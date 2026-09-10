Tin vào quảng cáo và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ chỉ dựa trên giá cả, nhiều người tiền mất tật mang

"Ma trận" quảng cáo đánh trúng tâm lý người muốn làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ

Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những quảng cáo với các cụm từ như "đẹp nhanh", "không đau", "không phẫu thuật", "không xâm lấn", "hiệu quả ngay sau một lần thực hiện". Những lời quảng cáo này đặc biệt dễ thu hút những người muốn thay đổi ngoại hình nhưng lại lo ngại đau đớn, mất thời gian hoặc chi phí cao.

BSCKI - PTTM Nguyễn Bá Duy, Bệnh viện Hồng Hà, cho rằng đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều khách hàng đưa ra lựa chọn thiếu thận trọng.

"Theo tôi, sai lầm mà khách hàng gặp nhiều nhất là tin vào quảng cáo và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ chỉ dựa trên giá cả hoặc những lời quảng cáo quá hấp dẫn. Nỗi sợ của khách hàng cũng thường khiến họ dễ bị tác động: sợ phẫu thuật, sợ đau, sợ mất thời gian, sợ phải xét nghiệm, sợ chi phí cao...", BSCKI - PTTM Nguyễn Bá Duy chia sẻ.

Theo bác sĩ, chính những nỗi sợ này đôi khi lại được các quảng cáo khai thác để đưa ra những lời hứa hấp dẫn. Khi một phương pháp được giới thiệu là vừa nhanh, vừa đơn giản, không đau khách hàng rất dễ bỏ qua việc tìm hiểu những giới hạn thực tế của phương pháp.

Trong khi đó, về mặt y khoa, mỗi kỹ thuật đều có cơ chế tác động, chỉ định và giới hạn nhất định.

"Có những quảng cáo giới thiệu các phương pháp giảm béo, giảm mỡ hoặc làm thay đổi một vùng nào đó trên cơ thể mà không cần phẫu thuật, không đau, không mất thời gian. Nhưng về mặt y khoa, mỗi phương pháp đều có cơ chế tác động và giới hạn nhất định. Không thể có chuyện chỉ bằng một phương pháp đơn giản mà có thể giải quyết hoàn toàn một vấn đề phức tạp của cơ thể như quảng cáo", BSCKI - PTTM Nguyễn Bá Duy cảnh báo.

Khi một lần làm đẹp để lại hậu quả kéo dài

Đáng lo ngại hơn, một số trường hợp khách hàng lựa chọn các sản phẩm, chất tiêm hoặc vật liệu không rõ nguồn gốc với mong muốn có được sự thay đổi nhanh chóng. Ban đầu có thể chỉ là mong muốn chỉnh sửa một chi tiết nhỏ, nhưng nếu xảy ra biến chứng, hậu quả có thể kéo dài và việc xử lý trở nên phức tạp.

Theo BSCKI - PTTM Nguyễn Bá Duy, trong quá trình tiếp nhận và điều trị, bác sĩ gặp nhiều trường hợp xuất hiện tình trạng viêm, xơ hóa, hình thành tổ chức bất thường hoặc biến dạng tại vùng đã can thiệp.

"Đáng lo hơn là có những trường hợp khách hàng sử dụng các chất tiêm hoặc vật liệu không rõ nguồn gốc, không phù hợp với cơ thể. Ban đầu có thể họ chỉ mong muốn một thay đổi rất nhỏ, nhưng sau đó lại xuất hiện các biến chứng như viêm, xơ hóa, tạo tổ chức bất thường hoặc biến dạng vùng được can thiệp. Khi đó, việc điều trị và phục hồi thường rất khó khăn, mất nhiều thời gian, thậm chí không thể trở lại hoàn toàn như ban đầu", bác sĩ Nguyễn Bá Duy cho biết.

Điều này cho thấy, rủi ro của một quyết định làm đẹp không chỉ nằm ở kết quả có đạt được như mong muốn hay không. Trong một số trường hợp, nếu can thiệp không phù hợp hoặc xảy ra biến chứng, khách hàng còn phải đối mặt với quá trình điều trị, phục hồi kéo dài, phát sinh thêm chi phí và ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý.

BSCKI - PTTM Nguyễn Bá Duy, Bệnh viện Hồng Hà chia sẻ.

Giá rẻ có thể không phải là khoản tiết kiệm

Giữa thị trường thẩm mỹ cạnh tranh, giá dịch vụ thường là yếu tố tác động trực tiếp đến quyết định của khách hàng. Những chương trình giảm giá sâu, ưu đãi "chỉ áp dụng trong hôm nay" hay mức giá thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung dễ tạo tâm lý muốn nắm bắt cơ hội.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khi dịch vụ có liên quan trực tiếp đến cơ thể, việc lựa chọn chỉ dựa trên giá là điều khách hàng cần đặc biệt thận trọng.

Một dịch vụ y khoa không chỉ bao gồm thao tác can thiệp. Đằng sau đó còn là quá trình thăm khám, đánh giá tình trạng sức khỏe, lựa chọn phương pháp, nhân lực chuyên môn, trang thiết bị, vật tư, theo dõi sau can thiệp và khả năng xử lý các tình huống bất thường.

Vì vậy, một dịch vụ có mức giá thấp bất thường cần khiến khách hàng đặt câu hỏi về chất lượng và điều kiện thực hiện, thay vì mặc nhiên xem đó là một "món hời".

Theo BSCKI - PTTM Nguyễn Bá Duy, khách hàng cần trở thành người tiêu dùng thông thái khi quyết định can thiệp thẩm mỹ.

Bác sĩ cũng đưa ra một cách ví von dễ hiểu: Ngay cả một chiếc xe khi gặp vấn đề còn cần được kiểm tra bởi người có chuyên môn trước khi tiếp tục sử dụng, thì với cơ thể con người, những can thiệp liên quan đến sức khỏe càng không thể quyết định một cách tùy tiện.

Thẩm mỹ là lĩnh vực y khoa đã có quá trình nghiên cứu và phát triển lâu dài. Sự tiến bộ của kỹ thuật mang đến nhiều cơ hội để con người cải thiện diện mạo, khắc phục những khiếm khuyết và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhưng đi cùng với những cơ hội đó là yêu cầu về sự tỉnh táo của người sử dụng dịch vụ. Một quyết định làm đẹp có thể chỉ mất vài phút để đưa ra, nhưng nếu lựa chọn sai, quá trình khắc phục hậu quả có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí để lại những tổn thương khó phục hồi.

Trong một thị trường ngày càng nhiều lựa chọn, người tiêu dùng không chỉ cần hỏi "giá bao nhiêu?" hay "bao lâu thì đẹp?", mà quan trọng hơn là phải biết ai thực hiện, thực hiện ở đâu, bằng phương pháp nào và những rủi ro có thể xảy ra.

Làm đẹp là nhu cầu chính đáng. Nhưng để không rơi vào cảnh "tiền mất, tật mang", sự tỉnh táo và an toàn cần được đặt lên trước những lời quảng cáo hấp dẫn.

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