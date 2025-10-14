Hãy làm điều này sau 'yêu', bạn sẽ được thăng hoa cảm xúc

Ảnh minh họa

Cảm giác đói sau khi quan hệ tình dục là do hoạt động thể chất tiêu hao năng lượng và việc não bộ tiết ra các hormone như oxytocin, khiến bạn cảm thấy đói và thư giãn.

Tại sao lại cảm thấy đói?

Quan hệ tình dục là một hoạt động thể chất tốn nhiều năng lượng, giống như tập thể dục, nên cơ thể bạn có xu hướng đốt cháy calo và cần được nạp lại năng lượng.

Khi đạt cực khoái, não bộ tiết ra oxytocin, một hormone tạo cảm giác hài lòng và thư giãn, nhưng cũng đồng thời có thể kích thích cảm giác đói.

Tâm trạng và cảm xúc trong và sau khi quan hệ cũng có thể ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn của bạn.

Nên ăn gì sau khi quan hệ?

Hàu: Chứa nhiều kẽm, tốt cho cả nam và nữ.

Trứng: Giúp cơ thể phục hồi năng lượng sau khi hoạt động.

Cá biển: Cung cấp protein và axit béo omega-3, tốt cho sức khỏe sinh lý và phục hồi sức khỏe.

Các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt: Cung cấp carbohydrate phức tạp, vitamin và khoáng chất để nạp lại năng lượng.

Sô cô la đen: Chứa chất chống oxy hóa và có thể cải thiện tâm trạng.

Bạn cũng có thể nấu món gì đó đơn giản cùng nhau cũng là một cách tuyệt vời để tiếp tục gắn kết và giao tiếp nhiều hơn với đối phương.