Công an Hà Nội truy tìm người đàn ông 40 tuổi, lừa đảo hàng tỷ đồng qua mua bán xe ô tô cũ

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang xác minh đơn tố giác Vũ Văn Thịnh (SN 1986; thường trú tại: xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn trình báo, Vũ Văn Thịnh đã chiếm đoạt số tiền 8,5 tỷ đồng thông qua việc đầu tư mua bán xe ô tô cũ.

Đối tượng Vũ Văn Thịnh. Ảnh: CATP Hà Nội

Cơ quan Công an chưa xác định được đối tượng ở đâu. Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố quyết định truy tìm đối tượng trên.

Cơ quan Công an đề nghị người dân nếu biết thông tin về Vũ Văn Thịnh hoặc các dấu hiệu liên quan đến vụ việc thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 0373.041.368, hoặc liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

