Thái Nguyên: Phát hiện hơn 2.200 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Nike, Gucci, Louis Vuitton...

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Ngày 31/10, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin về việc triển khai đợt cao điểm đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện 2 cơ sở kinh doanh có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Theo cơ quan công an, 2 cơ sở kinh doanh này nằm trên địa bàn phường Phan Đình Phùng và phường Quan Triều. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 2.220 sản phẩm quần, áo, giày, dép có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam như: Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Adidas, Nike, Gucci, Hermes... Tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 900 triệu đồng.

Cụ thể, tại cơ sở kinh doanh N.A.H, địa chỉ tại tổ 11, phường Phan Đình Phùng, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này kinh doanh 1.300 sản phẩm quần, áo, giày, dép có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, với tổng giá trị hàng hóa 570 triệu đồng. Chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện hơn 2.220 sản phẩm quần áo, giày dép có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với các nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Adidas, Nike, Gucci... với tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 900 triệu đồng - (ảnh Công an Thái Nguyên).

Tại cơ sở kinh doanh N.X.H, địa chỉ tại tổ 12, phường Quan Triều, lực lượng chức năng phát hiện 900 sản phẩm quần, áo có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, với tổng giá trị hàng hóa 385 triệu đồng. Cơ sở này cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", xảy ra tại phường Quan Triều và phường Phan Đình Phùng.

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với N.X.H về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", quy định tại khoản 1, Điều 226, Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can đối với N.A.H về tội danh này theo quy định tại khoản 2, Điều 226, Bộ luật Hình sự.

