HaUI- nơi sinh viên được học tập trong môi trường học tập giàu sự đồng hành và thấu hiểu
Trong mùa thi cao điểm, tại giảng đường hay thư viện của Đại học Công nghiệp Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những sinh viên ngồi hàng giờ bên màn hình laptop, vùi mình trong bài tập, đồ án và những áp lực vô hình của tuổi trẻ.
Giữa nhịp sống đại học hối hả ấy, có những bạn bên ngoài vẫn đi học đều đặn, vẫn cười nói bình thường, nhưng sâu bên trong lại là những khoảng lặng mệt mỏi khó gọi thành tên. Áp lực học tập, nỗi lo tương lai hay cảm giác phải liên tục cố gắng để không bị bỏ lại phía sau đôi khi âm thầm tích tụ, khiến nhiều sinh viên rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài mà không biết chia sẻ cùng ai.
Hiểu được những tâm tư ấy, Đại học Công nghiệp Hà Nội không chỉ là nơi đào tạo tri thức, mà còn hướng tới xây dựng một môi trường học tập giàu sự đồng hành và thấu hiểu. Bộ phận Tham vấn tâm lý và hỗ trợ học tập (thuộc Phòng Công tác sinh viên HaUI) ra đời như một "điểm tựa tinh thần", nơi sinh viên có thể tìm đến để được lắng nghe, sẻ chia và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.
Khi áp lực học đường không còn là câu chuyện cá biệt
Theo TS. Hoàng Thị Thanh Huyền – Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên HaUI, phần lớn sinh viên tìm đến tham vấn tâm lý không phải vì gặp khủng hoảng nghiêm trọng, mà bởi các em đã phải tự mình gồng gánh áp lực trong thời gian dài.
"Các bạn trẻ hiện nay phải đối mặt với rất nhiều áp lực vô hình. Sự phát triển của mạng xã hội đôi khi khiến các em bị cuốn vào những cuộc so sánh không tên. Điều các thầy cô nhìn thấy không phải là sự yếu đuối, mà là việc các em đã quen với việc phải tự chịu đựng một mình", cô chia sẻ.
Những năm gần đây, số lượng sinh viên chủ động đăng ký tham vấn và tham gia workshop về sức khỏe tinh thần tại HaUI tăng lên qua từng học kỳ, đặc biệt vào giai đoạn thi cử hoặc trước thời điểm tốt nghiệp. Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy sinh viên ngày càng cởi mở hơn trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và học cách lắng nghe cảm xúc của chính mình.
Sau những buổi trò chuyện cùng thầy cô, nhiều sinh viên đã dần tìm lại động lực học tập, tháo gỡ được những khúc mắc với gia đình, biết cách quản lý cảm xúc và tự tin kết nối với mọi người xung quanh.
Một nơi để sinh viên được lắng nghe mà không bị phán xét
Không ít người vẫn cho rằng chỉ khi gặp biến cố lớn mới cần đến tham vấn tâm lý. Tuy nhiên, tại HaUI, các thầy cô luôn nhấn mạnh rằng việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng tự nhiên và cần thiết như chăm sóc sức khỏe thể chất.
"Điều sinh viên cần nhất khi đến đây là cảm giác an toàn và được tin tưởng. Ở đây không có đúng sai hay phán xét, chỉ có sự lắng nghe chân thành", đại diện Bộ phận Tham vấn tâm lý và hỗ trợ học tập chia sẻ.
Không gian tham vấn tại HaUI được thiết kế riêng tư, nhẹ nhàng và ấm cúng để sinh viên có thể thoải mái chia sẻ những áp lực học tập, những rắc rối trong các mối quan hệ hay cả những nỗi buồn khó gọi tên.
Bên cạnh các buổi tham vấn cá nhân 1-1 với tính bảo mật cao, Bộ phận Tham vấn tâm lý và hỗ trợ học tập còn thường xuyên tổ chức workshop, tọa đàm chuyên đề với sự tham gia của các bác sĩ, chuyên gia tâm lý uy tín. Qua đó, sinh viên được trang bị kỹ năng nhận diện cảm xúc, quản lý áp lực và xây dựng sự cân bằng trong cuộc sống.
HaUI- không chỉ đào tạo nghề nghiệp, mà còn đồng hành cùng cảm xúc sinh viên
Nhà trường hiểu rằng, để có kết quả học tập tốt, trước hết sinh viên cần có một tinh thần ổn định và một "nội lực" khỏe mạnh.
Trong môi trường đại học luôn không ngừng chuyển động, đôi khi điều sinh viên cần không phải là ép mình phải mạnh mẽ hơn, mà là biết rằng luôn có một nơi sẵn sàng dừng lại để lắng nghe và đồng hành.
Với HaUI, chăm sóc sức khỏe tinh thần không còn là câu chuyện bên lề, mà đang dần trở thành một phần quan trọng trong đời sống đại học hiện đại.
Từ những ngày mất phương hướng đến khoảnh khắc nhận điểm A tốt nghiệp
Đằng sau những chương trình hỗ trợ là những câu chuyện rất thật của sinh viên.
D.M.L. – sinh viên năm cuối Trường Cơ khí - Ô tô HaUI – từng có quãng thời gian dài âm thầm chịu đựng áp lực và tổn thương trong cuộc sống cá nhân. Dù vẫn đi học và giao tiếp bình thường, bên trong cô luôn là cảm giác nặng nề, mệt mỏi và thường xuyên mất ngủ.
"Khi biết trường có Bộ phận Tham vấn tâm lý và hỗ trợ học tập, em nghĩ các thầy cô ở đây sẽ hiểu môi trường học tập và hoàn cảnh của sinh viên hơn", L. chia sẻ.
Ban đầu, nữ sinh không đặt quá nhiều kỳ vọng. Nhưng sự chủ động hỏi thăm, sự gần gũi và tinh tế của các thầy cô đã khiến cô dần mở lòng.
"Các thầy cô không phán xét hay ép em phải nói điều gì cả. Em có cảm giác mình thực sự được lắng nghe", L. nhớ lại.
Qua những buổi trò chuyện, cô bắt đầu nhìn lại mối quan hệ với gia đình, học cách thấu hiểu bố mẹ và cân bằng cảm xúc của chính mình.
Điều đáng nhớ nhất với L. là sau khi hoàn thành bảo vệ đồ án tốt nghiệp với điểm A, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là TS. Hoàng Thị Thanh Huyền – người đã đồng hành cùng mình trong giai đoạn khó khăn nhất.
"Nếu không có sự lắng nghe và động viên từ các thầy cô, có lẽ em đã không thể bình tĩnh và cố gắng được như bây giờ", cô xúc động nói.
Câu chuyện của D.M.L. cũng là minh chứng cho thấy việc tìm kiếm hỗ trợ tâm lý không phải là biểu hiện của sự yếu đuối, mà là một bước đi dũng cảm để bảo vệ chính mình.
Bộ phận Tham vấn tâm lý và hỗ trợ học tập - Phòng Công tác sinh viên, Đại học Công nghiệp Hà Nội: P101 - A9 (CS1) | P105 - B14 (CS2) | P101 - C3 (CS3)
Facebook: Bộ Phận Tham Vấn Tâm Lý Và Hỗ Trợ Học Tập
Hotline: 098 875 03 12
