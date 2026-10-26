Tin sao 26/10: Bảo Thanh xinh tươi đón chào tuổi mới, Đăng Khôi xúc động về hành trình 20 năm ca hát

"Đến với Công diễn 6 của Silk Way Star, Khôi muốn dành sân khấu như một lời tri ân cho sự nghiệp âm nhạc của mình, cho những ký ức đẹp và cho tất cả khán giả đã luôn ở bên Khôi từ những ngày đầu tiên cho đến tận hôm nay", nam ca sĩ viết.