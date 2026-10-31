Khởi tố tài xế xe đầu kéo gây tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong ở Bắc Ninh

Theo thông tin từ Công an TP Bắc Ninh, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút tối ngày 20/9/2026, tại khu vực ngã tư giao cắt giữa đường tỉnh 295 và đường tỉnh 285B (thuộc địa bàn phường Yên Phong, TP Bắc Ninh).

Vào thời điểm trên, tài xế N.V.L. (sinh năm 1986, trú tại phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh) điều khiển xe ô tô đầu kéo di chuyển qua ngã tư. Trong quá trình chuyển hướng rẽ phải, do thiếu chú ý quan sát, chiếc xe đầu kéo đã xảy ra va chạm mạnh với xe mô tô do bà M. (sinh năm 1968, trú tại xã Xuân Cẩm) điều khiển đang lưu thông cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong.

Cú va chạm khiến bà M. ngã văng xuống đường và bị thương rất nặng. Dù đã được người dân và lực lượng chức năng nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường và các tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan chức năng xác định lỗi chính thuộc về người điều khiển xe đầu kéo khi chuyển hướng không đảm bảo an toàn.

Ngày 30/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã chính thức tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với N.V.L. để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tài xế xe đầu kéo đã bị khởi tố để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Vụ án là hồi chuông cảnh báo đanh thép đối với các tài xế xe trọng tải lớn (xe tải, xe đầu kéo, container). Khi di chuyển qua các ngã tư, vòng xuyến và thực hiện việc chuyển hướng (đặc biệt là rẽ phải), tài xế cần đặc biệt lưu ý giảm tốc độ tối đa và quan sát kỹ các "điểm mù" để tránh gây ra những tai nạn thảm khốc.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự hiện hành, người tham gia giao thông vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả làm chết người, có thể phải đối mặt với mức phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.