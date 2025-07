Lời kể của những người sống sót trong phút sinh tử khi tàu lật trên vịnh Hạ Long

Tiến hành lật tàu tìm kiếm người mất tích trong vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long GĐXH - Tỉnh Quảng Ninh đã huy động 4 tàu lớn đến hiện trường để hỗ trợ công tác trục vớt và lật tàu.

Nạn nhân sống sót kể lại phút giây sinh tử trên con tàu lật

Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi, động viên người bị thương điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN





Thông tin trên Vietnamnet, giữa khoảnh khắc sinh tử trên Vịnh Hạ Long chiều 19/7, khi con tàu du lịch bất ngờ lật úp bởi sóng to gió lớn, nhấn chìm hàng chục hành khách, anh H đã liên tục lặn xuống không phải để tìm đường thoát cho mình, mà để cứu người.

Chia sẻ tại bệnh viện, anh H kể lại, khoảng gần 2h chiều 19/7, tàu du lịch chở 53 người, trong đó có đoàn 8 người của gia đình anh, đã gặp dông bão và bị lật. "Lúc đó tôi còn trong tàu, mẹ tôi bị kẹt. Mẹ bảo tôi tìm cách thoát đi, mẹ sắp không thở được nữa rồi", H nhớ lại.

Trong cảnh hoảng loạn, H cố giữ bình tĩnh, đưa mẹ lên phần nổi của khoang dầu, rồi ngay lập tức lặn xuống tìm người. Giữa màn nước đục đặc mùi xăng, anh dò dẫm, lần lượt kéo từng người lên. Khi mọi người tạm thời an toàn, H lại tiếp tục lặn xuống tìm cửa thoát.

Mỗi lần ngoi lên, anh báo hiệu hướng thoát thân: "Ai còn thở thì cố theo hướng này mà ra, chân đạp về bên phải sẽ gặp cửa. Em đứng ngoài kéo lên!"

Trong khoảnh khắc sinh tử, anh đã cứu được mẹ, một người đàn ông và hai phụ nữ. Anh cũng cố gắng kéo một người đàn ông khác lên, nhưng do bị thương quá nặng, người này đã không qua khỏi. Anh H cùng mọi người buộc dây giữ thi thể lại để không bị trôi đi.

Chị L kể phút thoát khỏi chiếc tàu bị lật. Ảnh: VTC NEWS

Chia sẻ trên Dân trí, chị Đ.T.T.L. (38 tuổi, quê Hưng Yên) cũng có mặt trên chuyến tàu 7105 vào chiều 19/7. Đi cùng chị L. còn có chồng và 2 con của chị. Hiện, những người trong gia đình chị L. chưa có tung tích.

Chị L. kể, khi con tàu chuẩn bị lật, chị ngồi ở phía cuối nên tìm được đường ra. Dưới cơn mưa dông lạnh buốt, chị L. phải cố ngâm cơ thể dưới nước biển. Sau đó, chị nhiều lần cố gắng lặn ngược vào trong tàu để cứu thêm người khác.

"Chui vào lần một không được, tôi lại lặn lên thở, chui tiếp lần hai. Nhưng, lượng oxy không còn nên tôi không còn đủ sức để vào", chị L. nhớ lại và cho biết đã hỗ trợ để đưa một cô gái khác thoát khỏi con tàu.

Để có được sự can đảm trên, chị L. nói rằng bản thân có kỹ năng bơi lặn, tuy nhiên, trong tình huống "ngàn cân treo sợi tóc", chị L. vẫn cảm thấy day dứt khi không thể cứu thêm được nhiều nạn nhân khác.

"Tôi chỉ mong mọi người được bình yên hết thôi, giá mà tôi cứu được mọi người...", chị L. nói trong nước mắt.

Anh M.X.H. (43 tuổi, quê Bắc Ninh) cùng đoàn có 13 người lớn và 1 trẻ nhỏ đã cùng nhau mua vé lên tàu du lịch Vịnh Xanh để ngắm nhìn vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, khoảng 13h, con tàu bắt đầu nghiêng trước từng đợt gió lớn.

Cháu bé được lực lượng cứu hộ phá cửa sổ và đưa lên xuồng cứu hộ - Ảnh: CA Quảng Ninh





Theo thông tin từ Vietnamnet, tối 19/7, lực lượng y tế tham gia tại hiện trường cho biết, vào khoảng 18h, các đơn vị cứu nạn đã đưa được một bé trai 10 tuổi ra khỏi thân tàu đắm trong tình trạng sức khỏe tạm ổn định, nhưng tinh thần hoảng loạn. Cháu bé sau đó được xác định là Hoàng Nhật M. (SN 2015), trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội.

Cháu M. cho biết, thời điểm xảy ra sự cố, cháu đi du lịch cùng gia đình. Khi tàu bị lật, cháu may mắn vào được một khoang có không khí, nơi cháu cố gắng giữ bình tĩnh và chờ lực lượng cứu hộ đến ứng cứu. Sau một thời gian mắc kẹt, cháu tìm cách thoát ra ngoài và may mắn được lực lượng chức năng phát hiện, đưa lên tàu cứu hộ an toàn.

Thông tin mới nhất vụ lật tàu du lịch ở Hạ Long

Lực lượng cứu hộ đã cứu được 11 người.





Thông tin từ Sở chỉ huy tiền phương lúc 1h35 ngày 20/7, đã tìm được 37 thi thể trong vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, còn 5 người đang mất tích, 11 người được cứu sống. Công tác tìm kiếm cứu nạn đang được triển khai khẩn trương xuyên đêm.

Trong số những người được cứu sống trong vụ lật tàu du lịch, có 8 trường hợp được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Liên quan đến vụ việc đắm tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, bước đầu tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong là 25 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 8 triệu đồng/người.

Ngay trong đêm 19/7, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên nạn nhân đang cấp cứu, hồi sức tại bệnh viện.

Tỉnh cũng bố trí nơi ở và hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn, nghỉ cho gia đình nạn nhân khi ở Quảng Ninh.

Ủy ban MTTQ tỉnh cũng hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 3 triệu đồng/người.

Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 19/7, tàu Vịnh Xanh 58 mang biển kiểm soát QN-7105 chở khách du lịch tham quan tuyến 2 (hang Sửng Sốt - đảo Ti Tốp) trên vịnh Hạ Long thì gặp dông bất ngờ và bị lật (theo thông tin ban đầu, vào 13 giờ 30 phút cùng ngày tàu gặp dông bất ngờ, đến 14 giờ 5 phút thì mất kết nối tín hiệu GPS). Được biết, tàu Vịnh Xanh 58 chở 48 khách, đều là người Việt Nam và 5 thuyền viên.

Tiến hành lật tàu tìm kiếm người mất tích - Báo Quảng Ninh điện tử