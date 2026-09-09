Cây xanh ven đường đổ sập trong lúc đang cưa, đè tử vong người đi xe máy

Theo đó vụ việc xảy ra vào khoảng 8h24' sáng ngày 9/9/2026 tại khu vực trước số nhà 295, tuyến đường tỉnh lộ 511 (đường 4A), thuộc thôn Hiền Tây, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa.

Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Quang Th. (sinh năm 1983) đang thực hiện việc cưa cây xà cừ thuê ven đường. Trong lúc cây đang ngã xuống, đúng lúc đó ông L.Đ.T. (sinh năm 1958, trú tại thôn Mậu Xương, cùng xã Quảng Bình) điều khiển xe máy đi tới và không kịp tránh, bị phần ngọn cây đè trúng người.

Sự việc được camera hành trình của ô tô ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân sinh sống tại khu vực đã nhanh chóng hỗ trợ, đưa nạn nhân đến Trạm Y tế xã Quảng Bình để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng Công an xã Quảng Bình đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo cấp trên để phối hợp giải quyết theo quy định.

Ngay sau đó, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 2 đã đến hiện trường tiến hành khám nghiệm, thực hiện các thủ tục pháp y để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc này.