và nguyên vật liệu sản xuất.

Ông Dương Mạnh Hùng cho biết, nhận định vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo Điều 226 Bộ luật Hình sự, Đội QLTT số 1 đã bàn giao toàn bộ hồ sơ cho Công an xã An Khánh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.