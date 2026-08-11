Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam kiện toàn bộ máy, ra mắt ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng

Lễ ra mắt Ban văn hóa - xã hội và cộng đồng đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình kiện toàn bộ máy, mở rộng các lĩnh vực hoạt động chuyên môn và nâng cao vai trò của Hiệp hội trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa gắn với đời sống xã hội. Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam (VCIDA) chính thức được thành lập theo Quyết định số 541/QĐ-BNV ngày 30/5/2025 của Bộ Nội vụ. Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) và lễ ra mắt chính thức của Hiệp hội được tổ chức vào ngày 11/7/2025 tại Hà Nội.

Toàn cảnh lễ công bố quyết định thành lập, bổ nhiệm nhân sự các đơn vị trực thuộc và trao tặng Bằng khen cá nhân của Hiệp hội.

Đến dự chương trình có NSND Vương Duy Biên - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam; Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội khóa 15, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam; Ông Nguyễn Đỗ Sơn - Phó Chủ tịch chuyên trách Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam; Nhà báo Lê Thị Tuyết Hà, Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực Việt Nam; Ông Hoàng Thanh Du, Uỷ ban Kiểm tra Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam cùng nhiều hội viên, nghệ sĩ, doanh nhân, doanh nghiệp…

NSND Vương Duy Biên - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam phát biểu.

Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam NSND Vương Duy Biên khẳng định, việc thành lập các ban nòng cốt như Ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng sẽ góp phần giúp Hiệp hội có cán bộ chuyên trách để nghiên cứu sâu, tham mưu và đề xuất các dự án chiến lược cho lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Hiệp hội thành lập các ban chuyên môn là cách để trao quyền cho các cá nhân có năng lực quản lý, chuyên môn cao, giúp bộ máy Hiệp hội nhanh chóng ổn định và vận hành chuyên nghiệp. Các phòng ban sẽ là cánh tay nối dài, giúp kết nối chặt chẽ các hoạt động của Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa với giới nghệ sĩ, các nhà sáng tạo, doanh nghiệp đầu tư cũng như các cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội khóa 15, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam phát biểu.

Theo đó, Ban Văn hóa - xã hội và Cộng đồng được thành lập gồm các cá nhân: Bà Lê Thị Tuyết Hà làm trưởng ban), Đại Đức Thích Quý Trì - phó ban, bà Lê Thị Hạnh – phó ban, bà Huỳnh Thị Kim Quang - Chủ tịch danh dự HĐKH về Văn hoá Cộng đồng, Đại đức Thích Thiện Thông - Phó Chủ tịch danh dự HĐKH về Văn hoá Cộng đồng.

Để kiện toàn tổ chức và bảo đảm các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, chuyên môn của Ban Văn hóa - Xã hội và Cộng đồng được triển khai đồng bộ, Hiệp hội đã quyết định thành lập hai Viện, bổ nhiệm lãnh đạo hai Viện thuộc Ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng. Đó là: Đại đức Thích Chiếu Hội, Viện trưởng Viện Phát triển Văn hoá và Y học cổ truyền Thiên Ân Việt và Thạc sĩ, Thượng toạ Nguyễn Thanh Phong, Viện trưởng Viện Phát triển Văn hoá phật giáo Việt Nam – ASEAN.

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam trao quyết định, khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp tích cực.

Lãnh đạo Hiệp hội tin tưởng hai Viện trưởng trên cương vị mới sẽ phát huy hết năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm; xây dựng đơn vị hoạt động hiệu quả, đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của Hiệp hội.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Hiệp hội đã công bố và trao các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng, phát triển Hiệp hội và chuẩn bị các điều kiện để thành lập, ra mắt Ban Văn hóa - Xã hội và Cộng đồng.

Lê Hà



