Ở rể bị mẹ vợ khinh vì nghèo, sau một đêm mưa bà bất ngờ đưa tôi sổ tiết kiệm và nói 1 câu

Ở rể đầy áp lực, bị mẹ vợ xem là người không đủ khả năng lo cho con gái

Nhiều người thường mặc định cảnh đi ở rể luôn gắn liền với những câu chuyện cay đắng hay sự dèm pha về danh xưng chạn vương.

Bản thân tôi, một thanh niên xuất thân từ vùng quê nghèo lên thành phố lập nghiệp, cũng từng đối mặt với nỗi sợ đó khi quyết định kết hôn cùng một cô tiểu thư nhà khá giả.

Ngày ấy, thứ duy nhất tôi sở hữu chỉ là công việc công nhân thu nhập thấp và chí tiến thủ. Chính sự kiên trì đó đã chinh phục được trái tim người vợ hiện tại, nhưng lại chẳng thể thắng nổi ánh nhìn khắt khe từ phía gia đình cô ấy.

Mẹ vợ tôi vốn là người phụ nữ sắc sảo, luôn xót con gái phải chịu khổ khi lấy một người chồng tay trắng. Những ngày đầu về chung sống dưới một mái nhà, bầu không khí luôn ngột ngạt bởi những tiếng thở dài và sự cay nghiệt ngầm.

Chúng tôi được xếp sống trong căn phòng vỏn vẹn chưa đầy 12 mét vuông nằm ngay sát góc bếp ẩm thấp.

Mỗi lần đi ngang qua, mẹ vợ lại thốt ra những lời hờn dỗi than thở về số phận, chê trách khả năng lo liệu của con rể, khiến hai vợ chồng chỉ biết ngậm ngùi tự an ủi lẫn nhau.

Nhận lại sự ủng hộ quý giá từ mẹ vợ, tôi hiểu rằng giá trị của một người đàn ông không đo đếm bằng những tài sản có sẵn, mà nằm ở sự gánh vác và chân thành đối với gia đình. Ảnh minh họa

Biến cố đêm mưa

Sự việc chỉ thực sự rẽ sang một hướng hoàn toàn khác sau một trận mưa lớn trút xuống thành phố. Nước bẩn tràn dâng nhanh vào tận trong sân, khiến cả gia đình cuốn vào cuộc chiến dọn dẹp chống ngập.

Trong lúc tôi đang mải mê khơi thông cống rãnh ngoài ngõ thì tiếng hoảng hốt của vợ vang lên xé tan tiếng mưa rơi ràn rạt. Mẹ vợ trong lúc vội vã bê đồ đạc đã bất cẩn trượt chân ngã sõng xoài trên sàn nhà đầy nước.

Không kịp nghĩ ngợi hay nề hà nguy hiểm, tôi lao vào bế xốc mẹ trên tay rồi chạy xối xả qua làn mưa tầm tã ra đường lớn gọi xe.

Suốt quãng đường, mẹ vợ đau đến mức gần như không nói được. Tôi vừa nắm tay động viên bà, vừa liên tục hỏi xem bà có đau ở đâu không.

Toàn bộ đêm đó, tôi túc trực xuyên suốt tại hành lang bệnh viện, tất bật làm thủ tục nhập viện, chạy chữa thuốc men và liên tục hỏi han tình hình từ bác sĩ.

Khoảnh khắc tỉnh lại trên giường bệnh, người đầu tiên mẹ nhìn thấy là đứa con rể mà bà từng rất định kiến. Sự tận tụy và lo lắng chân thành ấy đã âm thầm phá tan bức tường ngăn cách bấy lâu.

Tôi nhẹ nhàng nói: "Mẹ yên tâm, bác sĩ bảo không nghiêm trọng đâu. Mẹ nghỉ ngơi vài hôm là khỏe". Bà không đáp lại nhiều, nhưng ánh mắt nhìn tôi lúc ấy đã khác trước.

Lời xin lỗi bất ngờ và món quà của mẹ vợ

Trở về nhà sau ba ngày theo dõi tại viện, không khí gia đình trở nên khác lạ một cách rõ rệt. Trong bữa tối hôm đó, mẹ vợ chủ động gọi vợ chồng tôi ra nói chuyện bằng một thái độ cởi mở và bao dung đến bất ngờ.

Bà thẳng thắn gửi lời xin lỗi vì những câu nói xéo xắt trước đây, đồng thời thừa nhận đã hiểu được lý do tại sao con gái lại quyết tâm gắn bó đời mình với tôi.

Lời bộc bạch chân thành ấy như trút bỏ mọi tổn thương, hoài nghi mà tôi dồn nén suốt thời gian qua.

Niềm vui chưa dừng lại ở đó khi ít tuần sau, mẹ vợ bất ngờ trao tận tay chúng tôi một cuốn sổ tiết kiệm giá trị. Nhận thấy mong muốn ra riêng của các con, bà kiên quyết ủng hộ khoản tiền tích góp cả đời để chúng tôi mua đất xây dựng cơ nghiệp.

Khi tôi áy náy từ chối vì không muốn làm phiền đến tài sản tích góp của người già, mẹ đã gạt đi và khẳng định rằng sống trong căn phòng bé như mắt mũi thì khó lòng làm ăn lớn. Món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là biểu tượng cho sự tin tưởng tuyệt đối.

Khởi đầu mới từ sự thấu hiểu

Nhận lại sự ủng hộ quý giá từ mẹ vợ, tôi hiểu rằng giá trị của một người đàn ông không đo đếm bằng những tài sản có sẵn, mà nằm ở sự gánh vác và chân thành đối với gia đình.

Căn phòng 12 mét vuông chật hẹp ngày nào từng là nơi chứa đựng biết bao tủi thân, giờ đây trở thành một ký ức đẹp, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Chuyến hành trình đi ở rể không còn là gánh nặng hay sự tủi hờn, mà đã mở ra một mái ấm thực sự nơi có tình thương và sự trân trọng từ những người thân yêu.

Ngô Nam