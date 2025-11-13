Hệ Mặt Trời có một "đại dương sự sống" ngoài hành tinh khổng lồ?
Một đại dương từng sâu đến 170 km có thể tồn tại bên dưới lớp vỏ băng của Ariel, một trong những "mặt trăng sự sống" của hệ Mặt Trời.
Theo SciTech Daily, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy nước lỏng có thể ẩn nấp dưới lớp vỏ băng của Ariel, một trong các mặt trăng của Sao Thiên Vương.
Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Icarus cho biết khối nước này có thể là cả một đại dương khổng lồ.
Ariel là mặt trăng sáng nhất và gần thứ hai của Sao Thiên Vương, đường kính khoảng 1.159 km và sở hữu sự pha trộn ấn tượng giữa các đặc điểm cổ xưa và trẻ trung.
Theo đồng tác giả Caleb Strom từ Đại học North Dakota (Mỹ), bề mặt của Ariel kết hợp các khu vực có nhiều miệng núi lửa với các đồng bằng phẳng, có thể được hình thành do hoạt động núi lửa băng.
Địa hình của mặt trăng này cũng chứa các vết nứt, gờ và rãnh lớn với quy mô lớn hơn hầu hết mọi nơi khác trong hệ Mặt Trời.
Chính địa hình phức tạp này đã dẫn dắt các nhà khoa học nghiên cứu lịch sử bên trong và quỹ đạo của Ariel.
Họ đã tìm hiểu xem cấu trúc bên trong và độ lệch tâm quỹ đạo, tức mức độ lệch khỏi đường tròn hoàn hảo của quỹ đạo, liên quan đến cấu trúc của nó như thế nào.
Kết quả phát hiện Ariel từng có độ lệch tâm quỹ đạo khoảng 0,04, lớn hơn khoảng 40 lần so với hiện nay.
Mặc dù con số này có vẻ nhỏ, nhưng ngay cả sự gia tăng nhỏ về độ lệch tâm cũng có thể làm tăng đáng kể ứng suất thủy triều.
Điều này giải thích cho bề mặt chằng chịt vết nứt vỡ của mặt trăng này.
"Để tạo ra những vết nứt đó, phải có một lớp băng rất mỏng trên một đại dương rất lớn, hoặc một độ lệch tâm lớn hơn và một đại dương nhỏ hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta cần một đại dương để có thể tạo ra những vết nứt mà chúng ta đang thấy trên bề mặt Ariel" - đồng tác giả Alex Patthoff từ Viện Khoa học Hành tinh (Mỹ) giải thích.
Ước tính đại dương ngầm này từng đạt độ sâu lên tới 170 km trong quá khứ. Cho dù bây giờ nó có thể nhỏ hơn, đó vẫn là khối nước đáng kể.
Để so sánh, độ sâu trung bình của Thái Bình Dương chỉ là 4 km.
Cùng với một số mặt trăng Sao Thiên Vương khác như Miranda và Umbriel, Ariel được coi là một thế giới có tiềm năng sở hữu sự sống ngoài hành tinh vì nước bên trong đại dương của chúng có thể được làm ấm bởi quá trình cộng hưởng quỹ đạo với nhau. Cơ hội càng tăng lên khi đó là một đại dương lớn.
Phát hiện "thủy quái" trên biển, người dân cả vùng chấn động và đặt cùng 1 câu hỏiTiêu điểm - 1 ngày trước
Tin tức này đã thu hút sự chú ý đặc biệt khắp cả nước.
Bí ẩn về những ánh sáng ma quái ám ảnh chúng ta trong nhiều thế kỷ đã được giải đápTiêu điểm - 2 ngày trước
Thường được gọi là ma trơi, những ánh sáng kinh hoàng này thực ra là gì?
Đang đi dạo, người phụ nữ phát hiện ra thứ đáng sợTiêu điểm - 2 ngày trước
Một người phụ nữ yêu thiên nhiên đã tình cờ phát hiện ra loại nấm có hình dạng đáng sợ khi đang đi dạo.
Hiện trạng ngôi nhà từ chối bồi thường 7 tỷ đồng và 3 lô đất khiến cao tốc phải chuyển hướng: Cái kết đắng lòng của gia chủ 'được voi đòi tiên'Tiêu điểm - 3 ngày trước
GĐXH - Do không thỏa thuận được giá bồi thường nên chủ một ngôi nhà ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) phải sống giữa đường cao tốc.
Vật thể bị nghi là tàu vũ trụ là "hạt giống" hành tinh mới?Tiêu điểm - 4 ngày trước
Một vật thể tương tự 3I/ATLAS có thể chính là "công tắc" khởi động quá trình hình thành Trái Đất vài tỉ năm trước.
Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của cô bé 16 tuổi vẫn phải đút cơm, tiêu 170 triệu đồng/ngày, sẵn sàng đi 500km để cắt tócTiêu điểm - 4 ngày trước
GĐXH - Từng chịu chỉ trích nặng nề từ mạng xã hội Trung Quốc vì 16 tuổi vẫn cần bảo mẫu đút cơm, Lưu Tử Kỳ hiện có bước đột phá trong sự nghiệp, cuộc sống.
Bí ẩn “lỗ thủng” rộng 1.930 km trên Mặt TrăngTiêu điểm - 5 ngày trước
Một đáp án mới cho tính chất "hai mặt" của Mặt Trăng vừa được tiết lộ thông qua hố trũng South Pole - Aitken.
Người đàn ông câu được con cá "khổng lồ", giá hơn 50 tỷ đồngTiêu điểm - 5 ngày trước
Một cần thủ cùng với bạn bè đã câu được một con cá ngừ vây xanh khổng lồ nặng 400kg dài 2,72 mét trên biển, khi biết giá ai cũng bất ngờ.
Vật thể bí ẩn lao qua bầu trời Trái Đất, bay thấp hơn cả vệ tinhTiêu điểm - 1 tuần trước
Vật thể 2025 TF đã khiến các nhà thiên văn học giật mình vì không hề nhận thấy nó cho đến vài giờ sau đó.
Tàu Trung Quốc đem về bằng chứng Mặt Trăng là 2 thế giới ghép lạiTiêu điểm - 1 tuần trước
Mặt Trăng của Trái Đất có thể không đơn giản là bị chia làm 2 nửa khi phát triển, mà là một thiên thể "Frankenstein".
Hiện trạng ngôi nhà từ chối bồi thường 7 tỷ đồng và 3 lô đất khiến cao tốc phải chuyển hướng: Cái kết đắng lòng của gia chủ 'được voi đòi tiên'Tiêu điểm
GĐXH - Do không thỏa thuận được giá bồi thường nên chủ một ngôi nhà ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) phải sống giữa đường cao tốc.