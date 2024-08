Hải Phòng khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Ngày 14/8, tại Trạm Y tế xã Trường Thành (huyện An Lão), Chi cục Dân số và KHHGĐ, Trung tâm y tế huyện An Lão (Hải Phòng) phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện An Lão tổ chức chương trình khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho hàng trăm người cao tuổi tại địa phương.



Hơn 200 người cao tuổi huyện An Lão được thăm khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe miễn phí. Ảnh;TS

Tại sự kiện, có hơn 200 người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) sinh sống tại địa bàn An Lão đã được các bác sĩ khám lâm sàng, điện tim, xét nghiệm đường huyết… để qua đó, phát hiện kịp thời một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi (NCT) như: Tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, tai biến mạch máu não...

Sau khi được thăm khám, xét nghiệm, người cao tuổi được chuyên gia tư vấn, hướng dẫn cách điều trị và lập hồ sơ quản lý sức khỏe; tư vấn cách chăm sóc dự phòng tại nhà; tư vấn chế độ dinh dưỡng cho phù hợp với từng loại bệnh của người cao tuổi; truyền thông, tư vấn về lợi ích, tầm quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ đối với NCT.

Chia sẻ tại buổi khám bệnh, ông Nguyễn Văn Hội (81 tuổi ở xã Trường Thành) bày tỏ: "Chương trình khám bệnh và tư vấn sức khỏe có ý nghĩa với bản thân tôi và những người cao tuổi của địa phương. Qua buổi khám, tôi được hiểu biết về tình hình sức khỏe của mình để có cách sống và chăm sóc chế độ ăn, nghỉ, luyện tập cho phù hợp".

Cùng ngày (14/8) tại Trạm Y tế phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân (Hải Phòng), Trung tâm y tế quận và Trạm y tế phường cũng thực hiện việc khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe định kỳ cho hàng trăm người cao tuổi tại địa bàn này.

Người cao tuổi phường Nghĩa Xá được kiểm tra sức khỏe định kỳ và tư vấn chăm sóc miễn phí.

Với mục tiêu quan tâm, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi góp phần nâng cao chất lượng dân số và thích ứng với già hóa dân số, Hải Phòng quyết tâm thực hiện kế hoạch mục tiêu 100% quận, huyện trên toàn thành phố tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi ít nhất 1 lần/năm. Mục tiêu cũng đề ra, đạt từ 70% trở lên số xã, phường, thị trấn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi và 73% trở lên người cao tuổi toàn thành phố được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc phát hiện sớm các bệnh mạn tính, bệnh không lây nhiễm (ít nhất 1 lần/năm). Người cao tuổi được lập hồ sơ quản lý sức khỏe, quản lý các bệnh mạn tính, không lây nhiễm.

Bà Trần Thị Thu Hằng, Chi cục trưởng Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (Sở Y tế Hải Phòng) khẳng định: Tuổi càng cao sức đề kháng càng suy yếu khiến người cao tuổi phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe. Việc chăm sóc sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng cho người cao tuổi đúng, đủ sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của họ. Tại Hải Phòng, Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ra đời với 4 chính sách cho công tác dân số thực sự rất ý nghĩa, trong đó có chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo thành phố đối với người cao tuổi. Qua đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nhằm nâng cao sức khỏe, chất lượng sống cho người cao tuổi và thích ứng với già hóa dân số, hướng tới một xã hội già hóa khỏe mạnh góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

