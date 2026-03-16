Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kê khai và nộp thuế theo phương thức mới từ năm 2026

Theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Thông tư số 18/2026/TT-BTC, cơ chế quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh sẽ có nhiều thay đổi theo hướng tăng cường kê khai điện tử và minh bạch hóa hoạt động kinh doanh.

Chuyển từ phương pháp khoán sang kê khai

Một trong những điểm đáng chú ý là nhiều hộ kinh doanh sẽ chuyển từ phương pháp nộp thuế khoán sang phương pháp kê khai thuế.

Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong giai đoạn chuyển đổi, các văn bản mới cũng quy định rõ cơ chế chuyển tiếp.

Theo đó, đối với các trường hợp đã kê khai và nộp thuế theo Thông tư 40/2021/TT-BTC, cơ quan thuế không yêu cầu điều chỉnh lại.

Nếu người nộp thuế chưa thực hiện khai thuế, thì thực hiện theo quy định tại Thông tư 18/2026/TT-BTC và không bị xử phạt.

Đặc biệt, đối với các hộ kinh doanh chuyển từ phương pháp khoán sang kê khai từ năm 2026, cơ quan thuế không sử dụng doanh thu năm 2026 để xác định lại nghĩa vụ thuế của các năm trước.

Các nghĩa vụ thuế đã thực hiện theo phương pháp khoán không bị xử phạt, trừ trường hợp cơ quan thuế phát hiện có hành vi che giấu doanh thu dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Bổ sung nghĩa vụ thông báo tài khoản thanh toán

Một nội dung mới khác là hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế tất cả các tài khoản thanh toán phục vụ hoạt động kinh doanh.

Thông tin phải khai báo bao gồm:

Tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán ( ngân hàng)

Ví điện tử mở tại các tổ chức trung gian thanh toán

Việc thông báo được thực hiện theo phương thức điện tử.

Quy định này giúp cơ quan thuế quản lý dòng tiền trong hoạt động kinh doanh minh bạch hơn, đồng thời phù hợp với xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt và thương mại điện tử.

Theo Bộ Tài chính, việc ban hành Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC nhằm đơn giản hóa thủ tục khai, nộp thuế, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế.

Các quy định mới không chỉ giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận lợi hơn, mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế số.

