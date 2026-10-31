Hà Nội: Bắt giam người phụ nữ ném mắm tôm vào chủ tiệm bánh đang livestream

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, vụ việc xảy ra vào đêm ngày 18/6/2026 tại khu vực thôn Kim Anh, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội. Vào thời điểm trên, chị N.T.H.N. (sinh năm 1991, là chủ một cơ sở kinh doanh bánh ngọt trên địa bàn) đang đứng livestream bán hàng và giao lưu trên nền tảng mạng xã hội Facebook ở vị trí gần cửa hàng kinh doanh của Đinh Thị Kiều Nga (sinh năm 1993, trú tại xã Nội Bài).

Do có bức xúc và mâu thuẫn từ trước, Nga đã bất ngờ tiếp cận và ném thẳng mắm tôm vào người chị N. ngay trong lúc nạn nhân đang phát trực tiếp.

Đối tượng Đinh Thị Kiều Nga. Ảnh: CAHN

Hành vi xúc phạm này không chỉ gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của nạn nhân mà còn gây bức xúc trong dư luận địa phương. Ngay trong ngày, Công an xã Nội Bài đã tiếp nhận đơn trình báo tố giác tội phạm từ phía chị N.T.H.N. và tiến hành các bước xác minh ban đầu.

Căn cứ vào nội dung tố giác, các tài liệu chứng cứ thu thập được và kết quả điều tra xác minh, cơ quan công an xác định hành vi của Đinh Thị Kiều Nga đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Ngày 26/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã chính thức tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Thị Kiều Nga. Đối tượng bị khởi tố để điều tra về tội "Làm nhục người khác", quy định tại khoản 1 Điều 155 Bộ luật Hình sự.

Từ vụ án này, Công an thành phố Hà Nội phát đi khuyến cáo mạnh mẽ đến người dân: Mọi công dân cần thượng tôn pháp luật, ứng xử văn minh và tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người khác.

Khi phát sinh mâu thuẫn trong sinh hoạt hay kinh doanh, cần giải quyết bằng các biện pháp hòa giải phù hợp hoặc trình báo cơ quan chức năng. Tuyệt đối không sử dụng các hành vi bạo lực, "luật rừng" hoặc bôi nhọ, xúc phạm, làm nhục người khác để tránh gây mất an ninh trật tự và vướng vào vòng lao lý.