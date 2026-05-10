Vì sao nhiều người mẫu muốn bước lên sàn diễn Victoria’s Secret?

Hoàng Thùy, Trúc Diễm, Mariana Beckova cùng hàng trăm nghìn cô gái trên khắp thế giới khao khát được sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret. Riêng mùa tuyển chọn mới nhất, Victoria’s Secret ghi nhận hơn 100.000 hồ sơ đăng ký từ khắp nơi trên thế giới.

Trúc Diễm vào vòng casting trực tiếp năm nay. Ảnh: FB Trúc Diễm.

Sức hút của sàn diễn Victoria’s Secret

Trong nhiều năm, Victoria’s Secret không chỉ là một show diễn thời trang, mà còn là nơi tạo ra ngôi sao toàn cầu. Khác với nhiều sàn diễn thời trang cao cấp thông thường vốn đề cao sự lạnh lùng và ẩn danh, Victoria’s Secret xây dựng một mô hình hoàn toàn khác.

Cụ thể, ở sàn diễn Victoria’s Secret, người mẫu được phép thể hiện cá tính, nụ cười và sự tương tác trực tiếp với khán giả. Chính điều này giúp họ vượt khỏi vai trò “trình diễn trang phục” để trở thành những nhân vật mang sức hút giải trí thực thụ.

Danh hiệu “thiên thần” là đỉnh cao của nghề người mẫu, gắn liền với thu nhập hàng triệu USD mỗi năm, hợp đồng độc quyền và mức độ nhận diện toàn cầu. Những cái tên như Gisele Bundchen hay Adriana Lima là biểu tượng của thời kỳ rực rỡ nhất của Victoria’s Secret.

Trong giai đoạn hoàng kim, Victoria’s Secret Fashion Show không chỉ là một sự kiện thời trang, mà còn là một chương trình giải trí mang tính văn hóa đại chúng, được phát sóng tại nhiều quốc gia với hàng triệu lượt xem mỗi năm.

Chỉ vài phút xuất hiện trên sàn diễn cũng có thể mang lại mức độ phủ sóng tương đương nhiều năm làm nghề, mở ra cơ hội cho các hợp đồng quảng cáo xa xỉ, trang bìa tạp chí quốc tế và chiến dịch thương hiệu toàn cầu.

Bên cạnh yếu tố truyền thông, Victoria’s Secret còn định hình một chuẩn mực thẩm mỹ mang tính biểu tượng: Khỏe khoắn, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Không phải sự mong manh hay gầy gò thường thấy ở nhiều sàn diễn khác, mà là cơ thể săn chắc, thần thái tự tin và năng lượng trình diễn mạnh mẽ. Chính điều này khiến sàn diễn Victoria’s Secret trở thành một chuẩn mực thành công trong tưởng tượng của nhiều người mẫu trẻ.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến yếu tố đặc quyền và tính biểu tượng của show diễn này. Việc khoác lên đôi cánh nặng hàng chục kilogram, trình diễn những thiết kế trị giá hàng triệu USD hay trở thành một “thiên thần” thực thụ không chỉ là công việc, mà còn là một trải nghiệm có một không hai. Trong hậu trường, người mẫu được chăm sóc bởi đội ngũ chuyên nghiệp hàng đầu, trong một môi trường xa xỉ hiếm có của ngành thời trang.

Một trong những yếu tố khiến Victoria’s Secret trở thành giấc mơ chính là tính sàng lọc khắt khe. Không phải ai cũng được lựa chọn, chính sự khan hiếm này đã biến việc xuất hiện trên sàn diễn trở nên đáng giá. Trong hàng trăm nghìn gương mặt trên thế giới, chỉ một số rất ít có cơ hội bước lên sân khấu này, qua đó làm gia tăng giá trị biểu tượng của thương hiệu.

Mariana Beckova từng đoạt á hậu cuộc thi Miss Grand International 2022, vào vòng casting trực tiếp của Victoria’s Secret Fashion Show 2026. Ảnh: FB Mariana Beckova.

Làm sao để nổi bật và tiến sâu hơn khi casting?

Trong bối cảnh Victoria’s Secret mở rộng cánh cửa tuyển chọn với hàng trăm nghìn hồ sơ từ khắp thế giới, câu hỏi được nhiều ứng viên quan tâm nhất là làm thế nào để tiến sâu hơn trong quá trình lựa chọn?

Adam Selman, Giám đốc sáng tạo cấp cao của Victoria’s Secret, đã chia sẻ những tiêu chí và lời khuyên đáng chú ý xoay quanh quá trình này.

Ông cho biết, điều đầu tiên mà đội ngũ tuyển chọn tìm kiếm không chỉ là vẻ đẹp theo nghĩa truyền thống, mà là tổng hòa của nhiều yếu tố. “Tôi tìm kiếm vẻ đẹp, sự tự tin, thần thái và cả sự độc đáo”, ông nói. Với hơn 100.000 hồ sơ được gửi về, điều khiến một ứng viên nổi bật không nằm ở việc giống ai đó, mà là khả năng thể hiện bản sắc riêng. “Hãy khác biệt, hãy độc đáo, hãy là chính bạn”, ông nhấn mạnh.

Không chỉ hồ sơ, mà ngay cả màn catwalk cũng là yếu tố quan trọng quyết định việc một ứng viên có tiến xa hay không. Theo Adam Selman, một bước đi ấn tượng không nằm ở kỹ thuật phức tạp, mà ở sự tự tin và dấu ấn cá nhân. Ông cho rằng điều quan trọng là người mẫu phải mang đến một điều gì đó thuộc về chính mình, thay vì cố gắng bắt chước phong cách của người khác.

Trái với suy nghĩ phổ biến rằng cần thiết bị chuyên nghiệp để ghi hình, Selman khẳng định điều đó hoàn toàn không bắt buộc. Những video quay bằng điện thoại vẫn được chấp nhận nếu thể hiện được đúng tinh thần mà thương hiệu tìm kiếm. “Hãy làm mọi thứ đơn giản và vui vẻ”, ông nói, nhấn mạnh sự tự nhiên quan trọng hơn sự cầu kỳ trong giai đoạn đầu tuyển chọn.

Một điểm đáng chú ý khác là kinh nghiệm người mẫu chuyên nghiệp không phải yếu tố bắt buộc. Điều kiện duy nhất được đưa ra là ứng viên không được ký hợp đồng độc quyền với các công ty người mẫu tại thời điểm nộp hồ sơ. Điều này mở ra cơ hội cho cả những gương mặt mới, chưa từng có kinh nghiệm sàn diễn chuyên nghiệp.

Theo Adam Selman, toàn bộ quá trình đăng ký cũng không quá phức tạp. Nếu đã chuẩn bị đầy đủ, ứng viên chỉ mất khoảng 20 phút để hoàn thành hồ sơ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng điều quan trọng không nằm ở thời gian hoàn thành, mà ở cách mỗi người tận dụng cơ hội này.

Kết lại, Giám đốc sáng tạo Victoria’s Secret cho rằng đây không chỉ là một buổi tuyển chọn thông thường, mà là cơ hội bước vào sân khấu lớn nhất của ngành thời trang. “Bạn làm gì với cơ hội đó, trước và sau khi được chọn, là điều quyết định tất cả. Đây là nơi có thể biến giấc mơ thành hiện thực”, ông nói.



