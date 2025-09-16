Hai vị trí dễ làm bùng nổ 'khoái cảm' ở nam giới
GĐXH - Khi nhắc đến những vùng nhạy cảm, đa phần mọi người thường nghĩ đến phụ nữ. Nhưng trên thực tế, nam giới cũng sở hữu những “điểm nóng” ít ai để ý, đặc biệt là vùng cổ và tai. Đây được coi là một trong những khu vực kích thích khoái cảm mạnh mẽ nhất nếu biết cách khơi gợi.
Tại sao cổ và tai lại nhạy cảm đến vậy?
Theo TS. Trần Hữu Minh, chuyên gia Nam học trả lời trên Thanh Niên online, vùng tai và cổ của nam giới tập trung dày đặc các đầu dây thần kinh cảm giác. “Chỉ cần một tác động nhẹ nhàng như hôn, liếm hoặc thì thầm vào tai, tín hiệu cảm giác lập tức truyền về não, kích hoạt hệ thần kinh trung ương và làm tăng sự hưng phấn”, ông cho biết.
Một nghiên cứu đăng trên Archives of Sexual Behavior (2019) khẳng định, hơn 70% nam giới cảm thấy khoái cảm rõ rệt khi được bạn tình âu yếm vùng tai và cổ. Đây không chỉ là nơi mang tính “kích hoạt” mà còn gắn liền với yếu tố cảm xúc – sự khao khát, sự thân mật và sự gần gũi.
Cách đánh thức khoái cảm qua cổ và tai
Vành tai phía sau: được ví như “giác quan cảm xúc” của nam giới. Một nụ hôn khẽ, hay cái cắn nhẹ ở vành tai đi kèm lời thì thầm ngọt ngào, đôi khi còn mạnh mẽ hơn cả một nụ hôn nồng cháy trên môi.
Gáy và cổ: sự vuốt ve, hôn nhẹ từ cổ lên tai hoặc âu yếm vùng gáy có thể khiến nam giới “sập bẫy” ngay cả khi đang mệt mỏi hay căng thẳng. Đây là vùng da mỏng, dễ nhạy cảm với hơi thở ấm áp và những nụ hôn bất ngờ.
Lời khuyên từ chuyên gia
Theo các chuyên gia tình dục học, việc khám phá những vùng nhạy cảm ngoài “khu vực quen thuộc” sẽ giúp đời sống chăn gối thêm phong phú và bền chặt. “Không nên coi quan hệ tình dục chỉ là hành động thể xác, mà là sự kết hợp hài hòa giữa xúc giác, cảm xúc và sự đồng điệu tinh thần”, TS. Minh nhấn mạnh.
GĐXH - Trong quan niệm truyền thống, nhiều người thường nghĩ rằng chỉ phụ nữ mới nhạy cảm ở vùng ngực, còn nam giới lại ít hứng thú với khu vực này. Tuy nhiên, các nghiên cứu về tình dục học chỉ ra rằng bụng và ngực – đặc biệt là vùng bụng dưới – cũng là những điểm nóng quan trọng trong khoái cảm nam giới.
GĐXH - Người ta thường nhắc nhiều đến môi, ngực hay những vùng nhạy cảm quen thuộc của đàn ông. Nhưng ít ai biết rằng, vành tai ngoài phía sau của nam giới lại là một "giác quan cảm xúc" có sức mạnh đánh thức ham muốn mạnh mẽ.
GĐXH - Trong đời sống chăn gối, nhiều người thường nghĩ rằng môi, cổ hay những vùng da nhạy cảm khác mới là "chìa khóa" để khơi gợi ham muốn. Tuy nhiên, khoa học tình dục hiện đại chỉ ra rằng vành tai, đặc biệt là phía sau tai nam giới, lại là một giác quan cảm xúc mạnh mẽ không kém.
Chuyện "chăn gối" hòa hợp có thể coi là sợi dây gắn kết để tạo nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên quan hệ quá sức hoặc sai tư thế đôi khi có thể khiến các cặp đôi phải đối diện với tai nạn, có khi được đưa đến viện trong tư thế vô cùng xấu hổ. Cùng lắng nghe những câu chuyện về tai nạn "chăn gối" dở khóc dở cười cùng TS.BS Phan Chí Thành - Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
GĐXH - Nhiều người có thói quen lao ngay vào phòng tắm sau khi quan hệ tình dục, với suy nghĩ rằng tắm càng nhanh càng giúp làm sạch cơ thể và phòng tránh viêm nhiễm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, đây lại là hành động phản khoa học và có thể mang đến nhiều rủi ro cho sức khỏe.
GĐXH - Nhiều người sau khi quan hệ tình dục thường có xu hướng bật quạt mạnh, mở điều hòa hoặc ngồi ngay trước luồng gió lạnh để giải tỏa cảm giác nóng bức, đổ mồ hôi. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng hành động này có thể mang đến những nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn, thậm chí dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
GĐXH - Nhiều người có thói quen tìm đến một cốc nước đá hay đồ uống mát lạnh ngay sau khi quan hệ tình dục, với suy nghĩ rằng đây là cách nhanh chóng giải tỏa cơn khát và giúp cơ thể hạ nhiệt.
GĐXH - Trong nhiều cuộc vui, không ít người đàn ông tin rằng một chút men say sẽ làm tăng hưng phấn, giúp "chuyện ấy" thêm nồng nhiệt. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định, quan hệ tình dục khi nồng độ cồn trong máu cao không chỉ không mang lại lợi ích, mà còn tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt là hệ tim mạch.
GĐXH - Trong quan niệm của nhiều cặp đôi, đặc biệt là nam giới, việc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau khi "lâm trận" được xem như cách để lấy lại sức. Tuy nhiên, các nghiên cứu y khoa và ý kiến chuyên gia cho thấy đây là một thói quen tiềm ẩn nhiều nguy hại, thậm chí khiến cơ thể thêm mệt mỏi thay vì hồi phục.
GĐXH - Nhiều người tin rằng việc tiểu tiện ngay sau khi quan hệ tình dục sẽ giúp "làm sạch" cơ thể và phòng ngừa viêm nhiễm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nam học, điều này có thể vô tình trở thành "con dao hai lưỡi", đặc biệt đối với sức khỏe tiền liệt tuyến của nam giới.
