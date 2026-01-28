Nhiều chiêu trò lừa đảo đặt vé xe Tết qua mạng
GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua vé xe về quê ăn Tết tăng cao, các đối tượng đã lập fanpage, giả mạo tổng đài nhà xe để lừa đảo, khiến nhiều người ở Nghệ An mất tiền nhưng không có vé.
Tiền mất, vé không có
Những ngày cận Tết, khi vé tàu, xe khan hiếm, không ít người dân đã trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo bán vé xe qua mạng xã hội. Các đối tượng lập fanpage mạo danh nhà xe uy tín, sử dụng số điện thoại "tổng đài" giả để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu chuyển khoản tiền đặt cọc hoặc tiền vé rồi nhanh chóng cắt liên lạc.
Chị Lê Thị Thanh Vân (quê Nghệ An, đang sinh sống tại Đà Nẵng) là một trong những nạn nhân mới nhất. Ngày 15/1/2026, do các nhà xe quen đã hết chỗ, chị lên mạng tìm vé cho 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ đi từ Nghệ An vào Đà Nẵng vào mùng 5 Tết.
Ngay sau khi đăng thông tin, một đối tượng tự xưng là đại diện nhà xe Tiến Tiến liên hệ, chào bán vé với giá 700.000 đồng/vé, kèm cam kết bao ăn và đưa đón tận nơi. Tin tưởng, chị Vân chuyển tiền đặt cọc. Tuy nhiên, đối tượng liên tục lấy lý do "đặt sai thông tin" để yêu cầu chuyển lại.
Nghi ngờ, chị Vân kiểm tra thì mới biết mình đã bị lừa. Tổng cộng chị đã 4 lần chuyển tiền, mỗi lần 700.000 đồng, mất 2,8 triệu đồng nhưng vé xe vẫn không có.
Tương tự, em Lê Đình Hiếu, sinh viên năm nhất tại Hà Nội, cũng rơi vào bẫy lừa đảo khi tìm vé xe về quê ăn Tết. Đầu tháng 12/2025, Hiếu tìm vé qua Facebook và thấy nhiều fanpage mang tên các hãng xe uy tín. Tin rằng đó là trang chính thức, em nhắn tin đặt vé và được yêu cầu chuyển đủ tiền để "giữ chỗ".
Sau khi chuyển khoản, Hiếu liên tục giục gửi vé điện tử thì toàn bộ tin nhắn bị xóa, tài khoản bán vé chặn liên lạc. Lúc này, em mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa.
Không chỉ hành khách, nhiều nhà xe tại Nghệ An cũng liên tục tiếp nhận phản ánh từ khách hàng cho rằng đã chuyển tiền đặt vé qua mạng nhưng không nhận được vé. Khi kiểm tra hệ thống, các đơn vị vận tải xác nhận không tồn tại những giao dịch này.
Theo đại diện một nhà xe, các fanpage giả được thiết kế gần như giống hệt trang thật, từ tên gọi, hình ảnh, nội dung bài đăng đến cách trả lời tin nhắn. Thậm chí, đối tượng còn sao chép các phản hồi tích cực để tạo "vỏ bọc" đáng tin cậy, khiến người dân rất khó phân biệt thật, giả.
Thủ đoạn ngày càng tinh vi
Theo cơ quan chức năng, các đối tượng thường đánh vào tâm lý nôn nóng về quê ăn Tết của người dân. Chúng chủ động tư vấn, xưng hô thân tình, liên tục thúc giục "giữ chỗ kẻo hết vé", khiến nạn nhân mất cảnh giác. Chỉ cần một thao tác chuyển khoản, số tiền dành dụm cho chuyến về quê ăn Tết có thể "bốc hơi" trong chớp mắt.
Trước tình trạng này, Công an tỉnh Nghệ An và công an các địa phương nhiều lần cảnh báo người dân cần thận trọng khi đặt vé xe qua mạng xã hội. Người dân nên liên hệ trực tiếp số điện thoại tổng đài chính thức của nhà xe, hạn chế giao dịch qua fanpage, hội nhóm không xác thực và tuyệt đối không chuyển khoản khi có dấu hiệu nghi vấn.
Liên quan đến hành vi lừa đảo bán vé xe Tết, ngày 22/1/2026, Công an xã Đông Kinh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Chiến Thắng và Đoàn Xuân Thế (cùng sinh năm 1999, trú tại xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình).
Hai đối tượng này đã lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo "ảo", sử dụng số điện thoại và tài khoản ngân hàng không chính chủ để giả mạo các nhà xe, đăng bài rao bán vé xe dịp Tết. Khi người dân liên hệ, chúng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc khoảng 50% tiền vé, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản.
Từ tháng 9/2025 đến nay, với thủ đoạn này, các đối tượng đã lừa đảo hàng trăm bị hại tại nhiều tỉnh, thành, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.
Cơ quan công an tiếp tục khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo để tránh những thiệt hại đáng tiếc trong dịp Tết.
Bôi xấu hình ảnh lực lượng công an trên Facebook, người đàn ông 53 tuổi bị phạt 7,5 triệu đồngPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, mang tính xúc phạm uy tín của lực lượng công an, người đàn ông ở Đà Nẵng bị phạt 7,5 triệu đồng.
Huế làm gì để mỗi xã phường đều là 'vùng xanh' không ma túy?Pháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - TP Huế đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 100% xã, phường không ma túy. Công tác tuyên truyền với thông điệp xuyên suốt "mỗi người là một chiến sĩ, mỗi gia đình, cơ quan, tổ chức là một pháo đài trong phòng, chống".
Hà Nội: 58 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 27/1Pháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 26/1 - 27/1) tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 58 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác.
Đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, 2 đối tượng người nước ngoài bị bắt khi trên đường lẩn trốn ra Hà NộiPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng, 2 đối tượng người nước ngoài bị bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn ra Hà Nội.
Lời khai của "Oshin" bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà NộiPháp luật - 8 giờ trước
Tại cơ quan Công an, Trương Thị Bắc (SN 1979, trú tại xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hoá), giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi đã khai nhận hành vi phạm tội.
Hà Nội: Khởi tố 3 giám đốc công ty môi trường liên quan vụ đổ trộm gần 8.000 tấn chất thảiPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Thuê đất nông nghiệp rồi móc nối với các công ty môi trường để đổ trộm hàng nghìn tấn rác thải xây dựng, sau đó "ngụy trang" bằng cách phủ đất thịt lên trên trồng cây. Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng tại Bát Tràng vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ.
Hà Nội: Khởi tố, bắt giam nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Lò ĐúcPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ bạo hành người cao tuổi gây bức xúc dư luận tại ngõ 190 Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trương Thị Bắc - nữ giúp việc về tội "Hành hạ người khác".
Bóc trần đường dây môi giới bán dâm nam cho 'quý bà' trung niên hoạt động qua ZaloPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng nhu cầu “tìm của lạ” của một số phụ nữ trung niên, Đỗ Văn Thành (SN 1984, trú tại Hà Nội) đã lập đường dây môi giới bán dâm nam, điều hành hoạt động tinh vi qua mạng xã hội. Đường dây này vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá, nhiều đối tượng liên quan đã bị xử lý theo quy định pháp luật.
Lĩnh án tù vì môi giới mua bán thậnPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng nhu cầu cần ghép thận, Châu và Tiến môi giới việc mua bán thận, hợp thức hóa hồ sơ để trục lợi tiền của người khác.
Thái Nguyên: Lập website kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp, 2 đối tượng ở Hà Nội bị khởi tốPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Lập website kêu gọi đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp, quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, hai đối tượng tại Hà Nội đã lôi kéo nhiều người tham gia, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.
Dựng kịch bản đầu tư, mua bán nhà để chiếm đoạt tiền tỷPháp luật
GĐXH - Bằng việc dựng lên nhiều kịch bản như đầu tư, mua bán bất động sản, Nguyễn Tư Hoàng chiếm đoạt của 2 bị hại tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.