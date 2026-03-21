Han Sara phong cách thời trang đẹp miễn chê

Thứ bảy, 10:00 21/03/2026 | Đẹp

Lợi thế ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt sáng giúp nữ ca sĩ Han Sara dễ thử nghiệm nhiều kiểu trang phục.


Han Sara phong cách thời trang đẹp miễn chê - Ảnh 1.

Trên sân khấu lẫn đời thường, Han Sara không đi theo một công thức cố định. Cô có thể xuất hiện với váy ngắn năng động, rồi nhanh chóng chuyển sang hình ảnh nữ tính với những thiết kế mềm mại, tôn hình thể.

Han Sara phong cách thời trang đẹp miễn chê - Ảnh 2.

Không cần những thiết kế quá táo bạo, các kiểu croptop tinh tế vẫn đủ giúp nữ ca sĩ khoe khéo vòng eo 50,5 cm – một trong những lợi thế hình thể nổi bật của cô.

Han Sara phong cách thời trang đẹp miễn chê - Ảnh 3.

Han Sara thường ưu tiên các trang phục ôm sát, croptop hoặc váy ngắn, kết hợp phụ kiện vừa phải để tạo điểm nhấn mà không gây rối mắt.

Han Sara phong cách thời trang đẹp miễn chê - Ảnh 4.

Nữ ca sĩ ngày càng hoàn thiện diện mạo. Sống mũi cao, khuôn mặt thon gọn cùng đường nét sắc sảo mang đến cho cô vẻ ngoài đậm chất “điện ảnh”.

Han Sara phong cách thời trang đẹp miễn chê - Ảnh 5.

Lối trang điểm của Han Sara thiên về lớp nền mỏng nhẹ để tôn làn da sáng và giữ tổng thể tự nhiên.

Han Sara phong cách thời trang đẹp miễn chê - Ảnh 6.

Làn da trắng giúp Han Sara luôn tỏa sáng trong mọi khung hình đời thường.

Han Sara phong cách thời trang đẹp miễn chê - Ảnh 7.

Han Sara bắt đầu được khán giả Việt biết đến khi tham gia chương trình Giọng hát Việt 2017. Dù không giành ngôi vị cao nhất, cô vẫn gây chú ý nhờ chất giọng trong trẻo, khả năng phát âm tiếng Việt tốt và hình ảnh dễ tạo thiện cảm.

Han Sara phong cách thời trang đẹp miễn chê - Ảnh 8.

Sau cuộc thi, cô gia nhập công ty của Đông Nhi và Ông Cao Thắng, chính thức theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng giúp Han Sara định hình rõ hơn về âm nhạc lẫn hình ảnh. Đến năm 2022, cô rời công ty của vợ chồng Đông Nhi.

Han Sara phong cách thời trang đẹp miễn chê - Ảnh 9.

Bản hit đầu tiên giúp Han Sara ghi dấu ấn là ca khúc “Tớ thích cậu”. Sau đó, cô tiếp tục phát hành các sản phẩm như “Đếm cừu”, “Lỡ yêu mất rồi”, theo đuổi phong cách pop trẻ trung, phù hợp với khán giả trẻ.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: Instagram Han Sara) Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: Instagram Han Sara)
