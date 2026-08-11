Phạt 300 triệu đồng doanh nghiệp tự ý ‘san phẳng’ gần 1 ha đất nông nghiệp

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Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Văn Hưng
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GĐXH - Chủ tịch UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Công nghệ mới NHQ về hành vi làm biến dạng địa hình đất sản xuất nông nghiệp.

Dù chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Giai đoạn 1) nhưng Công ty Cổ phần Công nghệ mới NHQ (trụ sở phường Hàm Rồng, do ông Lê Đình Hội làm Giám đốc) tự ý hạ thấp bề mặt gần 1 ha đất nông nghiệp.

Qua đo đạc thực địa, tổng diện tích đất bị tác động lên tới 9.981,9 m², chia làm hai khu vực lần lượt là 4.599,8 m² và 5.382,1 m².

Phạt 300 triệu đồng doanh nghiệp tự ý ‘san phẳng’ gần 1 ha đất nông nghiệp - Ảnh 1.

Gần 1 ha đất nông nghiệp được Công ty Cổ phần Công nghệ mới NHQ tại dự án cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn (Giai đoạn 1) tự ý hạ thấp bề mặt. Ảnh: Đức Thắng. 

Hành vi này vi phạm quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Do diện tích vi phạm thuộc trường hợp không còn tính khả thi để khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất, UBND phường Bỉm Sơn đã áp dụng mức phạt theo quy định pháp luật, nâng tổng số tiền phạt đối với doanh nghiệp lên 300 triệu đồng.

UBND phường Bỉm Sơn yêu cầu Công ty Cổ phần Công nghệ mới NHQ chấp hành nộp phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định, nếu quá thời hạn sẽ bị cưỡng chế thi hành và tính lãi chậm nộp.

Được biết, Cụm công nghiệp Đông Sơn II được thành lập theo Quyết định số 2217 ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa, với quy mô gần 36 ha.

Ngày 14/8/2025, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty CP Công nghệ mới NHQ là chủ đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 250 tỷ đồng.

Phạt 300 triệu đồng doanh nghiệp tự ý ‘san phẳng’ gần 1 ha đất nông nghiệp - Ảnh 2.Khai thác đá ra ngoài mốc giới, nhiều doanh nghiệp tại Thanh Hóa bị xử phạt ‘nặng’

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