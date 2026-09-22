Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Vợ chồng tôi chỉ có hai cô con gái, đứa út lập nghiệp tận miền Nam, còn vợ chồng con gái lớn thì sống trên thành phố, cách nhà tôi hơn chục cây số. Căn nhà mái ngói này là tài sản cả đời tôi tích cóp xây dựng, vốn dĩ sau này cũng để lại cho con cháu.

Đầu năm nay, thấy nhà bị thấm dột nặng, con rể tôi chủ động bàn với bố mẹ: "Bố mẹ tuổi già sức yếu, cứ để con đứng tên lo liệu gọi thợ, thiết kế lại toàn bộ cho khang trang, chi phí vợ chồng con lo liệu hết".

Nghe con rể nói năng hiếu thảo lại có kinh nghiệm xây dựng, tôi không mảy may suy nghĩ mà đồng ý ngay, giao toàn quyền quyết định cho con. Suốt hai tháng thi công, nhìn con rể chạy đôn chạy đáo giám sát công trình, tôi thầm nghĩ mình thật may mắn khi có được chàng rể chu toàn, biết lo nghĩ cho nhà vợ.

Con rể đứng ra sửa nhà: Ngôi nhà mới vô tình tạo khoảng cách giữa hai thế hệ

Căn nhà sửa xong đẹp đẽ, hiện đại ngoài sự mong đợi của tôi. Nhưng cũng chính từ lúc này, mọi sinh hoạt trong nhà bắt đầu thay đổi theo ý muốn của con rể. Vì bỏ ra một số tiền lớn, con rể tự cho mình cái quyền sắp đặt mọi thứ mà không hề hỏi qua ý kiến của tôi.

Từ việc sơn phòng màu gì, mua bộ bàn ghế kiểu nào, cho đến chiếc tivi phòng khách phải bật giờ nào để tiết kiệm điện, con rể đều tự ý quyết định. Đỉnh điểm là khi tôi muốn giữ lại chiếc sập gỗ cũ – kỷ vật của ông nội để lại – con rể lẳng lặng gọi người đến chở đi với lý do "nhìn lỗi thời, không hợp với không gian nhà mới".

Khi tôi tỏ ý không hài lòng, con rể liền buông một câu nhẹ nhàng nhưng thấu xương: "Con bỏ ra mấy trăm triệu sửa nhà là muốn bố mẹ được sống hiện đại, bố cứ giữ mấy đồ cũ kỹ này thì con thà để tiền đó đầu tư việc khác".

Câu nói ấy khiến tôi chết lặng. Hóa ra, trong mắt con rể, số tiền nó bỏ ra sửa nhà đã nghiễm nhiên biến nó thành chủ nhân thực sự của nơi này, còn tôi chỉ là một người già sống tạm bợ, phải tuân theo sự điều khiển của con.

Căn nhà của ông được con rể đứng ra sửa sang khang trang hiện đại nhưng bỏ đi nhiều đồ đạc quen thuộc cũng như thiết kế xa lạ, thiếu đi sự ấm cúng. Ảnh minh họa AI

Giữ lại khoảng trời riêng để tuổi già không thành "khách trọ"

Những ngày sau đó, không gian ngôi nhà đối với tôi trở nên ngột ngạt vô cùng. Mỗi lần vợ chồng con gái về chơi cuối tuần, nhìn cách con rể tự nhiên chỉ tay năm ngón, thay đổi vị trí đồ đạc, lòng tôi lại thắt lại. Bạn bè đồng niên đến chơi nhà, tôi cũng chẳng còn tự nhiên đón tiếp vì sợ làm hỏng sàn nhà mới hay làm bẩn bộ sofa đắt tiền mà con rể mua.

Bước sang tuổi 65, đi qua gần trọn cuộc đời, tôi mới thấm thía một bài học sâu sắc. Con rể dù tốt đến mấy cũng có những ranh giới vô hình mà người làm cha mẹ cần phải tỉnh táo để giữ vững. Việc nhận một khoản hỗ trợ quá lớn mà không có sự rõ ràng về quyền hạn vô tình tước đi quyền làm chủ và lòng tự trọng của người già.

Tôi không trách con rể hoàn toàn, bởi nó làm vậy cũng vì muốn nhà cửa khang trang. Tôi chỉ tự trách mình đã quá dễ dàng giao đi quyền tự quyết ngôi nhà của mình. Tuổi già, tài sản có thể không nhiều, nhà cửa có thể cũ kỹ, nhưng quyền được sống tự tại và tôn trọng trong chính ngôi nhà của mình mới là thứ quý giá nhất tuyệt đối không thể để bất kỳ ai xâm phạm.

Tấn Văn

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.