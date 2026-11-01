Ham nạp tiền game giá rẻ, nhiều tài khoản bị khóa vĩnh viễn, tiền trong ngân hàng 'bốc hơi'

Ngày 1/11, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, trên các hội nhóm, diễn đàn mạng xã hội bùng nổ các bài đăng quảng cáo dịch vụ nạp tiền trò chơi trực tuyến, mua ứng dụng và thanh toán các dịch vụ xuyên biên giới với mức giá siêu rẻ.

Các đối tượng chào mời khách hàng với tỷ lệ chiết khấu cao bất thường, từ 30% đến 70% so với giá gốc, dưới các vỏ bọc như: "thanh toán hộ", "bán thẻ quà tặng (giftcard) giá rẻ", hoặc cung cấp sẵn các tài khoản "ngậm" đầy tiền ảo.

Theo nhận định từ các chuyên gia an ninh mạng, đằng sau mức giá rẻ mạt này là những mánh khóe gian lận tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng hai thủ đoạn chính: Một là lợi dụng chính sách hoàn tiền (refund) của các nền tảng phân phối ứng dụng (như Apple App Store, Google Play); Hai là sử dụng thông tin thẻ tín dụng, thẻ thanh toán quốc tế bị đánh cắp (thường gọi là "thẻ chùa") để thực hiện giao dịch mua vật phẩm. Sau khi giao dịch trót lọt, chúng thu phí dịch vụ từ người dùng và bỏ túi khoản lợi nhuận chênh lệch khổng lồ.

Các hội nhóm dịch vụ nạp tiền trò chơi trực tuyến, mua ứng dụng và thanh toán các dịch vụ xuyên biên giới trên MXH.

Khi các nền tảng phát hành ứng dụng hoặc hệ thống ngân hàng quét và phát hiện ra các giao dịch gian lận (thanh toán bằng thẻ đánh cắp hoặc yêu cầu hoàn tiền sai trái), hệ thống sẽ lập tức áp dụng các hình phạt nghiêm khắc. Người mua sẽ bị thu hồi toàn bộ vật phẩm, tiền ảo đã nạp, thậm chí bị khóa tài khoản vĩnh viễn (ban nick) và mất toàn quyền truy cập vào các dịch vụ số mà mình đã tốn bao công sức gây dựng.

Nguy hiểm hơn, để sử dụng dịch vụ "thanh toán hộ", người dùng thường phải cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu cho bên thứ ba. Điều này tạo cơ hội cho kẻ gian đánh cắp dữ liệu cá nhân, xâm nhập ví điện tử và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng chính chủ.

Dưới góc độ pháp lý, việc giao dịch qua các kênh ngầm không rõ nguồn gốc vô tình biến người dùng thành mắt xích tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm, các hành vi liên quan đến việc xâm nhập trái phép hệ thống thông tin, chiếm đoạt tài sản hay rửa tiền hoàn toàn có thể bị cơ quan chức năng điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự.

Để bảo đảm an toàn, người dân không nên sử dụng dịch vụ nạp tiền, thanh toán qua các kênh trung gian không chính thức có mức chiết khấu cao bất thường. Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã xác thực và thông tin đăng nhập cho người khác; ưu tiên giao dịch qua cổng thanh toán chính thức, ngân hàng hoặc ví điện tử uy tín.

Khi phát hiện giao dịch bất thường hoặc có dấu hiệu bị lừa đảo, người dùng cần nhanh chóng đổi mật khẩu, liên hệ ngân hàng để khóa thẻ khi cần thiết, lưu lại bằng chứng và trình báo cơ quan công an.