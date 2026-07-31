Hàng chục sản phẩm OCOP, đặc sản Lạng Sơn đến tay người tiêu dùng Hà Nội

Hà Nội: Khai trương không gian 'Huế thương', mang đặc sản Huế đến tận tay du khách, người tiêu dùng Thủ đô GĐXH - Hôm nay, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Công Thương thành phố Huế chính thức khai trương chương trình "Sức sống hàng Việt" số 8 với chủ đề "Huế thương". Gian hàng mở cửa từ nay đến hết ngày 28/6 tại phố Tràng Tiền (Hà Nội), phục vụ người dân và du khách tham quan, trải nghiệm các sản phẩm đặc trưng của xứ Huế.

Chương trình diễn ra đến hết ngày 2/8, tại số 62 Tràng Tiền (phường Hoàng Kiếm, Hà Nội).

Gian hàng quy tụ hàng chục đặc sản, sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu của tỉnh Lạng Sơn, như: Thịt lợn quay, vịt quay, khau nhục, lạp xưởng, thịt lợn sấy, ba chỉ gác bếp, măng ớt, bánh ngải, bánh cốc mò cùng nhiều nông sản đặc hữu như hoa hồi, quế, chám đen và rau dớn. Mỗi sản phẩm đều mang đậm dấu ấn văn hóa, ẩm thực và tri thức bản địa của vùng Đông Bắc.

Điểm nhấn của chương trình năm nay là na Lạng Sơn - loại quả đang bước vào chính vụ thu hoạch. Những lô na tươi được vận chuyển trực tiếp từ vùng trồng đến Không gian 62 Tràng Tiền để phục vụ người tiêu dùng Hà Nội, góp phần quảng bá một trong những nông sản chủ lực của tỉnh, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ ngay tại Thủ đô.

Chương trình diễn ra đến hết ngày 2/8, tại số 62 Tràng Tiền (phường Hoàng Kiếm, Hà Nội).

Bên cạnh các đặc sản truyền thống, chương trình còn giới thiệu nhiều sản phẩm OCOP và sản phẩm chế biến sâu như trà hoa hồi, trà lá ổi rừng, trà mâm xôi bầu đất, trà diếp cá, tinh dầu hồi, tinh dầu quế, tinh bột mác mật, các sản phẩm từ thạch đen, gối điều hòa thảo mộc và muối ngâm chân. Đây đều là những sản phẩm được đầu tư về chế biến, bao bì, truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao giá trị và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Không chỉ là không gian trưng bày và mua sắm, "Lạng Sơn Corner" còn tạo cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP của tỉnh Lạng Sơn trực tiếp giới thiệu sản phẩm, chia sẻ quy trình sản xuất cũng như câu chuyện xây dựng thương hiệu gắn với từng đặc sản địa phương.

Sáng nay (31/7), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn chính thức khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 10, nhằm mang đến cho người tiêu dùng Thủ đô nhiều loại nông sản đến từ Lạng Sơn.

Trong thời gian diễn ra chương trình, nhiều sản phẩm nổi bật như na Lạng Sơn, khau nhục, bột thạch đen, bún ngô, măng ớt, trà hoa hồi, tinh bột mác mật, tinh dầu hồi cùng các sản phẩm OCOP khác sẽ được giới thiệu trên các phiên livestream TikTok Shop. Việc kết hợp giữa không gian trải nghiệm trực tiếp và bán hàng trên nền tảng số được kỳ vọng sẽ mở rộng kênh tiêu thụ, đưa đặc sản xứ Lạng đến với người tiêu dùng trên cả nước.

"Lạng Sơn Corner" là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình "Sức sống hàng Việt", góp phần quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền, đồng thời tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã với hệ thống phân phối và người tiêu dùng, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt theo hướng hiện đại và bền vững.

Tham quan các gian hàng ngay trong ngày khai mạc, ông Nguyễn Kiên Cương (64 tuổi, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) cho biết ông thường xuyên tìm mua các đặc sản của Lạng Sơn mỗi khi có dịp.

Tham quan các gian hàng ngay trong ngày khai mạc, ông Nguyễn Kiên Cương (64 tuổi, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) cho biết, ông rất thích các món đặc sản của Lạng Sơn, đặc biệt là na và khau nhục. Ảnh: B.Loan



"Tôi rất thích các món đặc sản của Lạng Sơn, đặc biệt là na và khau nhục. Na Lạng Sơn có vị ngọt thanh, thơm và dai, còn khau nhục thì đậm đà, mang hương vị rất riêng mà khó nơi nào có được. Việc chương trình đưa các đặc sản chính gốc từ Lạng Sơn về Hà Nội giúp người dân như chúng tôi dễ dàng tiếp cận, không phải đi xa mà vẫn mua được sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng", ông Cương chia sẻ.

Theo ông Cương, bên cạnh việc thưởng thức đặc sản, những chương trình như "Lạng Sơn Corner" còn giúp người tiêu dùng hiểu thêm về văn hóa ẩm thực, các sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của từng địa phương, qua đó góp phần quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông sản Việt.