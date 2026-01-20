Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Hiện tượng hiếm gặp: Thác nước "chảy ngược" lên trời

Thứ ba, 07:13 20/01/2026 | Tiêu điểm

Gần đây, một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp đã xảy ra tại thác Shoshone, gần thành phố Twin Falls, bang Idaho, Mỹ, khiến nhiều người kinh ngạc.

Theo truyền thông địa phương, những cơn gió cực mạnh đã quét qua khu vực Twin Falls, bang Idaho, Mỹ vào ngày 17/12 (giờ địa phương), tạo nên một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp và đầy kỳ lạ tại thác Shoshone. Do sức gió giật mạnh, lượng hơi nước và sương mù bốc lên từ dòng thác không rơi xuống theo quỹ đạo thông thường mà bị thổi ngược lên trên các vách đá cao, khiến khung cảnh trông như thác nước đang "chảy ngược".

Theo ghi nhận tại hiện trường, các cơn gió có lúc đạt vận tốc rất lớn, đủ để làm đổi hướng hoàn toàn dòng sương nước bắn ra từ thác. Hiện tượng này chỉ xuất hiện trong những điều kiện thời tiết cực đoan, khi gió mạnh kết hợp với địa hình đặc thù của thác Shoshone – một trong những thác nước lớn và nổi tiếng nhất khu vực Tây Bắc nước Mỹ.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc thác nước "chảy ngược" nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự kinh ngạc trước vẻ đẹp kỳ ảo của thiên nhiên, trong khi một số khác cho rằng đây là minh chứng rõ nét cho sức mạnh khó lường của thời tiết.

Hiện tượng hiếm gặp: Thác nước &quot;chảy ngược&quot; lên trời- Ảnh 2.

Shoshone là một trong những thác nước lớn và nổi tiếng nhất khu vực Tây Bắc nước Mỹ.

Thác Shoshone cao khoảng 65 mét, thường thu hút du khách bởi vẻ hùng vĩ vượt trội hơn cả thác Niagara về chiều cao. Ở thời điểm hùng vĩ nhất, thác nước gần như bao phủ 275m chiều rộng của hẻm núi, chảy xuống dòng sông Snake phía dưới. Lượng nước là một phần quan trọng quyết định thác nước có dạng sương mù hay một bức tường bằng nước.

Mùa xuân và đầu hạ là thời điểm tốt nhất để cảm nhận hoàn toàn không khí tuyệt vời ở đây.

Quốc Tiệp (t/h)

null
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

1/3 người Hàn Quốc sống một mình trong xã hội siêu già

1/3 người Hàn Quốc sống một mình trong xã hội siêu già

Tiêu điểm - 15 giờ trước

Tại Hàn Quốc, ngày càng có nhiều người chọn sống một mình, trong khi nhiều người cao tuổi kêu gọi chính phủ nước này có các giải pháp chăm sóc và hỗ trợ họ kịp thời.

NASA tìm ra nơi sự sống ngoài Trái Đất có thể "đang phát triển mạnh"

NASA tìm ra nơi sự sống ngoài Trái Đất có thể "đang phát triển mạnh"

Tiêu điểm - 23 giờ trước

Bên dưới thiên thể mà NASA từng mô tả như một "Trái Đất thứ hai" có thể là một thế giới rất giống các vùng biển gần địa cực.

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của cậu bé meme "Success Kid" từng gây bão cách đây gần 20 năm

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của cậu bé meme "Success Kid" từng gây bão cách đây gần 20 năm

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - "Cậu bé thành công" (Success Kid) là một trong những hiện tượng ảnh chế (meme) phổ biến nhất Internet cách đây 19 năm.

Các nhà khoa học ‘bối rối’ trước hành tinh kỳ lạ hình quả chanh

Các nhà khoa học ‘bối rối’ trước hành tinh kỳ lạ hình quả chanh

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Theo trang Dailymail, các nhà khoa học đã bị bối rối bởi một hành tinh kỳ lạ hình quả chanh mà "không thể giải thích".

Du học sinh học giỏi về nước sống lang thang, phải ngủ dưới gầm cầu 14 năm: Bi kịch bắt nguồn từ sai lầm trong cách nuôi dạy của cha mẹ

Du học sinh học giỏi về nước sống lang thang, phải ngủ dưới gầm cầu 14 năm: Bi kịch bắt nguồn từ sai lầm trong cách nuôi dạy của cha mẹ

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Du học sinh từng là kỳ vọng của gia đình, nhà trường đã trượt dài sau nhiều biến cố, trở thành người vô gia cư hơn một thập kỷ.

Tìm thấy tàu ngầm Pháp mất tích bí ẩn trong Thế chiến II

Tìm thấy tàu ngầm Pháp mất tích bí ẩn trong Thế chiến II

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Sau hơn 8 thập kỷ chìm trong bí ẩn, tàu ngầm Le Tonnant của Hải quân Pháp - mất tích từ tháng 11/1942 trong Chiến tranh thế giới II - đã được tìm thấy.

Bí ẩn lớn nhất lịch sử về Kim tự tháp Ai Cập đã được giải mã: Hóa ra cũng không “cao siêu” lắm

Bí ẩn lớn nhất lịch sử về Kim tự tháp Ai Cập đã được giải mã: Hóa ra cũng không “cao siêu” lắm

Tiêu điểm - 6 ngày trước

Làm thế nào mà từ 4.500 năm trước, con người có thể vận chuyển những khối đá khổng lồ băng qua sa mạc khô cằn?

Bàn chân 3,4 triệu tuổi làm thay đổi lịch sử loài người

Bàn chân 3,4 triệu tuổi làm thay đổi lịch sử loài người

Tiêu điểm - 6 ngày trước

Một loài tổ tiên chưa từng được biết đến của loài người đã được xác định từ hóa thạch bàn chân kỳ lạ ở Ethiopia.

Phát hiện mới về một hành tinh "có thể sống được"

Phát hiện mới về một hành tinh "có thể sống được"

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Những đợt bùng phát từ một ngôi sao cách Trái Đất chỉ 40 năm ánh sáng có thể tiết lộ về khả năng sinh sống trên các hành tinh quanh nó.

Tìm ra sự thật về tín hiệu lạ NASA bắt được 26 năm trước

Tìm ra sự thật về tín hiệu lạ NASA bắt được 26 năm trước

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Tín hiệu tia X bí ẩn XID 925 là "tiếng thét" từ một sự kiện khốc liệt xảy ra tận 3 tỉ năm trước, theo một nhóm nghiên cứu quốc tế.

Xem nhiều

Bí ẩn lớn nhất lịch sử về Kim tự tháp Ai Cập đã được giải mã: Hóa ra cũng không “cao siêu” lắm

Bí ẩn lớn nhất lịch sử về Kim tự tháp Ai Cập đã được giải mã: Hóa ra cũng không “cao siêu” lắm

Tiêu điểm

Làm thế nào mà từ 4.500 năm trước, con người có thể vận chuyển những khối đá khổng lồ băng qua sa mạc khô cằn?

Bàn chân 3,4 triệu tuổi làm thay đổi lịch sử loài người

Bàn chân 3,4 triệu tuổi làm thay đổi lịch sử loài người

Tiêu điểm
'Chiêu thức' của người đàn ông sinh năm 1984 bán rau kiếm hơn 37 tỷ đồng/năm

'Chiêu thức' của người đàn ông sinh năm 1984 bán rau kiếm hơn 37 tỷ đồng/năm

Tiêu điểm
Du học sinh học giỏi về nước sống lang thang, phải ngủ dưới gầm cầu 14 năm: Bi kịch bắt nguồn từ sai lầm trong cách nuôi dạy của cha mẹ

Du học sinh học giỏi về nước sống lang thang, phải ngủ dưới gầm cầu 14 năm: Bi kịch bắt nguồn từ sai lầm trong cách nuôi dạy của cha mẹ

Tiêu điểm
Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của cậu bé meme "Success Kid" từng gây bão cách đây gần 20 năm

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của cậu bé meme "Success Kid" từng gây bão cách đây gần 20 năm

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top