Nhan Phúc Vinh đóng vai xạ thủ trong phim điện ảnh 'Viên đạn cuối cùng'

Bộ phim điện ảnh "Viên đạn cuối cùng" do Đinh Tuấn Vũ đạo diễn lấy cảm hứng từ hành trình thi đấu của VĐV bắn súng Hoàng Xuân Vinh tại Olympic Rio 2016. Anh đã giành HCV nội dung 10m súng ngắn hơi và HCB nội dung 50m súng ngắn tự chọn. Đây là dấu mốc đáng chú ý trong lịch sử thể thao Việt Nam.

Diễn viên Nhan Phúc Vinh đảm nhận vai chính, hóa thân thành xạ thù Hoàng Xuân Vinh. Nam diễn viên phải thể hiện một nhân vật có thật, gắn với thành tích thể thao được đông đảo công chúng biết đến. Theo đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, việc lựa chọn diễn viên cho vai Hoàng Xuân Vinh là một thách thức. Anh cho biết đã cân nhắc Nhan Phúc Vinh nhờ những nét tính cách phù hợp và niềm yêu thích thể thao của nam diễn viên.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh làm việc cùng đoàn làm phim. Ảnh: ĐPCC

Trong quá trình phát triển kịch bản, đạo diễn có dịp trao đổi trực tiếp với xạ thủ Hoàng Xuân Vinh để tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của anh. Theo thông tin từ đoàn phim, tác phẩm sử dụng chất liệu từ câu chuyện có thật, đồng thời có một số tình tiết hư cấu phục vụ việc kể chuyện điện ảnh.

Bên cạnh hành trình thi đấu của Hoàng Xuân Vinh, phim cũng khai thác các mối quan hệ gia đình, đồng đội và huấn luyện viên. Trong đó, câu chuyện về quá trình làm việc giữa HLV Hàn Quốc Park Chung Gun và các xạ thủ Việt Nam là một tuyến nội dung của phim. Bộ phim hướng tới việc khắc họa những yếu tố phía sau thành tích của một vận động viên, thay vì chỉ tập trung vào khoảnh khắc giành huy chương.

Nhan Phúc Vinh từng xuất thân là vận động viên thể thao và người mẫu. Ảnh: ĐPCC

Bộ phim kết hợp không khí căng thẳng của thể thao đỉnh cao với câu chuyện về gia đình, tình đồng đội và những mối quan hệ phải trải qua thử thách để tìm được tiếng nói chung. "Viên đạn cuối cùng" dự kiến ra rạp vào dịp Tết Dương lịch 2027.

Diễn viên, người mẫu Nhan Phúc Vinh. Ảnh FBNV

Sinh năm 1986 tại Cần Thơ, Nhan Phúc Vinh gây ấn tượng khi có 2 tấm bằng Đại học tại trường ĐH Cần Thơ - ngành Giáo dục Thể chất và tốt nghiệp trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2009 nhưng thực chất Nhan Phúc Vinh đã được khán giả đón nhận khi lọt Top 20 cuộc thi "Siêu mẫu Việt Nam 2008", giành giải Bạc cuộc thi "Ngôi sao người mẫu thế hệ mới 2009".

Nhan Phúc Vinh còn rực rỡ hơn khi "bỏ túi" một loạt dự án lớn nhỏ từ phim truyền hình đến phim điện ảnh như: "Đường đua", "Chí Phèo ngoại truyện", "Cô Thắm về làng", "Không ngại cưới", "Chỉ cần một lý do", "Tình yêu và tham vọng", "Anh có phải đàn ông không", "Đừng làm mẹ cáu"...