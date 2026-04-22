Quách Thu Phương thăng hạng với gu thời trang trung niên vạn người mê
GĐXH - Dù đã bước vào tuổi trung niên nhưng Quách Thu Phương không giới hạn phong cách thời trang theo tuổi tác mà có sự biến hóa đa dạng ở nhiều style khác nhau: sang trọng, kín đáo mà vẫn trẻ trung, bay bổng, điệu đà mà vẫn cá tính, hiện đại.
NSƯT Quách Thu Phương không chỉ là gương mặt nổi tiếng của màn ảnh phía Bắc mà còn là một hình mẫu về sự "lột xác" phong cách thời trang ở độ tuổi trung niên.
Trước đây, Quách Thu Phương thường gắn liền với hình ảnh dịu dàng, kín đáo và an toàn. Tuy nhiên, những năm gần đây (đặc biệt là sau vai diễn bà Xuân trong Hương vị tình thân), phong cách của chị đã có sự bứt phá ngoạn mục.
Đảm nhận vai diễn "phu nhân hào môn", chị cũng xây dựng phong cách sang trọng, quyền lực nhưng vẫn vô cùng trẻ trung cả trên phim lẫn ngoài đời. Những bộ cánh được Quách Thu Phương diện trên phim và đời thường nhận được nhiều sự khen ngợi của công chúng.
Để có được sự khen ngợi này, ngoài chiều cao lý tưởng, chị còn chăm chỉ luyện tập giữ dáng nhiều năm qua. Bộ môn được chị theo đuổi từ khi còn trẻ đến nay là Yoga. Không chỉ tập để kéo dài tuổi thanh xuân, chị còn là huấn luyện viên, truyền đạt những kinh nghiệm hữu ích cho chị em, đặc biệt với phụ nữ tuổi trung niên.
Nhờ tập luyện Yoga bền bỉ, Quách Thu Phương duy trì được vóc dáng chuẩn không mỡ thừa, vòng eo thon và đôi chân dài săn chắc. Dù đã bước vào tuổi trung niên nhưng Quách Thu Phương không giới hạn phong cách thời trang theo tuổi tác mà có sự biến hóa đa dạng ở nhiều style khác nhau: sang trọng, kín đáo mà vẫn trẻ trung, bay bổng, điệu đà mà vẫn cá tính, hiện đại.
Ở đời thường, nhờ vóc dáng cao, 3 vòng cân đối, chị cũng chuộng phong cách thể thao năng động với quần jeans, áo thun phá cách, giày sneaker hoặc áo khoác da, trench coat. Cách phối đồ này khiến chị trông trẻ hơn ở tuổi trung niên rất nhiều, đôi khi đứng cạnh "con dâu màn ảnh" Phương Oanh mà không hề có sự chênh lệch lớn.
Ngắm phong cách thời trang của NSƯT Quách Thu Phương
