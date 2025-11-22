Hàng triệu con cua đỏ tràn ra đường trong cuộc di cư
Cuộc di cư hàng năm của loài cua đỏ trên Đảo Giáng Sinh đã bắt đầu khi hàng triệu con cua đồng loạt chui ra khỏi hang để tìm bạn tình.
Một trong những cuộc di cư lớn nhất của động vật trên hành tinh là cuộc di cư của loài cua đỏ ở vùng lãnh thổ xa xôi của Úc.
Những cảnh quay về cuộc di cư năm nay cho thấy đàn cua vượt qua nhiều khu vực khi chúng di chuyển ồ ạt ra biển.
Một người đàn ông trên đảo Christmas đã phải cẩn thận khi đi bộ để quay cảnh di cư của loài động vật này vào hôm 23/10.
"Đừng giẫm lên những sinh vật nhỏ bé, chúng ở khắp mọi nơi", anh ấy nói trong video của mình.
Theo các quan chức Công viên quốc gia Đảo Christmas, cuộc di cư bắt đầu vào thời điểm trận mưa đầu tiên của mùa mưa trên Đảo Christmas, thường xảy ra vào tháng 10 hoặc tháng 11.
Tháng 10 và tháng 11 là mùa xuân ở Nam bán cầu.
Các quan chức lưu ý rằng những con cua đực là loài đầu tiên bắt đầu di cư, dẫn đường ra biển và có những con cua cái cùng di chuyển trên đường đi.
Khi đến bãi biển, những con cua đực, thường là những con đầu tiên đến, sẽ đào hang ở các thềm thấp hơn của hòn đảo. Sau đó, những con cái sẽ đến sống cùng những con đực trong hoặc gần hang, nơi những con cua giao phối.
Các quan chức cho biết khi những con đực rời đi và trở về đất liền, những con cái ở lại trong hang, nơi mỗi con có thể đẻ tới 100.000 trứng.
Sau đó, những con cái rời khỏi hang và khi thủy triều lên, chúng bò ra biển để đẻ trứng. Sau khi hoàn tất, chúng lại tìm đường trở về tổ ấm của mình trong đất liền.
Số lượng cua đỏ có thể nhiều đến mức để đảm bảo an toàn cho loài cua, các quan chức Đảo Christmas có thể tạm thời đóng một số đoạn đường trên đảo.
Họ cũng xây dựng "cầu cua" để chúng có thể băng qua đường mà không sợ bị phương tiện ngược chiều tông vào.
Đảo Christmas nằm cách Úc hơn 1.200 dặm về phía tây bắc, tương tự như khoảng cách giữa Los Angeles và Dallas.
Phương Linh (T/h)
