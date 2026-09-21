Dành 2 tỷ đồng cho 2 con, sau 5 năm tôi mới hiểu: Thương con không phải cứ chia đều là tốt

| Tâm sự

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tuổi già của vợ chồng tôi không viên mãn như mong muốn. Đến lúc ấy, tôi mới hiểu: thương con không chỉ là cho con tiền, mà còn phải biết cách cho.

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ có tuổi già viên mãn

Năm nay tôi 75 tuổi. Tôi và chồng đã nghỉ hưu gần 20 năm, sống trong một căn hộ riêng. Các con đều trưởng thành, lập gia đình và ở trong bán kính 1-2 km.

Tuổi già của hai vợ chồng khá nhẹ nhàng. Chúng tôi tự lo được cuộc sống, sáng đi bộ, chiều gặp bạn bè, cuối tuần các con thường đưa cháu về hoặc cả gia đình cùng nhau đi nghỉ dưỡng.

Tôi từng nghĩ mình chẳng còn gì phải lo. Các con đều có gia đình riêng, vợ chồng tôi có lương hưu và một khoản tích lũy đủ dùng. Điều duy nhất tôi muốn làm là chia cho các con một phần tài sản khi mình còn khỏe, để chúng có thêm vốn làm ăn.

Vợ chồng tôi thống nhất chia khá công bằng: con trai 1 tỷ đồng, con gái cũng 1 tỷ đồng. Tôi nghĩ đơn giản, hai đứa đều là con mình, cho như nhau thì sau này không ai phải tủi thân.

Nhưng tôi không ngờ vài năm sau, chính 2 tỷ đồng ấy lại cho tôi một bài học rất lớn. 

Dành 2 tỷ đồng cho 2 con, sau 5 năm tôi mới hiểu: Thương con không phải cứ chia đều là tốt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cùng 1 tỷ đồng, con trai biến thành tài sản, con gái lại mất tất cả

Con trai tôi vốn chịu khó làm ăn. Sau khi nhận tiền, vợ chồng cháu góp vốn mở một spa nhỏ.

Thời gian đầu cũng không dễ dàng. Tôi từng nghe con than thở chuyện tiền thuê mặt bằng, nhân viên rồi khách hàng không ổn định. Có lúc tôi còn khuyên con nếu khó quá thì dừng lại, đừng cố vay thêm.

Nhưng con trai vẫn kiên trì. Vài năm sau, spa bắt đầu có khách ổn định, rồi mở rộng thêm. Khoản tiền chúng tôi cho ban đầu trở thành nguồn vốn tạo ra thu nhập chính cho gia đình con.

Từ số tiền kiếm được, vợ chồng con tiếp tục vay thêm để mua đất. Đến nay, cuộc sống của hai đứa đã khá giả hơn rất nhiều. Tôi nhìn các con đi lên mà trong lòng vừa mừng vừa tự hào.

Nhưng câu chuyện của con gái lại hoàn toàn khác.

Con gái tôi không có khả năng kinh doanh, cũng không thực sự hiểu về đầu tư. Sau khi nhận 1 tỷ đồng, con nghe bạn bè rủ rê rồi bắt đầu chơi chứng khoán. Sau đó lại tìm hiểu tiền số.

Ban đầu con cũng có lúc kiếm được tiền nên càng tin rằng mình có thể làm giàu nhanh. Nhưng rồi thị trường đi xuống, con mất dần số tiền bố mẹ cho.

Đến khi tôi biết chuyện thì 1 tỷ đồng gần như không còn. Điều đau lòng hơn là con còn vay thêm tiền để gỡ lại khoản đã mất. Cuối cùng, số tiền nợ lại lớn hơn rất nhiều so với số tiền ban đầu chúng tôi cho.

Dành 2 tỷ đồng cho 2 con, sau 5 năm tôi mới hiểu: Thương con không phải cứ chia đều là tốt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tôi bắt đầu tự trách mình: Giá như ngày đó đừng chia tiền cho con

Có một thời gian tôi mất ngủ vì chuyện của con gái. Tôi không tiếc 1 tỷ đồng, chỉ đau lòng khi nhìn con từ một người có khoản vốn trong tay trở thành người lúc nào cũng lo lắng vì nợ.

Có hôm con gọi điện khóc, nói không biết phải làm thế nào để trả hết tiền. Tôi nghe mà thương con nhưng cũng bất lực. 

Nếu được quay lại vài năm trước, có lẽ tôi sẽ không đưa cho con gái 1 tỷ đồng một cách đơn giản như vậy. Tôi sẽ hỏi con thực sự muốn làm gì, có kế hoạch ra sao, khả năng đến đâu rồi mới quyết định giúp thế nào. Có thể là hỗ trợ từng phần, giúp con học một nghề, mua công cụ để làm việc hoặc đồng hành cùng con trong một kế hoạch cụ thể, thay vì đưa cả một khoản tiền lớn rồi để con tự xoay xở.

Tôi cũng hiểu rằng con cái đã trưởng thành thì phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Cha mẹ có thể dang tay khi con khó khăn, nhưng không thể dùng cả khoản dành dụm cho tuổi già để sửa chữa mọi quyết định sai lầm của con.

Dành 2 tỷ đồng cho 2 con, sau 5 năm tôi mới hiểu: Thương con không phải cứ chia đều là tốt - Ảnh 3.Tuổi già muốn bình yên, có 3 chuyện dù có tự hào đến đâu cũng đừng tùy tiện khoe

GĐXH - Tuổi già không chỉ cần một nền tảng tài chính ổn định mà còn cần cách sống khéo léo để giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

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