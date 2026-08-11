Đề xuất thí điểm sử dụng xe 3 bánh chạy điện để thu gom, vận chuyển rác, hàng hóa và PCCC

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Tin vui đầu năm học mới: Học sinh Hà Nội được miễn phí sách giáo khoa, hỗ trợ bữa ăn bán trú và nhận nhiều khoản hỗ trợ GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông, cùng hàng loạt khoản hỗ trợ học sinh trước thềm năm học mới 2026 - 2027.

Đề án này đã được xem xét, cho ký kiến tại cuộc làm việc của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan vào ngày 10/8.

Theo Bộ Công an, thực tế hiện nay, tại các đô thị lớn, hạ tầng giao thông có mật độ dân cư rất cao, sở hữu hàng nghìn tuyến ngõ nhỏ, phố hẹp – nơi các phương tiện giao thông và xe chuyên dụng cỡ lớn rất khó tiếp cận.

Trong công tác vệ sinh môi trường, việc thu gom rác thải tại các khu vực này vẫn phụ thuộc chủ yếu vào phương thức thủ công hoặc các dòng xe tự chế, xe thô sơ kém an toàn, năng suất thấp và gây mất mỹ quan đô thị.

Ở lĩnh vực logistics, sự bùng nổ của thương mại điện tử tạo áp lực lớn lên dịch vụ chuyển phát chặng cuối, đòi hỏi một loại hình phương tiện vừa nhỏ gọn, cơ động nhưng vẫn bảo đảm tải trọng chở hàng.

Bộ Công an vừa trình Chính phủ Đề án "Sản xuất, lắp ráp và thí điểm đăng ký lưu hành, sử dụng xe ba bánh chạy điện" nhằm giải quyết những bất cập trong hạ tầng đô thị, cơ giới hóa công tác thu gom rác thải, chuyển phát hàng hóa và tăng cường khả năng ứng phó sự cố tại các khu dân cư.

Đặc biệt, trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH), nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra sâu trong các kiệt, hẻm khiến xe chữa cháy chuyên dụng không thể tiếp cận kịp thời trong "thời điểm vàng".

Xuất phát từ các yêu cầu cấp thiết đó, Bộ Công an đã nghiên cứu Đề án sản xuất, lắp ráp và thí điểm xe ba bánh chạy điện nhằm đáp ứng đồng thời các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và tối ưu hóa hạ tầng hiện hữu.

Theo Đề án do Bộ Công an xây dựng, dòng xe ba bánh chạy điện sẽ được đưa vào thử nghiệm phục vụ ba nhóm nhiệm vụ chính:

Thu gom, vận chuyển rác thải đô thị: Thay thế dần các xe gom rác đẩy tay thủ công, gia tăng dung tích và sức chở, giúp nâng cao năng suất lao động cho công nhân vệ sinh môi trường khi di chuyển trong ngõ sâu.

Bưu chính và logistics: Phục vụ hoạt động giao nhận hàng hóa của các doanh nghiệp bưu chính, vận chuyển đáp ứng nhu cầu thương mại điện tử, bảo đảm tính cơ động và không gây ùn tắc giao thông.

Hỗ trợ PCCC và rửa đường: Đóng vai trò là phương tiện ứng cứu nhanh tại chỗ ở các khu dân cư đông đúc. Xe được thiết kế chuyên dụng để chở theo bình chữa cháy, máy bơm mini, thiết bị phá dỡ và dụng cụ cứu nạn để xử lý ban đầu trước khi lực lượng chuyên nghiệp đến hiện trường.

Bộ Công an dự kiến triển khai thí điểm loại hình phương tiện này tại các thành phố lớn có mật độ dân cư cao và hệ thống ngõ ngách phức tạp.

Đồng thời, Đề án cũng hướng đến việc mở rộng áp dụng tại một số khu vực hải đảo, khu du lịch sinh thái để phục vụ định hướng phát triển du lịch xanh trong giai đoạn 2026 - 2027.

Đáng chú ý, Đề án được xây dựng theo định hướng xã hội hóa hoàn toàn, không sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước và không đề xuất các cơ chế ưu đãi đặc thù về thuế hay thủ tục nhập khẩu, bảo đảm tính minh bạch, khả thi và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành.