Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Hàng triệu con cua đỏ tràn ra đường trong cuộc di cư

Thứ bảy, 06:45 22/11/2025 | Tiêu điểm
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Cuộc di cư hàng năm của loài cua đỏ trên Đảo Giáng Sinh đã bắt đầu khi hàng triệu con cua đồng loạt chui ra khỏi hang để tìm bạn tình.

Một trong những cuộc di cư lớn nhất của động vật trên hành tinh là cuộc di cư của loài cua đỏ ở vùng lãnh thổ xa xôi của Úc.

Những cảnh quay về cuộc di cư năm nay cho thấy đàn cua vượt qua nhiều khu vực khi chúng di chuyển ồ ạt ra biển.

Một người đàn ông trên đảo Christmas đã phải cẩn thận khi đi bộ để quay cảnh di cư của loài động vật này vào hôm 23/10.

"Đừng giẫm lên những sinh vật nhỏ bé, chúng ở khắp mọi nơi", anh ấy nói trong video của mình.

Theo các quan chức Công viên quốc gia Đảo Christmas, cuộc di cư bắt đầu vào thời điểm trận mưa đầu tiên của mùa mưa trên Đảo Christmas, thường xảy ra vào tháng 10 hoặc tháng 11.

Tháng 10 và tháng 11 là mùa xuân ở Nam bán cầu.

img

Hàng triệu con cua đỏ tràn vào đảo Úc trong cuộc di cư hàng năm.

Các quan chức lưu ý rằng những con cua đực là loài đầu tiên bắt đầu di cư, dẫn đường ra biển và có những con cua cái cùng di chuyển trên đường đi.

Khi đến bãi biển, những con cua đực, thường là những con đầu tiên đến, sẽ đào hang ở các thềm thấp hơn của hòn đảo. Sau đó, những con cái sẽ đến sống cùng những con đực trong hoặc gần hang, nơi những con cua giao phối.

Các quan chức cho biết khi những con đực rời đi và trở về đất liền, những con cái ở lại trong hang, nơi mỗi con có thể đẻ tới 100.000 trứng.

Sau đó, những con cái rời khỏi hang và khi thủy triều lên, chúng bò ra biển để đẻ trứng. Sau khi hoàn tất, chúng lại tìm đường trở về tổ ấm của mình trong đất liền.

Số lượng cua đỏ có thể nhiều đến mức để đảm bảo an toàn cho loài cua, các quan chức Đảo Christmas có thể tạm thời đóng một số đoạn đường trên đảo.

Họ cũng xây dựng "cầu cua" để chúng có thể băng qua đường mà không sợ bị phương tiện ngược chiều tông vào.

Đảo Christmas nằm cách Úc hơn 1.200 dặm về phía tây bắc, tương tự như khoảng cách giữa Los Angeles và Dallas.

Phương Linh (T/h)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Thực hư đàn 'phượng hoàng trắng' bất ngờ xuất hiện, bay lượn giữa trời: Ở Việt Nam cũng có loài này

Thực hư đàn 'phượng hoàng trắng' bất ngờ xuất hiện, bay lượn giữa trời: Ở Việt Nam cũng có loài này

Tiêu điểm - 5 giờ trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh đàn chim bay giữa trời khiến nhiều người liên tưởng đến loài chim phượng hoàng trong truyền thuyết.

Vì sao không thể dùng máy bay để bay vào vũ trụ?

Vì sao không thể dùng máy bay để bay vào vũ trụ?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người tưởng rằng chỉ cần bay cao mãi, máy bay sẽ đến được vũ trụ nhưng thật ra, vũ trụ không bắt đầu bằng một “rào cản” rõ rệt.

Tàu NASA sắp rơi vào "lưới điện" của vật thể bị nghi là tàu ngoài Trái Đất

Tàu NASA sắp rơi vào "lưới điện" của vật thể bị nghi là tàu ngoài Trái Đất

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Đường đi của một tàu NASA đã bị cắt ngang bởi một vùng đầy hạt tích điện, giải phóng bởi vật thể 3I/ATLAS.

'Mảnh vỡ vũ trụ' đâm vào buồng lái máy bay ở độ cao 11.000m

'Mảnh vỡ vũ trụ' đâm vào buồng lái máy bay ở độ cao 11.000m

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Mỹ United Airlines bị vật thể bí ẩn va phải khi đang bay, một số người nghi ngờ đó có thể là mảnh vỡ từ không gian.

Tỉnh dậy sau cơn đột quỵ ở Thổ Nhĩ Kỳ, cô gái người Anh bất ngờ nói được giọng Thái Lan

Tỉnh dậy sau cơn đột quỵ ở Thổ Nhĩ Kỳ, cô gái người Anh bất ngờ nói được giọng Thái Lan

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Cathy Warren, 29 tuổi, đến từ Basingstoke, Hampshire, Anh cho biết cuộc đời cô “thay đổi mãi mãi” sau khi bị đột quỵ trong chuyến du lịch cùng bạn bè tại thành phố Fethiye, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 27/9/2024.

Trái Đất bước vào 'điểm tới hạn khí hậu' đầu tiên: Biến đổi khí hậu có phải là không thể đảo ngược?

Trái Đất bước vào 'điểm tới hạn khí hậu' đầu tiên: Biến đổi khí hậu có phải là không thể đảo ngược?

Tiêu điểm - 6 ngày trước

Trái Đất đang ở trong một giai đoạn biến động dữ dội chưa từng thấy trong lịch sử hiện đại.

Ba đài quan sát cùng chụp được "bóng ma" không thể giải thích

Ba đài quan sát cùng chụp được "bóng ma" không thể giải thích

Tiêu điểm - 6 ngày trước

Ba đài quan sát quốc tế gồm hàng chục kính thiên văn đã phát hiện một khối bóng tối kỳ lạ lơ lửng ở vùng không gian cách chúng ta hàng tỉ năm ánh sáng.

'Vàng Ấn Độ' là gì khiến giới phương Tây mê mẩn săn lùng?

'Vàng Ấn Độ' là gì khiến giới phương Tây mê mẩn săn lùng?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Những khối, thỏi, cục màu vàng tỏa sáng rực rỡ, người ta gọi nó là "vàng Ấn Độ".

Nghiên cứu mới nhất giải đáp thắc mắc: Có tồn tại người ngoài hành tinh không?

Nghiên cứu mới nhất giải đáp thắc mắc: Có tồn tại người ngoài hành tinh không?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Một nghiên cứu cho thấy có tới 30% khả năng con người là nền văn minh duy nhất có trí tuệ và công nghệ tiên tiến trong vũ trụ.

Nuôi mèo có thể thay đổi bộ não của bạn và cả của mèo: Khoa học tiết lộ bí mật đằng sau mối liên kết đặc biệt này

Nuôi mèo có thể thay đổi bộ não của bạn và cả của mèo: Khoa học tiết lộ bí mật đằng sau mối liên kết đặc biệt này

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Bằng một cách rất riêng, mèo đã học được cách sử dụng bản năng cổ xưa của tình yêu và biến nó thành cầu nối giữa hai loài tưởng chừng khác biệt hoàn toàn.

Xem nhiều

Bí ẩn về những ánh sáng ma quái ám ảnh chúng ta trong nhiều thế kỷ đã được giải đáp

Bí ẩn về những ánh sáng ma quái ám ảnh chúng ta trong nhiều thế kỷ đã được giải đáp

Tiêu điểm

Thường được gọi là ma trơi, những ánh sáng kinh hoàng này thực ra là gì?

Đang đi dạo, người phụ nữ phát hiện ra thứ đáng sợ

Đang đi dạo, người phụ nữ phát hiện ra thứ đáng sợ

Tiêu điểm
Phát hiện "thủy quái" trên biển, người dân cả vùng chấn động và đặt cùng 1 câu hỏi

Phát hiện "thủy quái" trên biển, người dân cả vùng chấn động và đặt cùng 1 câu hỏi

Tiêu điểm
Nghiên cứu mới nhất giải đáp thắc mắc: Có tồn tại người ngoài hành tinh không?

Nghiên cứu mới nhất giải đáp thắc mắc: Có tồn tại người ngoài hành tinh không?

Tiêu điểm
Tỉnh dậy sau cơn đột quỵ ở Thổ Nhĩ Kỳ, cô gái người Anh bất ngờ nói được giọng Thái Lan

Tỉnh dậy sau cơn đột quỵ ở Thổ Nhĩ Kỳ, cô gái người Anh bất ngờ nói được giọng Thái Lan

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top