Sau 3 năm ngồi cạnh người giàu ngầm, tôi mới hiểu: Càng nhiều tiền họ càng ít mua 3 thứ

Sau 3 năm ngồi cạnh một "đại gia ngầm", tôi mới hiểu sự khác biệt giữa người giàu và người bình thường đôi khi không nằm ở số tiền kiếm được mà ở cách mỗi người tiêu tiền.

Bài viết dưới đây là của Tiểu Khang (Thượng Hải, Trung Quốc) được chia sẻ trên nền tảng Toutiao, theo Đời sống Pháp luật.

3 năm ngồi cạnh "đại gia ngầm" mà không hề hay biết

Ba năm trước, khi chuyển đến một công ty mới ở Thượng Hải, tôi được xếp chỗ cạnh một đồng nghiệp tên Lý Vĩ. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh rất bình thường.

Lý Vĩ thường mặc sơ mi trắng, áo polo, quần âu và đi giày thể thao không có logo nổi bật. Chiếc điện thoại anh sử dụng cũng đã ra mắt từ vài năm trước. Tôi từng nghĩ anh là người tiết kiệm hoặc không quan tâm đến hình thức.

Cho đến sau những lần trò chuyện và đi công tác chung, tôi mới biết Lý Vĩ là con trai duy nhất trong một gia đình sở hữu chuỗi khách sạn tư nhân ở Hàng Châu, với tài sản lên tới hàng trăm triệu NDT.

Điều khiến tôi bất ngờ không phải gia cảnh của anh, mà là cách anh sử dụng tiền.

Sau 3 năm ngồi cạnh một "đại gia ngầm", tôi nhận ra sự khác biệt đôi khi không nằm ở việc ai có nhiều tiền hơn, mà ở cách mỗi người nhìn nhận giá trị của đồng tiền. Ảnh minh họa

Người giàu không chạy theo những món đồ đang "gây sốt"

Ở công ty, mỗi khi mạng xã hội xuất hiện một trào lưu mới, nhiều người lập tức hưởng ứng. Từ áo khoác oversized, giày thể thao phiên bản giới hạn đến đồ gia dụng thông minh, không ít người sẵn sàng bỏ số tiền tương đương cả tháng lương để sở hữu món đồ đang "hot".

Lý Vĩ thì gần như đứng ngoài cuộc. Anh vẫn mặc những bộ quần áo quen thuộc, dùng đồ còn tốt và hiếm khi thay thế chỉ vì thị trường xuất hiện sản phẩm mới.

Một lần tôi hỏi tại sao anh không thử những món đang được nhiều người săn lùng, anh chỉ cười: "Thứ hôm nay hợp thời, ngày mai có thể đã lỗi mốt. Nếu mua chỉ vì nó đang được nhiều người thích thì tôi không thấy đáng".

Với Lý Vĩ, một món đồ đáng mua phải có giá trị sử dụng lâu dài chứ không phải chỉ giúp chủ nhân bắt kịp xu hướng.

Người giàu không dùng hàng hiệu để chứng minh vị thế

Trong văn phòng, chuyện mặc áo có logo lớn, dùng túi hàng hiệu hay phụ kiện đắt tiền không hiếm. Một số đồng nghiệp xem đó là cách tạo dựng hình ảnh và thể hiện vị thế. Nhưng suốt 3 năm, tôi chưa từng thấy Lý Vĩ cố tình khoe một món đồ xa xỉ nào.

Anh thường mặc sơ mi trắng hoặc áo polo đơn giản, kết hợp với quần âu xanh, xám. Trong một chuyến công tác ở Bắc Kinh, tôi còn phát hiện đôi giày anh đi chỉ đến từ một thương hiệu nội địa, giá hơn 300 NDT.

Khi tôi thắc mắc, anh nói: "Gia đình tôi đủ khả năng mua những thứ đắt tiền, nhưng tôi không muốn dùng chúng để chứng minh mình có tiền".

Theo anh, ăn mặc đơn giản giúp bản thân thoải mái, tập trung vào công việc và bớt bị chi phối bởi ánh mắt của người khác. Điều đó khiến tôi nhận ra sở hữu một món đồ đắt tiền và mua nó chỉ để chứng minh địa vị là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Người giàu thận trọng với những khoản đầu tư "lướt sóng"

Điều thứ ba khiến tôi ấn tượng là cách Lý Vĩ nhìn nhận chuyện đầu tư.

Trong 3 năm làm việc cùng nhau, tôi nhiều lần thấy đồng nghiệp bàn tán về những kênh đầu tư mới nổi với lợi nhuận hấp dẫn. Có người thậm chí vay tiền để tham gia với hy vọng nhanh chóng đổi đời.

Lý Vĩ gần như không bao giờ bị cuốn vào những cuộc trò chuyện đó. Anh ưu tiên các khoản đầu tư dài hạn và bất động sản tại những khu vực trung tâm có giá trị tương đối ổn định.

Anh từng nói: "Nếu đã có tài sản, điều quan trọng là bảo vệ nó trước khi nghĩ đến chuyện làm giàu nhanh hơn. Thứ gì càng nóng thì càng cần nhìn kỹ rủi ro".

Tôi không cho rằng cách đầu tư của một người có thể áp dụng cho tất cả. Nhưng quan điểm ấy khiến tôi hiểu rằng tiền kiếm được bằng nhiều năm lao động không nhất thiết phải đem đặt cược vào những cơ hội đang được tung hô.

Sau 3 năm, tôi hiểu sự khác biệt nằm ở cách tiêu tiền

Trước đây, tôi từng nghĩ người giàu sẽ thích xe sang, hàng hiệu hay những khoản đầu tư có thể sinh lời thật nhanh, nhưng Lý Vĩ cho tôi thấy một hình ảnh khác.

Anh vẫn tiêu tiền, nhưng thường chỉ cho những thứ thực sự cần thiết. Anh không chạy theo trào lưu, không dùng hàng hiệu để gây chú ý và cũng không dễ dàng đặt cược tài sản vào những cơ hội quá nóng.

Sau 3 năm ngồi cạnh một "đại gia ngầm", tôi nhận ra sự khác biệt đôi khi không nằm ở việc ai có nhiều tiền hơn, mà ở cách mỗi người nhìn nhận giá trị của đồng tiền.

Người giàu có thể mua rất nhiều thứ, nhưng không phải thứ gì họ cũng muốn mua.

Người giàu không mua đồ chỉ vì chúng "hot", "limited" hay vì thấy ai đó trên mạng đang dùng. Họ mua khi thực sự cần, khi đã tìm hiểu và biết món đồ đó mang lại giá trị lâu dài. Ảnh minh họa

Cách tiêu tiền của người giàu bền vững

Thực tế cho thấy nhiều người giàu – đặc biệt là những người giàu bền vững, tự tay gây dựng cơ nghiệp – lại rất ít khi chi tiền vào những thứ mà người bình thường cố gắng bỏ ra khi hướng đến cuộc sống giàu có. Không phải vì họ keo kiệt, mà bởi họ hiểu rõ đồng tiền nào đáng tiêu, đồng tiền nào nên tránh, theo VTC News.

Người giàu không mua đồ chỉ vì chúng "hot", "limited" hay vì thấy ai đó trên mạng đang dùng. Họ mua khi thực sự cần, khi đã tìm hiểu và biết món đồ đó mang lại giá trị lâu dài.

Muốn biết cách nhà giàu tiêu tiền thế nào, bạn hãy nhìn vào nhiều tỷ phú tự thân như Warren Buffett, Mark Zuckerberg hay Elon Musk. Thay vì lái những chiếc xe sang chảnh nhất, họ chọn chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu, độ bền cao và ít mất giá. Với họ, xe là phương tiện chứ không phải công cụ thể hiện đẳng cấp.

Người giàu cũng thường rà soát lại các dịch vụ định kỳ, loại bỏ những cái không còn dùng đến để tối ưu hóa dòng tiền. Một khoản tiền nhỏ hàng tháng tưởng như không đáng kể – như đăng ký xem phim, nghe nhạc, app tập thể dục, ứng dụng chỉnh ảnh… nhưng cộng dồn lại có thể lên đến cả triệu đồng mỗi tháng.

Có một sự thật thú vị là người thực sự giàu ít khi phô trương. Họ không cần dùng tiền để "chứng minh mình thành công". Họ đầu tư vào tài sản thực sự, chứ không chạy theo vẻ ngoài hào nhoáng. Đó có thể là việc đi du lịch nhưng chọn nơi yên tĩnh, ăn uống ở nhà hàng không phải sang nhất nhưng sạch sẽ, chất lượng.