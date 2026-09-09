Hành trình “Thanh niên sống đẹp 2026” tìm kiếm và tuyên dương 20 thanh niên tiêu biểu

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt và TCP Việt Nam đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí, chính thức khởi động Hành trình và Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026.

Thanh niên sống đẹp 2026 dự kiến lựa chọn 20 gương mặt tiêu biểu nhất để tuyên dương

Năm nay, hành trình được triển khai từ tháng 9 đến tháng 10/2026 với 6 nhóm chủ đề gồm: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tình nguyện an sinh xã hội; chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự; lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế; giảng dạy; và văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao.

Qua các hồ sơ được giới thiệu, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 20 gương mặt tiêu biểu nhất để tuyên dương tại chương trình Gala "Thanh niên sống đẹp" 2026, dự kiến tổ chức vào tháng 10 tại Hà Nội.

Đối tượng tham gia là hội viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước từ 16 đến không quá 30 tuổi; cán bộ Hội chuyên trách và không chuyên trách từ 23 đến 35 tuổi (trường hợp đặc biệt không quá 40 tuổi, do Hội đồng xem xét). Đáng chú ý, các cá nhân từng nhận giải những năm trước vẫn có thể tiếp tục được xét trao giải nếu hồ sơ đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

Mỗi cá nhân đạt giải sẽ nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng của chương trình và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng. Những hồ sơ tốt nhưng chưa lọt vào top 20 vẫn được các đơn vị giới thiệu chủ động khen thưởng, ghi nhận phù hợp ở cấp địa phương.

Hồ sơ xét giải thưởng đề nghị gửi bản mềm về Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam qua email twhoilhtnvn@gmail.com trước ngày 30/9/2026. Địa chỉ: 62 Bà Triệu, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết: "Những hành động đẹp của tuổi trẻ không chỉ là những nghĩa cử tự thân. Đó còn là sự hưởng ứng, là sự cụ thể hóa một cách sinh động nhất những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát huy vai trò của thanh niên. Mỗi tấm gương được vinh danh là một câu trả lời thuyết phục cho câu hỏi: Thanh niên cần làm gì để góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng".

Theo chia sẻ của BTC, các cá nhân từng nhận giải những năm trước vẫn có thể tiếp tục được xét trao giải nếu hồ sơ đảm bảo tiêu chuẩn quy định

Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" là giải thưởng cao quý của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tôn vinh những thanh niên có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội.

Triển khai từ năm 2017, giải thưởng đã tuyên dương 212 thanh niên tiêu biểu nhất trên khắp cả nước — từ những câu chuyện lặng thầm ở bản làng vùng cao đến những gương mặt được công chúng biết đến rộng rãi như Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Top 6 Miss World 2026) hay ca sĩ Hòa Minzy, những nghệ sĩ được vinh danh năm 2025 vì hành trình bền bỉ gắn bó và sẻ chia cùng cộng đồng.

Các cá nhân được vinh danh trải rộng trên nhiều lĩnh vực: học tập, lao động sản xuất, kinh doanh, tình nguyện, quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, văn hóa nghệ thuật, y tế, thể dục thể thao, công tác xã hội, từ thiện và phát triển cộng đồng.

Từ những lĩnh vực khác nhau, các câu chuyện được lựa chọn cùng hướng tới việc lan tỏa tinh thần sống đẹp, trách nhiệm với cộng đồng và vai trò của người trẻ trong đời sống xã hội.