Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chương trình có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nghệ nhân tiêu biểu tại Hà Nội, mang đến không gian mua sắm và trải nghiệm giàu bản sắc văn hóa phố cổ trong không khí chuẩn bị đón Rằm tháng Tám .

Ngay trong ngày đầu mở cửa khai mạc, đông đảo khách tham quan đã được thưởng thức và lựa chọn những thức quà mang đậm dấu ấn ẩm thực Hà Nội như: ô mai Hồng Lam, bánh chả Quế Hương, bánh nướng thập cẩm và bánh dẻo Phương Soát, bánh nướng nhân cốm Gia Trịnh Bakery, chả cốm Tân Việt Hương…

Ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tại buổi khai mạc không gian văn hóa phố Cổ Hà Nội.

Tại đây, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, sự kiện mở ra không gian kết hợp hài hòa giữa trải nghiệm văn hóa truyền thống trực tiếp và các phương thức thương mại số hiện đại.

Ông Linh cho biết, việc kết hợp trải nghiệm trực tiếp với nền tảng số giúp các sản phẩm mang dấu ấn văn hóa Hà Nội không chỉ được quảng bá tại chỗ mà còn có cơ hội vươn xa, tiếp cận lượng khách hàng rộng lớn hơn . Hơn nữa, việc đưa hoạt động livestream vào chương trình cũng hoàn toàn phù hợp với xu hướng chuyển dịch tiêu dùng lên môi trường số hiện nay .

Những thức quà mang đậm dấu ấn ẩm thực Hà Nội có mặt tại gian hàng, như: ô mai Hồng Lam, bánh chả Quế Hương, bánh nướng thập cẩm và bánh dẻo Phương Soát, bánh nướng nhân cốm Gia Trịnh Bakery, chả cốm Tân Việt Hương…

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Hồng Trang - Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm, nhấn mạnh mỗi sản phẩm giới thiệu tại sự kiện không chỉ có giá trị thương mại đơn thuần mà còn chứa đựng câu chuyện về nghề, về người làm nghề và nếp sống đô thị cổ .

"Việc kết hợp không gian trải nghiệm thực tế với các nền tảng số là cơ hội để các cơ sở sản xuất, kinh doanh và nghệ nhân tiếp cận phương thức xúc tiến thương mại mới, văn minh, hiện đại, đưa nét đẹp di sản hiện diện sâu rộng hơn trong đời sống đương đại ", bà Trang cho hay.

Ngay trong ngày đầu mở cửa khai mạc, đông đảo khách tham quan đã được thưởng thức và lựa chọn những thức quà mang đậm dấu ấn ẩm thực Hà Nội

Tối cùng ngày (14/8), từ 19h00 đến 22h00, phiên livestream đặc biệt sẽ được phát trực tiếp trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước với sự tham gia của lãnh đạo Cục, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm, Hoa hậu Hương Giang và MC Quỳnh Trang, nhằm quảng bá sản phẩm phố cổ tới người tiêu dùng trên khắp mọi miền Tổ quốc .

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