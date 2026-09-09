Cây xanh ven đường đổ sập trong lúc đang cưa, đè tử vong người đi xe máy

| Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa khi một người đàn ông đang thực hiện công việc cưa cây xanh ven đường thì cây bất ngờ đổ xuống, đè trúng người đi xe máy khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo đó vụ việc xảy ra vào khoảng 8h24' sáng ngày 9/9/2026 tại khu vực trước số nhà 295, tuyến đường tỉnh lộ 511 (đường 4A), thuộc thôn Hiền Tây, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa.

Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Quang Th. (sinh năm 1983) đang thực hiện việc cưa cây xà cừ thuê ven đường. Trong lúc cây đang ngã xuống, đúng lúc đó ông L.Đ.T. (sinh năm 1958, trú tại thôn Mậu Xương, cùng xã Quảng Bình) điều khiển xe máy đi tới và không kịp tránh, bị phần ngọn cây đè trúng người.

Sự việc được camera hành trình của ô tô ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân sinh sống tại khu vực đã nhanh chóng hỗ trợ, đưa nạn nhân đến Trạm Y tế xã Quảng Bình để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng Công an xã Quảng Bình đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo cấp trên để phối hợp giải quyết theo quy định.

Ngay sau đó, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 2 đã đến hiện trường tiến hành khám nghiệm, thực hiện các thủ tục pháp y để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc này.

Cây xanh ven đường đổ sập trong lúc đang cưa, đè tử vong người đi xe máy - Ảnh 1.Cấp cứu chấn thương sọ não vì cây đổ trúng đầu khi đi đường trời bão

Đang di chuyển trên đường trong trời mưa bão, chị N.T.P, 37 tuổi, gặp nạn vì cây đổ trúng đầu khiến chị choáng váng, phải đi cấp cứu, chẩn đoán chấn thương sọ não.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh ngõ 'đau khổ' 381 Nguyễn Khang sau giải phóng mặt bằng, đường rộng hơn 21m dần lộ diện

Hà Nội: Cận cảnh ngõ 'đau khổ' 381 Nguyễn Khang sau giải phóng mặt bằng, đường rộng hơn 21m dần lộ diện

Đời sống -

GĐXH - Sau quá trình giải phóng mặt bằng thần tốc với sự đồng thuận từ các hộ dân, ngõ 381 Nguyễn Khang (Hà Nội) với mặt cắt ngang rộng 21,5m đã chính thức lộ diện. Dự án cải tạo, mở rộng tuyến ngõ huyết mạch này dự kiến sẽ được khởi công ngay trong tháng 9/2026, kỳ vọng chấm dứt cảnh ùn tắc triền miên và đổi mới toàn diện bộ mặt đô thị khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.