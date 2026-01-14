Giây phút nhanh trí nhân viên ngân hàng giúp người phụ nữ thoát khỏi bẫy lừa đảo 160 triệu đồng

Theo thông tin từ UBND phường Hoành Bồ (Quảng Ninh), mới đây Công an địa phương và Ngân hàng LPBank - Chi nhánh Hoành Bồ phối hợp ngăn chặn thành công vụ giả danh cán bộ Công an lừa đảo 160 triệu đồng của người dân trên địa bàn.

Theo đó, trong quá trình đến Ngân hàng LPBank – Chi nhánh Hoành Bồ giao dịch chuyển số tiền lớn, nhân viên phát hiện bà N.T.K (SN 1959, trú tại phường Việt Hưng, TP Hạ Long) tâm trạng lo lắng và biểu hiện bất thường. Khi được nhân viên hỏi về mục đích chuyển tiền và thông tin người nhận thì bà K. không cung cấp được lý do rõ ràng.

Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn bị các đối tượng tội phạm thao túng, phía ngân hàng đã chủ động trì hoãn giao dịch và thông báo cho Công an phường Hoành Bồ để phối hợp xác minh.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, cán bộ Công an phường đã khẩn trương có mặt để làm việc trực tiếp với bà K. Qua chia sẻ, bà cho biết, bản thân nhận được cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là "Cán bộ Cục C04, Bộ Công an". Qua nói chuyện điện thoại, đối tượng này đe dọa rằng bà đang bị điều tra vì liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia.

Để chứng minh mình không phạm tội, đối tượng yêu cầu bà phải chuyển ngay 160 triệu đồng vào một tài khoản được cung cấp sẵn để "kiểm tra tài chính", đồng thời tuyệt đối không được tiết lộ sự việc với bất kỳ ai.

Sau khi lắng nghe, lực lượng Công an cùng nhân viên ngân hàng đã trực tiếp giải thích, phân tích phương thức, thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan công an. Đến lúc này, nạn nhân mới nhận ra bản thân bị lừa đảo và dừng thực hiện giao dịch, qua đó bảo toàn thành công số tiền 160 triệu đồng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng và qua điện thoại. Theo quy định của pháp luật, các cơ quan chức năng như Công an, Viện kiểm sát, Tòa án khi làm việc với người dân sẽ gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập và làm việc trực tiếp tại trụ sở, tuyệt đối không yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp mã OTP qua điện thoại dưới bất kỳ hình thức nào. Khi gặp các trường hợp tương tự, người dân cần giữ bình tĩnh, ngắt cuộc gọi và trình báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.