Hà Nội: Khởi tố đối tượng chặn đầu ô tô, hành hung tài xế tại xã Thuận An

Trước đó, vào sáng ngày 11/10/2026, trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội bất ngờ lan truyền một đoạn video clip ghi lại cảnh tượng xô xát, gây mất an ninh trật tự trên tuyến đường Dương Đức Hiền (thuộc địa phận xã Thuận An, thành phố Hà Nội).

Hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy, một người đàn ông điều khiển xe máy đã có hành vi lạng lách, cố tình dừng xe chắn trước đầu một chiếc ô tô đang lưu thông. Không dừng lại ở việc cản trở giao thông, đối tượng này còn tiến đến vị trí ghế lái và có những hành vi "tác động vật lý" trực tiếp vào người điều khiển ô tô.

Đối tượng Lê Xuân Hưng tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Sự việc diễn ra ngay trên tuyến đường đông đúc đã khiến giao thông khu vực bị ùn ứ, gây hoang mang cho người đi đường và tạo ra làn sóng bức xúc mạnh mẽ trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh và hình ảnh trích xuất từ mạng xã hội, Công an xã Thuận An đã khẩn trương vào cuộc xác minh, truy tìm tung tích người đàn ông đi xe máy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã nhanh chóng làm rõ danh tính đối tượng trên là Lê Xuân Hưng (sinh ngày 21/4/1972, trú tại thôn Linh Quy, xã Thuận An, thành phố Hà Nội). Tại cơ quan Công an, Lê Xuân Hưng đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Căn cứ vào kết quả điều tra và mức độ ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương, ngày 28/10/2026, cơ quan chức năng đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Hưng về tội "Gây rối trật tự công cộng", theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng làm rõ để xử lý thêm các hành vi vi phạm liên quan đến trật tự, an toàn giao thông của bị can Hưng theo đúng quy định của pháp luật.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự nam thanh niên chặn đường, hành hung dã man hai cô gái đi xe máy ở Xuân Đỉnh GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Bình Minh về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Minh chính là đối tượng đã chặn đường, hành hung dã man hai cô gái điều khiển xe máy tại phường Xuân Đỉnh.



