Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng
GĐXH - Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng, bắt giữ 47 đối tượng, làm rõ số tiền chiếm đoạt ước tính trên 300 tỷ đồng.
Ngày 29/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Vương quốc Campuchia triệt phá thành công một băng nhóm tội phạm "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một băng nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn lập các tài khoản Facebook giả mạo nhằm kết bạn, làm quen, sau đó dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền vào các sàn tài chính ảo do nhóm đối tượng tự tạo lập để chiếm đoạt tài sản.
Xác định đây là băng nhóm lừa đảo quy mô lớn, phạm vi hoạt động xuyên quốc gia, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá.
Đến ngày 16/01/2025, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Vương quốc Campuchia thành lập 5 tổ công tác với khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ, tổ chức phá án đồng loạt tại Campuchia và các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Tây Ninh.
Tại Campuchia, tổ công tác đã phối hợp với Tổng cục Công an quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Campuchia đột kích vào một tòa nhà thuộc khu tự trị của người Trung Quốc, tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, bắt giữ toàn bộ băng nhóm tội phạm gồm 47 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng người Trung Quốc và 42 đối tượng người Việt Nam.
Cầm đầu đường dây là Lê Đình Hùng (SN 1989, trú tại tổ 7, khu phố Trần Hưng Đạo 5, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh), cùng nhiều đối tượng giữ vai trò cốt cán. Lực lượng chức năng thu giữ 20 máy tính, 20 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan.
Cùng thời điểm, các tổ công tác khác trong nước đã triệu tập 7 đối tượng từng tham gia hoạt động trong băng nhóm để phục vụ điều tra, gồm: 5 đối tượng tại tỉnh Lào Cai, 1 đối tượng tại tỉnh Lạng Sơn và 1 đối tượng tại tỉnh Quảng Ngãi.
Quá trình đấu tranh bước đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, băng nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân trên cả nước với tổng số tiền ước tính trên 300 tỷ đồng.
Đến ngày 23/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 47 đối tượng về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
