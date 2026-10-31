Khởi tố 8 thanh thiếu niên mang hung khí 'truy sát' người đi đường tại Phú Thọ

Ngày 31/10, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”; đồng thời đưa 01 đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự vào diện quản lý, giáo dục tại địa phương.

Trước đó, qua công tác xác minh, lực lượng chức năng xác định một nhóm gồm 9 nam thanh thiếu niên (độ tuổi từ 15 đến 18) có hộ khẩu tại các xã Minh Đài (6 đối tượng), Tân Sơn (2 đối tượng) và Võ Miếu (1 đối tượng) đã nhắn tin bàn bạc, thống nhất hẹn nhau đi "leo".

Các đối tượng và số hung khí trong vụ án.

Đây là một loại tiếng lóng mà nhóm "quái xế" này ngầm quy ước với nhau, ám chỉ việc xách hung khí ra đường, tìm kiếm những người tham gia giao thông không quen biết để gây sự và đánh nhau.

Để chuẩn bị, nhóm đối tượng tập trung tại xã Minh Đài, gom hung khí gồm 2 thanh kiếm, 1 ná cao su và 40 vỏ chai bia thủy tinh. Nhằm che giấu tung tích và đối phó với lực lượng Công an, cả nhóm tháo toàn bộ biển kiểm soát xe máy, đeo khẩu trang bịt kín mặt rồi chia nhau lên 5 xe mô tô, rồ ga di chuyển dọc tuyến đường TL316 hướng về khu vực trung tâm xã Thanh Sơn để tìm mục tiêu.

Khi đến địa phận xã Thanh Sơn, nhóm "quái xế" phát hiện 2 nam thanh niên đang đi trên một chiếc xe máy. Cả nhóm lập tức tăng ga, điều khiển xe với tốc độ cao, liên tục rú ga khiêu khích và tổ chức truy đuổi khiến 2 nạn nhân hoảng loạn bỏ chạy. Quá trình dồn đuổi, nhóm côn đồ liên tiếp ném vỏ chai thủy tinh về phía người đi đường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Đến đoạn đường thuộc thôn Xuân Lộc (xã Đào Xá), 2 nạn nhân vội vàng rẽ trái vào khu dân cư hòng thoát thân. Tuy nhiên, một chiếc xe máy trong nhóm côn đồ đã lao tới va chạm mạnh từ phía sau. Cú tông khiến nam thanh niên ngồi sau văng xuống đường, gãy 1/3 dưới cẳng chân trái.

Chưa dừng lại, sau khi nạn nhân gục ngã, một số đối tượng trong nhóm còn xông vào đập phá chiếc xe máy, đồng thời tháo luôn biển kiểm soát mang về nhà cất giấu như một "chiến tích".

Trước tính chất manh động của vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương vào cuộc, thu thập chứng cứ và làm rõ vai trò của từng cá nhân.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan Công an xác định hành vi của nhóm thanh thiếu niên đã cấu thành tội phạm. Do đó, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8/9 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng". Riêng 1 đối tượng còn lại do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên được bàn giao, đưa vào diện quản lý, giáo dục nghiêm ngặt tại địa phương.

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