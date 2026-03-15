Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khai, nộp thuế như nào theo quy định mới
GĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Bộ Tài chính ban hành Thông tư 18/2026/TT-BTC hướng dẫn thực hiện, trong đó quy định rõ cơ chế khai, nộp thuế mới đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.
Nhằm hoàn thiện chính sách thuế và nâng cao hiệu quả quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05/3/2026, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2026/TT-BTC hướng dẫn thực hiện.
Các văn bản này được xây dựng trên cơ sở nhiều luật mới về thuế và quản lý thuế như: Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 149/2025/QH15, Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 và Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15. Điểm đáng chú ý là người nộp thuế sẽ tự xác định doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế theo các ngưỡng doanh thu khác nhau, phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh và xu hướng quản lý thuế trong nền kinh tế số.
Tự xác định doanh thu để khai và nộp thuế
Theo quy định mới, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh sẽ tự xác định doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh để thực hiện nghĩa vụ khai và nộp thuế với cơ quan thuế.
Cụ thể:
Trường hợp doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống: Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm và kê khai các loại thuế liên quan với cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.
Nếu trong năm phát sinh doanh thu vượt 500 triệu đồng, người nộp thuế phải thực hiện khai thuế và nộp thuế kể từ quý phát sinh doanh thu vượt ngưỡng này.
Trường hợp hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng, bao gồm cả doanh thu đã được tổ chức hoặc cá nhân khác khấu trừ, khai thay hoặc nộp thay, việc khai và nộp thuế được thực hiện theo hai phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân.
1. Phương pháp tính thuế theo doanh thu
Nếu hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh lựa chọn nộp thuế theo thuế suất nhân với doanh thu tính thuế, thì việc khai và nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác sẽ thực hiện theo quý.
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.
2. Phương pháp tính thuế theo thu nhập tính thuế
Trong trường hợp hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập tính thuế nhân với thuế suất, việc khai thuế được thực hiện theo quy mô doanh thu:
Doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm: tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo tháng.
Doanh thu từ 50 tỷ đồng trở xuống: tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quý.
Số thuế tạm nộp được xác định bằng thuế suất nhân với doanh thu tính thuế của từng kỳ.
Sau khi kết thúc năm, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán chậm nhất là ngày 31/3 của năm dương lịch tiếp theo.
Việc ban hành các quy định mới về khai và nộp thuế được kỳ vọng giúp đơn giản hóa thủ tục, minh bạch nghĩa vụ thuế và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế. Đồng thời, cơ chế mới cũng giúp hoạt động quản lý thuế phù hợp hơn với sự phát triển của thương mại điện tử và kinh tế số, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng giữa các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.
