Lừa đảo bằng chiêu cào vé số trúng thưởng, chiếm đoạt 3 tỷ đồng
GĐXH - Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm do Lê Xuân Phước cầm đầu đã lừa đảo khoảng 500 người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 3 tỷ đồng.
Ngày 19/1, Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt phá ổ nhóm lừa đảo quy mô lớn tại tỉnh Lào Cai, chiếm đoạt khoảng 3 tỷ đồng của gần 500 bị hại.
Công an xác định, Lê Xuân Phước (SN 1991, trú xã Lục Yên, Lào Cai) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động lừa đảo.
Để thực hiện hành vi này, Phước chuẩn bị hàng loạt công cụ phục vụ phạm tội như: trang Facebook livestream cào thẻ, điện thoại, máy tính, thẻ cào viễn thông, nhiều tài khoản Facebook ảo và ứng dụng ngân hàng MB giả hiển thị số dư “khủng” để tạo lòng tin cho người xem.
Tham gia đường dây còn có 6 đối tượng khác gồm: Vương Thị Mầu (SN 1998), La Trung Tuyến (SN 1997), Vương Văn Thượng (SN 2003), Lý Thị Mai (SN 2004), Hoàng Thị Ngọc Duyễn (SN 2000) và Hoàng Thị Nâng (SN 1999), cùng trú tại thôn Át Thượng, xã Lục Yên.
Các đối tượng được phân công livestream, tạo tương tác giả, hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền và quản lý các tài khoản nhận tiền.
Trong quá trình livestream, nhóm này thường dàn dựng các tình huống “trúng thưởng lớn” để tạo hiệu ứng tâm lý đám đông.
Với người mua gói nhỏ, chúng cho trúng thưởng giá trị thấp hoặc hoàn tiền nhằm tạo uy tín. Khi nạn nhân tiếp tục mua các gói có giá trị cao, nhóm lừa đảo yêu cầu chuyển thêm tiền để “bảo hành, nhận thưởng”, sau đó sử dụng ứng dụng ngân hàng giả để tạo hình ảnh chuyển khoản thành công rồi cắt đứt liên lạc.
Từ các dấu hiệu nghi vấn, Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, phối hợp với công an các địa phương bóc tách từng mắt xích trong đường dây.
Mở rộng điều tra xác định, với cùng thủ đoạn, ổ nhóm này đã lừa đảo khoảng 500 người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 3 tỷ đồng.
Riêng trong ngày 02/01/2026, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo đối với người dân Hà Tĩnh, có nạn nhân bị chiếm đoạt từ vài triệu đến gần 100 triệu đồng.
Hiện, vụ án đang được điều tra, làm rõ.
Hà Nội: Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất 300 tấn giò chảPháp luật - 1 giờ trước
Công an TP Hà Nội vừa phát hiện một cơ sở sản xuất, sử dụng hàn the trong chế biến giò chả số lượng lớn ở phố cổ.
Cảnh báo biến tướng của tội phạm 'bắt cóc online'Pháp luật - 2 giờ trước
Trong năm 2025, toàn TPHCM có 77 vụ "bắt cóc online" nhưng chỉ riêng nửa đầu tháng 1/2026 đã ghi nhận thêm 16 vụ mới, cho thấy loại tội phạm này đang có dấu hiệu gia tăng nhanh, biến tướng phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý người dân và trật tự an toàn xã hội, nhất là trong nhóm học sinh, sinh viên.
Bắt nhóm trộm chó mang theo hung khí để chống trảPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình trộm chó, các đối tượng trang bị nhiều hung khí như bình xịt hơi cay, vôi bột pha ớt cay, đinh nhọn và dao nhằm chống trả người dân cũng như lực lượng chức năng khi bị truy bắt.
Nghi án mẹ bị sát hại, con gái bị vùi lấp dưới đất khi đi mua lợn ở Lào CaiPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Hai mẹ con trong lúc đi mua lợn tại xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai) thì bất ngờ mất tích bí ẩn. Người mẹ sau đó được phát hiện đã tử vong, còn bé gái 6 tuổi may mắn sống sót dù bị vùi lấp dưới đất trong đêm.
Khởi tố 11 thanh, thiếu niên mang hung khí rượt đuổi đánh nhau ở Thái NguyênPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ tụ tập đông người, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn tại xã Chợ Đồn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 11 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.
Điện Biên: Phá thành công chuyên án 126P, bắt 01 đối tượng vận chuyển 10 bánh ma túyPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Với tinh thần quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Công an tỉnh Điện Biên vừa lập chiến công xuất sắc khi phá thành công chuyên án 126P, bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép 10 bánh ma túy.
Lào Cai: Phát hiện tinh dầu POD chứa ma túy, 2 đối tượng bị khởi tốPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng sinh năm 2005 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy sau khi phát hiện tinh dầu POD chứa chất ma túy tổng hợp, được giao dịch để bán lại kiếm lời.
Triệt phá nhóm 'tín dụng đen' qua mạng xã hội ở Ninh Bình, lãi suất tới 7.000 đồng/triệu/ngàyPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng mạng xã hội để lập các nhóm kín cho vay tiền với thủ tục nhanh, không cần thế chấp và lãi suất cao, một nhóm 4 đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá, bắt giữ để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ, 28 người không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình ngày 18/1Pháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ trưa ngày 17/1 đến trưa ngày 18/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm. Trong đó chủ yếu vẫn là các lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.
Ninh Bình: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh 1.200 tỷ đồngPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.
Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 17/1Pháp luật
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 16/1 - 17/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội đã ghi nhận hơn 100 trường hợp phương tiện phớt lờ đèn đỏ. Tình trạng này phản ánh ý thức giao thông đang có chiều hướng đi xuống khi áp lực đi lại dịp cận Tết gia tăng.