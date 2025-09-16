Hai vị trí dễ làm bùng nổ 'khoái cảm' ở nam giới

Tại sao cổ và tai lại nhạy cảm đến vậy?

Theo TS. Trần Hữu Minh, chuyên gia Nam học trả lời trên Thanh Niên online, vùng tai và cổ của nam giới tập trung dày đặc các đầu dây thần kinh cảm giác. “Chỉ cần một tác động nhẹ nhàng như hôn, liếm hoặc thì thầm vào tai, tín hiệu cảm giác lập tức truyền về não, kích hoạt hệ thần kinh trung ương và làm tăng sự hưng phấn”, ông cho biết.

Ảnh minh họa.

Một nghiên cứu đăng trên Archives of Sexual Behavior (2019) khẳng định, hơn 70% nam giới cảm thấy khoái cảm rõ rệt khi được bạn tình âu yếm vùng tai và cổ. Đây không chỉ là nơi mang tính “kích hoạt” mà còn gắn liền với yếu tố cảm xúc – sự khao khát, sự thân mật và sự gần gũi.

Cách đánh thức khoái cảm qua cổ và tai

Vành tai phía sau: được ví như “giác quan cảm xúc” của nam giới. Một nụ hôn khẽ, hay cái cắn nhẹ ở vành tai đi kèm lời thì thầm ngọt ngào, đôi khi còn mạnh mẽ hơn cả một nụ hôn nồng cháy trên môi.

Gáy và cổ: sự vuốt ve, hôn nhẹ từ cổ lên tai hoặc âu yếm vùng gáy có thể khiến nam giới “sập bẫy” ngay cả khi đang mệt mỏi hay căng thẳng. Đây là vùng da mỏng, dễ nhạy cảm với hơi thở ấm áp và những nụ hôn bất ngờ.

Lời khuyên từ chuyên gia

Theo các chuyên gia tình dục học, việc khám phá những vùng nhạy cảm ngoài “khu vực quen thuộc” sẽ giúp đời sống chăn gối thêm phong phú và bền chặt. “Không nên coi quan hệ tình dục chỉ là hành động thể xác, mà là sự kết hợp hài hòa giữa xúc giác, cảm xúc và sự đồng điệu tinh thần”, TS. Minh nhấn mạnh.

Khám phá vùng cổ và tai của nam giới không chỉ là bí quyết tăng khoái cảm mà còn giúp các cặp đôi gắn kết hơn trong đời sống phòng the. Thay vì chỉ tập trung vào những điểm quen thuộc, hãy thử “dạo chơi” qua những khu vực tưởng chừng bình thường này – bạn sẽ bất ngờ với sức mạnh mà chúng mang lại.