Triệt phá đường dây vận chuyển 55kg ma túy từ Lào về Việt Nam qua dịch vụ chuyển phát nhanh

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Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội thông tin, trước tình hình tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới diễn biến phức tạp, các đối tượng liên tục thay đổi phương thức hoạt động, lợi dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh để vận chuyển ma túy, Công an thành phố đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào địa bàn Thủ đô.

Theo đó, ngày 17/9/2026, từ nguồn tin về một nhóm đối tượng nghi vấn vận chuyển lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, xác định địa điểm giao nhận ma túy tại phường Xuân Phương.

Đối tượng Phạm Tuấn Cường cùng tang vật 25kg ma túy tại cơ quan công an - (ảnh Công an Hà Nội).

Ngày 19/9/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an tỉnh Quảng Trị, lực lượng Hải quan, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay và Công an phường Xuân Phương triển khai các biện pháp điều tra, xử lý các đối tượng liên quan.

Tại phường Xuân Phương, lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Tuấn Cường (SN 1993, trú tại tỉnh Vĩnh Long) khi đang nhận kiện hàng chứa khoảng 25kg ma túy tổng hợp dạng Methamphetamine.

Hai đối tượng Triệu và Duy - (ảnh Công an Hà Nội).

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng cầm đầu, trong ngày 19/9/2026, tổ công tác tại Lào đã bắt giữ Phan Văn Triệu (SN 2001) và Nguyễn Thanh Tuấn Duy (SN 1992), cùng quê tỉnh Vĩnh Long, tại khách sạn Saysombom. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm khoảng 30kg ma túy dạng đá.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý quốc tế, ngày 15/10/2026, tổ công tác đã áp giải, dẫn độ an toàn Triệu và Duy từ Lào về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

