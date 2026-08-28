Hà Nội: Phạt 12,5 triệu đồng người đăng tải văn bản giả mạo quyết định khởi tố

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Thông tin từ Công an TP Hà Nội, ngày 28/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ thuộc Công an thành phố Hà Nội đã làm việc với ông M.P.L. (sinh năm 1971, trú tại phường Phú Diễn) liên quan đến hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải bài viết và hình ảnh chứa văn bản giả mạo quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, ông M.P.L. đã thừa nhận các thông tin bản thân đăng tải hoàn toàn là chưa được kiểm chứng và trái với sự thật.

Văn bản sai sự thật được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: CAHN

Căn cứ theo điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông M.P.L..

Mức phạt tiền áp dụng là 12.500.000 đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Trước vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội đưa ra khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác.

Người dân phải thực hiện kiểm chứng thông tin cẩn thận trước khi tiến hành đăng tải hoặc chia sẻ trên không gian mạng.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh tuyệt đối không tiếp tay lan truyền tin giả, thông tin sai lệch gây hoang mang trong Nhân dân cũng như vi phạm pháp luật.

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo vi phạm giao thông, các đối tượng lừa đảo đang rầm rộ tung ra chiêu trò giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để gửi tin nhắn bẫy "phạt nguội". Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác để tránh "tiền mất, tật mang".



