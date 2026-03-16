Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kê khai và nộp thuế theo phương thức mới từ năm 2026

Thứ hai, 10:14 16/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Từ năm 2026, nhiều hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh sẽ chuyển sang phương thức kê khai và nộp thuế mới theo quy định tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC. Các quy định này không chỉ thay đổi cách thức kê khai thuế mà còn tăng cường quản lý thông tin tài khoản thanh toán và quy định rõ các trường hợp chuyển tiếp.

Theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Thông tư số 18/2026/TT-BTC, cơ chế quản lý thuế đối với  hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh sẽ có nhiều thay đổi theo hướng tăng cường kê khai điện tử và minh bạch hóa hoạt động kinh doanh.

Chuyển từ phương pháp khoán sang kê khai

Một trong những điểm đáng chú ý là nhiều hộ kinh doanh sẽ chuyển từ phương pháp nộp thuế khoán sang phương pháp kê khai thuế.

Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong giai đoạn chuyển đổi, các văn bản mới cũng quy định rõ cơ chế chuyển tiếp.

Theo đó, đối với các trường hợp đã kê khai và nộp thuế theo Thông tư 40/2021/TT-BTC, cơ quan thuế không yêu cầu điều chỉnh lại.

Nếu người nộp thuế chưa thực hiện khai thuế, thì thực hiện theo quy định tại Thông tư 18/2026/TT-BTC và không bị xử phạt.

Đặc biệt, đối với các hộ kinh doanh chuyển từ phương pháp khoán sang kê khai từ năm 2026, cơ quan thuế không sử dụng doanh thu năm 2026 để xác định lại nghĩa vụ thuế của các năm trước.

Các nghĩa vụ thuế đã thực hiện theo phương pháp khoán không bị xử phạt, trừ trường hợp cơ quan thuế phát hiện có hành vi che giấu doanh thu dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Bổ sung nghĩa vụ thông báo tài khoản thanh toán

Một nội dung mới khác là hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế tất cả các tài khoản thanh toán phục vụ hoạt động kinh doanh.

Thông tin phải khai báo bao gồm:

Tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán ( ngân hàng)

Ví điện tử mở tại các tổ chức trung gian thanh toán

Việc thông báo được thực hiện theo phương thức điện tử.

Quy định này giúp cơ quan thuế quản lý dòng tiền trong hoạt động kinh doanh minh bạch hơn, đồng thời phù hợp với xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt và thương mại điện tử.

Theo Bộ Tài chính, việc ban hành Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC nhằm đơn giản hóa thủ tục khai, nộp thuế, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế.

Các quy định mới không chỉ giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận lợi hơn, mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế số.

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân cần lưu ý các khoản chi được trừ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đây.

GĐXH - Khi làm hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người làm thủ tục cần lưu ý những loại giấy tờ, văn bản sau.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Những đối tượng phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khai, nộp thuế như nào theo quy định mới

Những lưu ý khi kê khai thuế đối với cá nhân có doanh thu cho thuê bất động sản trên 500 triệu đồng/năm

6 khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế cho hộ kinh doanh

7 khoản chi được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lưu ý

Cùng chuyên mục

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 16 - 22/3/2026: 6 giờ sáng nhiều khu dân cư không còn điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 phút trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 16 - 22/3/2026: Tăng thêm hàng loạt khu dân cư bị mất điện cả ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 34 phút trước

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Giá vàng hôm nay 16/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 59 phút trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC duy trì mức 182,6 triệu đồng/lượng.

Hatchback cỡ nhỏ giá 218 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị công nghệ cao, sạc siêu nhanh, đi tới 405km/lần sạc, cạnh tranh Hyundai Grand i10, rẻ hơn Kia Morning sẽ bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Hatchback 5 cửa, 5 chỗ ngồi được trang bị cổng sạc nhanh từ 30%-80% chỉ trong vòng 30 phút.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 16 - 22/3/2026): Tăng thêm hàng loạt khu dân cư bị mất điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Trải nghiệm ô tô điện giá 70 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, chạy 300 km/lần sạc, trang bị an toàn, rẻ nhất thị trường, chỉ ngang SH Mode thích hợp đi trong đô thị sẽ về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Ô tô điện mini hai chỗ gây chú ý khi có giá chỉ khoảng 70 triệu đồng nhưng có thể di chuyển tới hơn 300km/lần sạc.

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 16 - 22/3/2026: Khu dân cư bị mất điện tăng cao bất ngờ

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.

Xe máy điện giá 16,5 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế thời trang, đi 80km/lần sạc, rẻ hơn Wave Alpha dễ được lòng chị em

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện giá rẻ khoảng 16 triệu đồng, vận hành êm ái và đi khoảng 80km/lần sạc.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 16 - 22/3/2026): Cúp điện từ 10 - 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 15/3/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 15/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Xem nhiều

Giá vàng hôm nay 15/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji giảm sâu ra sao?

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước và thế giới đều giảm. Giá vàng miếng SJC trong nước bán ra ở mức 182,6 triệu đồng/lượng.

Xe máy điện giá 38 triệu đồng đẹp hơn cả SH Mode, pin siêu bền, đi tới 320km/lần sạc, ABS kênh đôi, rẻ chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường
Hatchback điện giá 157 triệu đồng sắp bán ở Việt Nam thiết kế trang nhã, hai túi khí, chạy 220 km/lần sạc rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH chị em dễ mê mẩn

Giá cả thị trường
Giá xe ô tô Mitsubishi giảm cực mạnh, rẻ kỷ lục, Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Attrage thấp chưa từng có

Giá cả thị trường
Xe ga 244cc giá 63 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đỉnh cao vượt trội Honda SH, rẻ chỉ ngang SH Mode

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top