Chỉ cần thực hiện 3 nguyên tắc cơ bản này, phụ nữ lúc nào cũng có mái tóc khỏe đẹp như cựu siêu mẫu nổi tiếng Huỳnh Thanh Tuyền
GĐXH - Mái tóc bồng bềnh, mượt mà của cựu siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền là niềm ao ước của nhiều chị em phụ nữ. Đây là kết quả của quá trình dài kiên trì chăm sóc, nuôi dưỡng của người đẹp.
Mới đây, cựu siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền chia sẻ bí quyết chăm sóc tóc tại nhà mang lại hiệu quả bất ngờ. Mái tóc óng ả, dày đẹp hiện tại của Huỳnh Thanh Tuyền là kết quả của quá trình dài kiên trì chăm sóc, nuôi dưỡng.
Bật mí bí quyết chăm sóc mái tóc, Huỳnh Thanh Tuyền chia sẻ 3 quy tắc cơ bản nhất giúp nuôi dưỡng tóc khỏe đẹp:
Môi trường da đầu và sức khỏe của nang tóc:
Huỳnh Thanh Tuyền cho biết mái tóc đẹp cần bắt nguồn từ da đầu khỏe. "Sai lầm phổ biến khi chữa rụng tóc mà nhiều người không nhận ra.
Rất nhiều người khi thấy tóc rụng nhiều sẽ lập tức đổi dầu gội, dùng đủ loại sản phẩm hoặc cố tìm một giải pháp giúp tóc mọc thật nhanh. Nhưng trên thực tế, tóc khỏe không chỉ phụ thuộc vào "sợi tóc" mà bắt đầu từ môi trường da đầu và sức khỏe của nang tóc.
Stress kéo dài, thiếu hụt dinh dưỡng, thay đổi nội tiết, sau sinh hay chăm sóc da đầu chưa đúng cách đều có thể khiến tóc yếu dần và rụng nhiều hơn bình thường.
Đó cũng là lý do nhiều người dùng rất nhiều sản phẩm nhưng tóc vẫn không cải thiện rõ rệt", cựu người mẫu chia sẻ.
Việc giữ da đầu sạch đúng cách, không để tích tụ dầu thừa hay cặn sản phẩm là điều cần thiết. Để giữ da đầu sạch đúng cách, hạn chế bít tắc bởi dầu thừa, cặn sản phẩm và massage nhẹ 3 - 5 phút mỗi ngày giúp tuần hoàn tốt hơn, tạo môi trường thuận lợi cho nang tóc phát triển.
Da đầu chính là "mảnh đất" nuôi dưỡng nang tóc. Vì vậy nếu môi trường này không khỏe mạnh, tóc khó có thể mọc dày và chắc. Bên cạnh đó, thói quen massage da đầu giúp tăng tuần hoàn máu, từ đó hỗ trợ nang tóc phát triển tốt hơn.
Ăn đủ chất để tóc mọc khỏe
Nói về chế độ dinh dưỡng giúp mái tóc khỏe mạnh, Huỳnh Thanh Tuyền cho biết ưu tiên trứng, cá, thịt nạc, rau xanh, hạt và trái cây. Nhiều trường hợp tóc xơ yếu không phải do thiếu mỹ phẩm, mà do thiếu dinh dưỡng từ bên trong.
Sợi tóc được cấu tạo chủ yếu từ protein và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những gì bạn ăn mỗi ngày. Một chế độ ăn cân bằng với đầy đủ protein, sắt, kẽm, omega-3 và vitamin nhóm B sẽ giúp tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng và giữ được độ bóng tự nhiên.
Chú trọng vào lối sống lành mạnh
Để có mái tóc dày đẹp, óng ả, Huỳnh Thanh Tuyền cho hay cô luôn chú trọng vào lối sống lành mạnh, hạn chế thức khuya, tránh để cơ thể căng thẳng kéo dài, góp phần giảm bớt nguy cơ rụng tóc. Bên cạnh đó, cô cũng hạn chế để tóc tiếp xúc với nhiệt độ cao, hóa chất nhằm bảo vệ độ bóng khỏe tự nhiên cho tóc.
Khi cơ thể rơi vào trạng thái stress, hormone cortisol sẽ tăng cao, làm ảnh hưởng đến chu kỳ phát triển tự nhiên của tóc. Lúc này, nhiều nang tóc bị đẩy sớm vào giai đoạn "nghỉ" thay vì tiếp tục phát triển, khiến tóc rụng hàng loạt chỉ sau vài tuần hoặc vài tháng kể từ thời điểm căng thẳng xuất hiện.
Huỳnh Thanh Tuyền (SN 1987) là một cựu siêu mẫu nổi tiếng Việt Nam. Cô được yêu thích nhờ gương mặt đẹp, má lúm đồng tiền duyên dáng và chiều cao vượt trội 1,77m. Những năm giữa thập niên 2000, siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền là gương mặt quen thuộc sải bước trên các sàn diễn thời trang lớn.
Cô giành được nhiều giải thưởng danh giá như: Thí sinh có nụ cười đẹp nhất Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005, Giải vàng Ngôi sao người mẫu thế hệ mới 2008, Giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2009 và được đề cử thi Hoa hậu Bikini quốc tế 2009...
Sau khi kết hôn với Tiến sĩ Nghệ thuật Nguyễn Quang Minh năm 2009, cô rút khỏi showbiz, tập trung chăm sóc gia đình và hiện là mẹ của 4 người con.
