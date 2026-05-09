Chỉ cần thực hiện 3 nguyên tắc cơ bản này, phụ nữ lúc nào cũng có mái tóc khỏe đẹp như cựu siêu mẫu nổi tiếng Huỳnh Thanh Tuyền

Mới đây, cựu siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền chia sẻ bí quyết chăm sóc tóc tại nhà mang lại hiệu quả bất ngờ. Mái tóc óng ả, dày đẹp hiện tại của Huỳnh Thanh Tuyền là kết quả của quá trình dài kiên trì chăm sóc, nuôi dưỡng.

Cựu siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền.

Bật mí bí quyết chăm sóc mái tóc, Huỳnh Thanh Tuyền chia sẻ 3 quy tắc cơ bản nhất giúp nuôi dưỡng tóc khỏe đẹp:

Môi trường da đầu và sức khỏe của nang tóc:

Huỳnh Thanh Tuyền cho biết mái tóc đẹp cần bắt nguồn từ da đầu khỏe. "Sai lầm phổ biến khi chữa rụng tóc mà nhiều người không nhận ra.

Rất nhiều người khi thấy tóc rụng nhiều sẽ lập tức đổi dầu gội, dùng đủ loại sản phẩm hoặc cố tìm một giải pháp giúp tóc mọc thật nhanh. Nhưng trên thực tế, tóc khỏe không chỉ phụ thuộc vào "sợi tóc" mà bắt đầu từ môi trường da đầu và sức khỏe của nang tóc.

Stress kéo dài, thiếu hụt dinh dưỡng, thay đổi nội tiết, sau sinh hay chăm sóc da đầu chưa đúng cách đều có thể khiến tóc yếu dần và rụng nhiều hơn bình thường.

Đó cũng là lý do nhiều người dùng rất nhiều sản phẩm nhưng tóc vẫn không cải thiện rõ rệt", cựu người mẫu chia sẻ.

Việc giữ da đầu sạch đúng cách, không để tích tụ dầu thừa hay cặn sản phẩm là điều cần thiết. Để giữ da đầu sạch đúng cách, hạn chế bít tắc bởi dầu thừa, cặn sản phẩm và massage nhẹ 3 - 5 phút mỗi ngày giúp tuần hoàn tốt hơn, tạo môi trường thuận lợi cho nang tóc phát triển.

Da đầu chính là "mảnh đất" nuôi dưỡng nang tóc. Vì vậy nếu môi trường này không khỏe mạnh, tóc khó có thể mọc dày và chắc. Bên cạnh đó, thói quen massage da đầu giúp tăng tuần hoàn máu, từ đó hỗ trợ nang tóc phát triển tốt hơn.

Ăn đủ chất để tóc mọc khỏe

Nói về chế độ dinh dưỡng giúp mái tóc khỏe mạnh, Huỳnh Thanh Tuyền cho biết ưu tiên trứng, cá, thịt nạc, rau xanh, hạt và trái cây. Nhiều trường hợp tóc xơ yếu không phải do thiếu mỹ phẩm, mà do thiếu dinh dưỡng từ bên trong.

Sợi tóc được cấu tạo chủ yếu từ protein và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những gì bạn ăn mỗi ngày. Một chế độ ăn cân bằng với đầy đủ protein, sắt, kẽm, omega-3 và vitamin nhóm B sẽ giúp tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng và giữ được độ bóng tự nhiên.

Chú trọng vào lối sống lành mạnh

Để có mái tóc dày đẹp, óng ả, Huỳnh Thanh Tuyền cho hay cô luôn chú trọng vào lối sống lành mạnh, hạn chế thức khuya, tránh để cơ thể căng thẳng kéo dài, góp phần giảm bớt nguy cơ rụng tóc. Bên cạnh đó, cô cũng hạn chế để tóc tiếp xúc với nhiệt độ cao, hóa chất nhằm bảo vệ độ bóng khỏe tự nhiên cho tóc.

Khi cơ thể rơi vào trạng thái stress, hormone cortisol sẽ tăng cao, làm ảnh hưởng đến chu kỳ phát triển tự nhiên của tóc. Lúc này, nhiều nang tóc bị đẩy sớm vào giai đoạn "nghỉ" thay vì tiếp tục phát triển, khiến tóc rụng hàng loạt chỉ sau vài tuần hoặc vài tháng kể từ thời điểm căng thẳng xuất hiện.