Hà Nội: Bắt giam cặp đôi mang nhiều tiền án cướp giật điện thoại của bé gái

'Cặp bài trùng' mang nhiều tiền án giật iPhone của bé gái

Vụ việc thứ nhất xảy ra trên địa bàn phường Việt Hưng. Ngày 14/10/2026, Công an phường Việt Hưng tiếp nhận đơn trình báo của cháu N.B.P.A. (sinh năm 2010) về việc bị cướp giật tài sản khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh. Theo lời khai, cháu A. bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát, giật phăng chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max rồi tăng ga tẩu thoát.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Việt Hưng đã khẩn trương phối hợp cùng Đội chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội) tổ chức truy xét diện rộng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng và tóm gọn 2 nghi phạm gây án.

2 đối tượng cướp giật tài sản tại hiện trường. Ảnh: CAHN

Danh tính các đối tượng được làm rõ gồm: Đào Tiến Dũng (sinh năm 1983, đã có 3 tiền án) và Trần Quang Vinh (sinh năm 1976, mang trên mình 7 tiền án). Cơ quan Công an đã thu giữ toàn bộ phương tiện gây án cùng chiếc điện thoại tang vật để trao trả cho bị hại.

Hiện 2 đối tượng cộm cán này đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản" theo khoản 2 Điều 171 Bộ luật Hình sự.

Quen nhau qua TikTok, rủ nhau đi hành hung, cướp tài sản

Cùng thời điểm, lực lượng Công an cũng triệt phá thành công một ổ nhóm cướp tài sản có tính chất manh động bộc phát tại địa bàn phường Nghĩa Đô.

Cụ thể, Công an phường Nghĩa Đô phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ vụ việc một nhóm gồm 5 đối tượng có hành vi hành hung và chiếm đoạt điện thoại của chị L.T.N.M. (sinh năm 2008). Đáng chú ý, các đối tượng trong ổ nhóm này khai nhận chỉ mới quen biết nhau qua nền tảng mạng xã hội TikTok, sau đó tụ tập, rủ rê nhau thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

5 đối tượng bị khởi tố về tội "Cướp tài sản". Ảnh: CAHN

Căn cứ vào tính chất, mức độ của vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố cả 5 đối tượng trên về tội "Cướp tài sản", quy định tại khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Trước tình hình tội phạm xâm phạm sở hữu có dấu hiệu manh động, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản cá nhân khi tham gia giao thông.

Khi phát hiện các dấu hiệu tội phạm hoặc không may trở thành nạn nhân, cần cố gắng ghi nhớ đặc điểm nhận dạng, phương tiện của đối tượng và kịp thời trình báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ giải quyết.