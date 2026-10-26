Hồ Quang Mẫn 'lột xác' với vai phản diện phim 'Kế hoạch CM12' sắp lên sóng VTV3

Bộ phim "Kế hoạch CM12" do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất, dự kiến lên sóng lúc 13h00 hàng ngày trên VTV3, bắt đầu từ 30/10. Bộ phim lấy cảm hứng từ truyện ký "CM12 - Phía sau kế hoạch phản gián" của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức (nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 1, Tổng cục An ninh, Bộ Công an). Bộ phim kể về chuyên án có thật của Lực lượng Công an nhân dân đấu tranh với tổ chức phản động lưu vong quốc tế do Lê Quốc Tuý và Mai Văn Hạnh cầm đầu từ năm 1980-1988.

Trong phim "Kế hoạch CM12", diễn viên Hồ Quang Mẫn đảm nhận vai ông Han, nhân vật phản diện đứng phía sau hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động chống phá từ bên ngoài. Dù không xuất hiện xuyên suốt, ông Han vẫn giữ vai trò quan trọng trong phim, đòi hỏi diễn viên thể hiện được quyền lực và khả năng chi phối người khác.

Nhiều nhân vật trong "Kế hoạch CM12" được xây dựng dựa trên nguyên mẫu có thật. Ảnh VTV/ĐPCC



Theo Thời báo VTV, trước khi tham gia dự án, Hồ Quang Mẫn chưa có nhiều thông tin về chuyên án CM12. Anh chủ động tìm hiểu bối cảnh lịch sử và đọc toàn bộ kịch bản để hiểu vị trí, động cơ cũng như hành trình của nhân vật. Từ đó, anh hình dung ông Han như người đứng sau một bàn cờ, sử dụng tiền bạc, vũ khí và các nguồn hỗ trợ từ bên ngoài để thúc đẩy người khác thực hiện kế hoạch.



Thử thách của vai diễn nằm ở cách thể hiện quyền lực mà không cần liên tục lớn tiếng hay dùng lời lẽ cường điệu. Thay vì chỉ tạo vẻ lạnh lùng, Hồ Quang Mẫn chú trọng mục tiêu phía sau từng lời nói, qua đó làm rõ cách nhân vật gây ảnh hưởng lên những người xung quanh.

Tạo hình của diễn viên Hồ Quang Mẫn trong "Kế hoạch CM12". Ảnh FBNV

Ngay cảnh quay đầu tiên, ông Han thông báo kế hoạch đã thất bại tại căn phòng từng diễn ra các cuộc họp. Theo nam diễn viên, cảm xúc của nhân vật không đơn thuần là tức giận hay thất vọng. Ông Han đã bỏ tiền bạc, vũ khí, công sức và đặt nhiều kỳ vọng vào kế hoạch, nên sự đổ vỡ còn buộc nhân vật đối diện với giới hạn của chính mình. Việc đọc toàn bộ kịch bản từ trước giúp anh hình dung được tâm lý ấy dù chưa quay các phân đoạn diễn ra trước đó.

Trong những cuộc gặp C4 và C5, do Huy Khánh và Dương Hoàng Anh đảm nhận, ông Han lúc mềm mỏng, khi cứng rắn hoặc cảnh báo. Hồ Quang Mẫn xác định nhân vật đang muốn thuyết phục, gây áp lực hay buộc đối phương tiếp tục thực hiện kế hoạch để điều chỉnh cách diễn theo từng tình huống.

Hồ Quang Mẫn với vai diễn phản diện đầy thử thách. Ảnh FBNV

Diễn viên Hồ Quang Mẫn cho biết, các đạo diễn tạo điều kiện để diễn viên chủ động tìm tòi, đồng thời trao đổi nhằm bảo đảm sự phù hợp với tâm lý nhân vật và mạch kể chung. Với Hồ Quang Mẫn, sự sáng tạo cần đi cùng khả năng phối hợp, nhất là khi phim truyền hình thường có lịch quay gấp và thời gian chuẩn bị tại hiện trường hạn chế.

Từng học diễn xuất và tham gia một số phim ngắn dự thi, Hồ Quang Mẫn đã hóa thân vào nhiều dạng nhân vật, từ người lính, sĩ quan đến cán bộ điều tra hoạt động bí mật. Anh cho rằng ánh mắt, giọng nói hay dáng đi không chỉ được hình thành trong thời gian chuẩn bị cho một vai diễn, mà còn là kết quả của quá trình sống, quan sát và rèn luyện.

Diễn viên Hồ Quang Mẫn. Ảnh FBNV

Diễn viên Hồ Quang Mẫn sinh năm 1977, hiện đang sống tại TPHCM. Anh từng tham gia nhiều dự án phim như: "Hoa phong nguyệt vũ", "Hoàng Quý Muội", "Đặc nhiệm hốt sao", "Chó săn", "Năm Mười"... và một số vở kịch nói. Anh được khán giả ghi nhận bởi lối diễn tự nhiên, chân thật.

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