Nhiều chiêu trò lừa đảo đặt vé xe Tết qua mạng

Cận Tết, nhu cầu mua vé xe đi lại của người dân tăng mạnh, tạo kẽ hở để các đối tượng lừa đảo lợi dụng hoạt động.

Tiền mất, vé không có

Những ngày cận Tết, khi vé tàu, xe khan hiếm, không ít người dân đã trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo bán vé xe qua mạng xã hội. Các đối tượng lập fanpage mạo danh nhà xe uy tín, sử dụng số điện thoại "tổng đài" giả để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu chuyển khoản tiền đặt cọc hoặc tiền vé rồi nhanh chóng cắt liên lạc.

Fanpage giả mạo nhà xe Tiến Tiến trao đổi đặt vé với chị Lê Thị Thanh Vân.

Chị Lê Thị Thanh Vân (quê Nghệ An, đang sinh sống tại Đà Nẵng) là một trong những nạn nhân mới nhất. Ngày 15/1/2026, do các nhà xe quen đã hết chỗ, chị lên mạng tìm vé cho 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ đi từ Nghệ An vào Đà Nẵng vào mùng 5 Tết.

Ngay sau khi đăng thông tin, một đối tượng tự xưng là đại diện nhà xe Tiến Tiến liên hệ, chào bán vé với giá 700.000 đồng/vé, kèm cam kết bao ăn và đưa đón tận nơi. Tin tưởng, chị Vân chuyển tiền đặt cọc. Tuy nhiên, đối tượng liên tục lấy lý do "đặt sai thông tin" để yêu cầu chuyển lại.

Nghi ngờ, chị Vân kiểm tra thì mới biết mình đã bị lừa. Tổng cộng chị đã 4 lần chuyển tiền, mỗi lần 700.000 đồng, mất 2,8 triệu đồng nhưng vé xe vẫn không có.

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều nhóm, trang fanpage trao đổi vé xe Tết.

Tương tự, em Lê Đình Hiếu, sinh viên năm nhất tại Hà Nội, cũng rơi vào bẫy lừa đảo khi tìm vé xe về quê ăn Tết. Đầu tháng 12/2025, Hiếu tìm vé qua Facebook và thấy nhiều fanpage mang tên các hãng xe uy tín. Tin rằng đó là trang chính thức, em nhắn tin đặt vé và được yêu cầu chuyển đủ tiền để "giữ chỗ".

Sau khi chuyển khoản, Hiếu liên tục giục gửi vé điện tử thì toàn bộ tin nhắn bị xóa, tài khoản bán vé chặn liên lạc. Lúc này, em mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa.

Không chỉ hành khách, nhiều nhà xe tại Nghệ An cũng liên tục tiếp nhận phản ánh từ khách hàng cho rằng đã chuyển tiền đặt vé qua mạng nhưng không nhận được vé. Khi kiểm tra hệ thống, các đơn vị vận tải xác nhận không tồn tại những giao dịch này.

Một trang fanpage mạo danh Nhà xe ở Nghệ An.

Theo đại diện một nhà xe, các fanpage giả được thiết kế gần như giống hệt trang thật, từ tên gọi, hình ảnh, nội dung bài đăng đến cách trả lời tin nhắn. Thậm chí, đối tượng còn sao chép các phản hồi tích cực để tạo "vỏ bọc" đáng tin cậy, khiến người dân rất khó phân biệt thật, giả.

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng thường đánh vào tâm lý nôn nóng về quê ăn Tết của người dân. Chúng chủ động tư vấn, xưng hô thân tình, liên tục thúc giục "giữ chỗ kẻo hết vé", khiến nạn nhân mất cảnh giác. Chỉ cần một thao tác chuyển khoản, số tiền dành dụm cho chuyến về quê ăn Tết có thể "bốc hơi" trong chớp mắt.

Cơ quan công an thường xuyên đăng tải các thông tin cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo vé tàu, xe trên không gian mạng, giúp người dân nâng cao cảnh giác và phòng tránh rủi ro.

Trước tình trạng này, Công an tỉnh Nghệ An và công an các địa phương nhiều lần cảnh báo người dân cần thận trọng khi đặt vé xe qua mạng xã hội. Người dân nên liên hệ trực tiếp số điện thoại tổng đài chính thức của nhà xe, hạn chế giao dịch qua fanpage, hội nhóm không xác thực và tuyệt đối không chuyển khoản khi có dấu hiệu nghi vấn.

Liên quan đến hành vi lừa đảo bán vé xe Tết, ngày 22/1/2026, Công an xã Đông Kinh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Chiến Thắng và Đoàn Xuân Thế (cùng sinh năm 1999, trú tại xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình).

Hai đối tượng này đã lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo "ảo", sử dụng số điện thoại và tài khoản ngân hàng không chính chủ để giả mạo các nhà xe, đăng bài rao bán vé xe dịp Tết. Khi người dân liên hệ, chúng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc khoảng 50% tiền vé, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 9/2025 đến nay, với thủ đoạn này, các đối tượng đã lừa đảo hàng trăm bị hại tại nhiều tỉnh, thành, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Cơ quan công an tiếp tục khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo để tránh những thiệt hại đáng tiếc trong dịp Tết.