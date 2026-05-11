Mẫu Việt 23 tuổi cao gần 1,8 m đang gây náo loạn

Thứ hai, 06:23 11/05/2026 | Đẹp

Với chiều cao 1,77 m cùng số đo hình thể 85-57-95 cm, Jessica Anh (23 tuổi) đang gây chú ý sau video casting tại show thời trang viral khắp các nền tảng.

Video catwalk ấn tượng của Jessica Anh.
Ngày 7/5, video nữ người mẫu Jessica Anh casting ở show thời trang của NTK Adrian Anh hút triệu view, viral khắp các nền tảng. Người mẫu sinh năm 2003 gây ấn tượng với chiều cao 1,77 m, phong cách trình diễn chuyên nghiệp. Sau đoạn clip viral, cái tên Jessica Anh nhanh chóng được cộng đồng mạng tìm kiếm.

Jessica Anh, tên thật Tạ Minh Anh, hiện hoạt động với vai trò người mẫu tự do, content creator và KOC. Trước khi theo đuổi thời trang, cô từng học ngành quản trị kinh doanh. Cô bắt đầu làm mẫu từ cuối năm 2021, sau đó dần được chú ý nhờ các video hậu trường casting và trình diễn thời trang trên TikTok. Hiện kênh cá nhân của cô thu hút hơn 166.000 lượt theo dõi.

Với chiều cao 1,77 m, số đo 85-57-95 cm cùng làn da nâu khỏe khoắn, Jessica Anh luôn là tâm điểm tại các buổi casting thời trang. Video nữ người mẫu casting khoe thân hình đồng hồ cát hút triệu view. Khán giả dành lời khen cho hình thể cân đối và phong cách catwalk của người mẫu Gen Z. Ngoại hình nổi bật giúp Jessica Anh dễ dàng được nhận diện mỗi khi xuất hiện.

Chia sẻ với Tiền Phong, Jessica Anh cho biết cô bất ngờ trước sự quan tâm lớn từ khán giả sau video casting ngày 7/5. Người mẫu sinh năm 2003 nói cô luôn đọc cả bình luận tích cực lẫn góp ý trái chiều để hoàn thiện hơn trong công việc. Theo cô, việc hiểu rõ lợi thế cơ thể và giữ được cá tính riêng quan trọng hơn chạy theo xu hướng. Jessica Anh cũng xem đây là động lực để tiếp tục theo đuổi nghề người mẫu chuyên nghiệp.

Trước khi được chú ý trên TikTok với những video khoe đường cong "siêu thực", Jessica Anh từng trải qua không ít lần trượt casting. Cô cho biết có thời điểm bị nhận xét ngoại hình chưa phù hợp tiêu chuẩn runway truyền thống vì body quá đầy đặn. Người đẹp từng nhận lời khuyên nên thay đổi hình thể để thuận lợi hơn khi làm nghề. Tuy nhiên, Jessica Anh lựa chọn giữ nguyên vẻ ngoài hiện tại và xem đó là dấu ấn cá nhân.

Jessica Anh từng có khoảng thời gian tự ti vì chiều cao vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa. Người mẫu chia sẻ những lời trêu chọc về ngoại hình trong giai đoạn đi học khiến cô trở nên khép kín hơn. Chỉ đến khi bước vào lĩnh vực thời trang, cô mới dần xem chiều cao và vóc dáng là lợi thế thay vì áp lực. Hiện Jessica Anh được nhiều khán giả trẻ yêu thích nhờ hình ảnh tự tin và năng lượng tích cực.

Không chỉ hoạt động người mẫu, Jessica Anh còn dạy catwalk. Việc có kinh nghiệm đào tạo giúp cô sở hữu kỹ năng trình diễn ổn định cùng phong thái chuyên nghiệp tại các buổi casting. Trên TikTok, nhiều video hậu trường của Jessica Anh thu hút hàng triệu lượt xem nhờ những khoảnh khắc catwalk tự nhiên. Đây cũng là lý do cô được cộng đồng mạng gọi vui là “thánh casting”.

Ở đời thường, Jessica Anh theo đuổi phong cách mang hơi hướm phương Tây với lối trang điểm tông nude và các thiết kế tôn hình thể. Hình ảnh của cô hướng đến vẻ gợi cảm khỏe khoắn.

Sau hiệu ứng từ video casting tại show Đẩy đưa, người đẹp cho biết cô muốn được ghi nhận bởi sự nghiêm túc với nghề thay vì chỉ nổi tiếng nhờ ngoại hình. Jessica Anh hiện tiếp tục tham gia các show diễn và hoạt động thời trang trong nước.

Chia sẻ về định hướng tương lai, Jessica Anh cho biết cô mong muốn theo đuổi con đường người mẫu chuyên nghiệp lâu dài. Người đẹp sinh năm 2003 nói bản thân yêu thích những sàn diễn lớn và luôn xem các siêu mẫu quốc tế là nguồn cảm hứng trong công việc. Sau loạt video viral, cô kỳ vọng có thêm cơ hội để khẳng định năng lực trong lĩnh vực thời trang.

Trạch Dương - Ngọc Ánh
