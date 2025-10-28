Mới nhất
Hai quái vật biển 180 triệu tuổi hiện hình nguyên vẹn khó tin

Thứ ba, 19:53 28/10/2025 | Tiêu điểm
Những con quái vật biển được bảo quản 3D hiếm hoi trong một mỏ đất sét ở Đức đã giúp các nhà khoa học xác định một loài ngư long hoàn toàn mới.

Theo Sci-News, nhóm nghiên cứu từ Bảo tàng JURASSICA, Đại học Fribourg (Thụy Sĩ) và Đại học Bonn (Đức) đã trình bày về một loài quái vật biển mới mang tên Eurhinosaurus mistelgauensis.

Hai quái vật biển 180 triệu tuổi “trở về” nguyên vẹn khó tin - Ảnh 1.

Quái vật biển Eurhinosaurus mistelgauensis khi còn sống - Ảnh: Andrey Atuchin

Eurhinosaurus mistelgauensis được xác định từ 3 mẫu vật hóa thạch từ mỏ đất sét Mistelgau, thuộc thành hệ Jurensismergel, bang Bavaria, miền Nam nước Đức.

Trong số các mẫu vật này, có 2 mẫu vật gần như hoàn chỉnh và đặc biệt hiếm hoi, nhờ được bảo quản dưới dạng 3D.

Thông thường hóa thạch các loài quái vật cổ đại chỉ là các phần xương nằm trong một phiến đá trầm tích phẳng, có thể được xếp dưới dạng 2D hoặc hoàn toàn hỗn loạn, bởi đã bị các quá trình địa chất hàng triệu năm phá vỡ cấu trúc.

Các mẫu vật được bảo quản 3D thường là do con vật đã bị chết trong một sự kiện đột ngột, ví dụ bị dòng dung nham hay lũ bùn, hoặc đất đá do sập hang động, đổ ập xuống cơ thể.

Hóa thạch loại này mang lại lợi thế rất lớn trong việc tái tạo lại cấu trúc xương của con vật cổ đại, từ đó phục dựng hình dáng của chúng chính xác hơn, cũng như hiểu đúng hơn cách chúng hoạt động trong môi trường cổ đại.

Các phân tích sơ bộ cho thấy những con quái vật biển này đã bơi trong đại dương kỷ Jura tận 180 triệu năm trước.

Eurhinosaurus mistelgauensis thuộc chi Eurhinosaurus, là những con quái vật biển với hàm trên rất dài, thuộc bộ ngư long (Ichthyosauria, còn gọi là thằn lằn cá).

Chúng là một trong những dòng dõi bò sát biển phổ biến nhất vào thời kỳ khủng long thống trị đất liền.

Nghiên cứu về loài quái vật mới này đã được công bố trên tạp chí khoa học Fossil Record.

