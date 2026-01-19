Lừa đảo bằng chiêu cào vé số trúng thưởng, chiếm đoạt 3 tỷ đồng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 19/1, Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt phá ổ nhóm lừa đảo quy mô lớn tại tỉnh Lào Cai, chiếm đoạt khoảng 3 tỷ đồng của gần 500 bị hại.

Công an xác định, Lê Xuân Phước (SN 1991, trú xã Lục Yên, Lào Cai) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động lừa đảo.

Đối tượng Lê Xuân Phước.

Để thực hiện hành vi này, Phước chuẩn bị hàng loạt công cụ phục vụ phạm tội như: trang Facebook livestream cào thẻ, điện thoại, máy tính, thẻ cào viễn thông, nhiều tài khoản Facebook ảo và ứng dụng ngân hàng MB giả hiển thị số dư “khủng” để tạo lòng tin cho người xem.

Tham gia đường dây còn có 6 đối tượng khác gồm: Vương Thị Mầu (SN 1998), La Trung Tuyến (SN 1997), Vương Văn Thượng (SN 2003), Lý Thị Mai (SN 2004), Hoàng Thị Ngọc Duyễn (SN 2000) và Hoàng Thị Nâng (SN 1999), cùng trú tại thôn Át Thượng, xã Lục Yên.

Các đối tượng bị công an bắt giữ.

Các đối tượng được phân công livestream, tạo tương tác giả, hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền và quản lý các tài khoản nhận tiền.

Trong quá trình livestream, nhóm này thường dàn dựng các tình huống “trúng thưởng lớn” để tạo hiệu ứng tâm lý đám đông.

Với người mua gói nhỏ, chúng cho trúng thưởng giá trị thấp hoặc hoàn tiền nhằm tạo uy tín. Khi nạn nhân tiếp tục mua các gói có giá trị cao, nhóm lừa đảo yêu cầu chuyển thêm tiền để “bảo hành, nhận thưởng”, sau đó sử dụng ứng dụng ngân hàng giả để tạo hình ảnh chuyển khoản thành công rồi cắt đứt liên lạc.

Từ các dấu hiệu nghi vấn, Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, phối hợp với công an các địa phương bóc tách từng mắt xích trong đường dây.

Mở rộng điều tra xác định, với cùng thủ đoạn, ổ nhóm này đã lừa đảo khoảng 500 người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Riêng trong ngày 02/01/2026, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo đối với người dân Hà Tĩnh, có nạn nhân bị chiếm đoạt từ vài triệu đến gần 100 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được điều tra, làm rõ.