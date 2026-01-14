Giây phút nhanh trí nhân viên ngân hàng giúp người phụ nữ thoát khỏi bẫy lừa đảo 160 triệu đồng
GĐXH - Trong quá trình làm thủ tục chuyển tiền, nhân viên ngân hàng phát hiện bà N.T.K lo lắng và có biểu hiện bất thường. Nghi bị các đối tượng thao túng, phía ngân hàng chủ động trì hoãn giao dịch và thông báo cho Công an phường Hoành Bồ.
Theo thông tin từ UBND phường Hoành Bồ (Quảng Ninh), mới đây Công an địa phương và Ngân hàng LPBank - Chi nhánh Hoành Bồ phối hợp ngăn chặn thành công vụ giả danh cán bộ Công an lừa đảo 160 triệu đồng của người dân trên địa bàn.
Theo đó, trong quá trình đến Ngân hàng LPBank – Chi nhánh Hoành Bồ giao dịch chuyển số tiền lớn, nhân viên phát hiện bà N.T.K (SN 1959, trú tại phường Việt Hưng, TP Hạ Long) tâm trạng lo lắng và biểu hiện bất thường. Khi được nhân viên hỏi về mục đích chuyển tiền và thông tin người nhận thì bà K. không cung cấp được lý do rõ ràng.
Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn bị các đối tượng tội phạm thao túng, phía ngân hàng đã chủ động trì hoãn giao dịch và thông báo cho Công an phường Hoành Bồ để phối hợp xác minh.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, cán bộ Công an phường đã khẩn trương có mặt để làm việc trực tiếp với bà K. Qua chia sẻ, bà cho biết, bản thân nhận được cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là "Cán bộ Cục C04, Bộ Công an". Qua nói chuyện điện thoại, đối tượng này đe dọa rằng bà đang bị điều tra vì liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia.
Để chứng minh mình không phạm tội, đối tượng yêu cầu bà phải chuyển ngay 160 triệu đồng vào một tài khoản được cung cấp sẵn để "kiểm tra tài chính", đồng thời tuyệt đối không được tiết lộ sự việc với bất kỳ ai.
Sau khi lắng nghe, lực lượng Công an cùng nhân viên ngân hàng đã trực tiếp giải thích, phân tích phương thức, thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan công an. Đến lúc này, nạn nhân mới nhận ra bản thân bị lừa đảo và dừng thực hiện giao dịch, qua đó bảo toàn thành công số tiền 160 triệu đồng.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng và qua điện thoại. Theo quy định của pháp luật, các cơ quan chức năng như Công an, Viện kiểm sát, Tòa án khi làm việc với người dân sẽ gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập và làm việc trực tiếp tại trụ sở, tuyệt đối không yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp mã OTP qua điện thoại dưới bất kỳ hình thức nào.
Khi gặp các trường hợp tương tự, người dân cần giữ bình tĩnh, ngắt cuộc gọi và trình báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.
Nhân chứng kể phút giáp mặt nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng YênPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Anh Mai Chí Tùng (26 tuổi, trú tại đường Âu Cơ, phường Thuận Thành) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc gặp nam thanh niên - được xác định là nghi phạm sát hại 2 phụ nữ tại Hưng Yên.
Trận địa pháo hoa lớn chưa từng có ở Hà Nội mừng thành công Đại hội Đảng XIVXã hội - 1 giờ trước
Trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng", lần đầu tiên người dân thủ đô sẽ được thưởng thức màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao với quy mô lên tới gần 10.000 đơn vị pháo, tiệm cận những sự kiện văn hóa – thể thao lớn trên thế giới.
Vụ 2 phụ nữ ở Hưng Yên bị sát hại: Nghi phạm đã ra đầu thúPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Đối tượng Kiều Ngọc Anh đã đến cơ quan công an đầu thú vào sáng 15/1. Công an tỉnh Hưng Yên đang làm việc với Anh để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.
'Nữ phụ xe tắt máy xe buýt khi tài xế đột quỵ là anh hùng cứu hàng chục người'Đời sống - 2 giờ trước
Đó là ý kiến của cư dân mạng sau khi hành khách trên xe buýt ở TP.HCM được cứu nhờ nữ phụ xe nhanh trí tắt máy khi tài xế đột quỵ, tránh được tai nạn liên hoàn.
Cướp điện thoại giữa đêm, đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP Hồ Chí MinhPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Chỉ sau ít ngày gây án, đối tượng cướp 2 chiếc iPhone tại một cửa hàng ở xã Văn Hiến (Nghệ An) bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.
Người đàn ông đưa giống chuối 'độc, lạ' về trồng ở 'thủ phủ chuối' Quảng TrịĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Giống chuối mới sinh trưởng tốt, cho loại quả hình dáng độc đáo, thơm ngon không chỉ gây tò mò mà còn góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế cho người dân địa phương.
Cuối năm tài vận xoay chiều: Ai thuộc 4 mệnh này dễ đón lộc lớnĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Càng về những ngày cuối năm, vận trình của một số bản mệnh bất ngờ khởi sắc mạnh mẽ.
Từ 2026, hai đối tượng nào được tăng mức hưởng khám chữa bệnh BHYT lên 100%?Đời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị quyết 261/2025/QH15, từ 1/1/2026, người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình cận nghèo và người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được với mức hưởng 100% khi khám chữa bệnh.
Quảng Trị: Phá đường dây mua bán 25 tấn hóa mỹ phẩm giả trên mạngPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Các cơ quan chức năng đã triệt phá đường dây hoạt động buôn bán hàng giả trên không gian mạng, thu giữ một số lượng lớn hàng hóa là mỹ phẩm đều không có nguồn gốc xuất xứ.
Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có rét đậm?Thời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ nhiều mây, vùng núi có mưa nhỏ do không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông dồn ẩm từ biển vào. Các nơi khác của Bắc Bộ không mưa nhưng có sương mù vào sáng sớm.
Được cát tinh chống lưng, 3 con giáp này cuối năm Âm lịch tài lộc rực rỡ bất ngờĐời sống
GĐXH - Tử vi cho thấy từ nay đến hết năm Âm lịch, một số con giáp bước vào giai đoạn "đổi vận" rõ rệt khi được cát tinh chiếu rọi, quý nhân xuất hiện đúng lúc.