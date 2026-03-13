Mới nhất
Những lưu ý khi kê khai thuế đối với cá nhân có doanh thu cho thuê bất động sản trên 500 triệu đồng/năm

Thứ sáu, 15:00 13/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Từ ngày 5/3/2026, cá nhân cho thuê bất động sản có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm phải thực hiện kê khai và nộp thuế theo quy định mới tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC.

Thuế thu nhập cá nhân tính trên phần doanh thu vượt 500 triệu đồng

Theo quy định mới, cá nhân cho thuê  bất động sản (không bao gồm hoạt động kinh doanh lưu trú) sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần doanh thu vượt quá 500 triệu đồng mỗi năm.

Mức thuế được tính theo công thức:
Thuế phải nộp = (Doanh thu vượt 500 triệu đồng) × 5%

Như vậy, người cho thuê được khấu trừ 500 triệu đồng doanh thu mỗi năm trước khi tính thuế, giúp giảm nghĩa vụ thuế đối với các trường hợp cho thuê quy mô nhỏ.

Trường hợp cá nhân có nhiều hợp đồng cho thuê, tổng mức khấu trừ vẫn chỉ tối đa 500 triệu đồng/năm cho tất cả các hợp đồng.

Cá nhân cho thuê bất động sản phải kê khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, đồng thời nộp hồ sơ cho cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê.

Hồ sơ khai thuế gồm: Mẫu số 01/BĐS; Phụ lục bảng kê bất động sản cho thuê – Mẫu số 01/BK-BĐS; Người nộp thuế có thể chọn một trong hai hình thức khai thuế.

Việc kê khai thuế cá nhân có thể lựa chọn khai thuế theo năm hoặc theo kỳ

Trường hợp khai 2 lần trong năm, cá nhân cần lưu ý thời hạn khai thuế chậm nhất ngày 31.7 của năm tính thuế, và chậm nhất ngày 31.1 của năm tiếp theo.

Trong trường hợp khai 1 lần theo năm thì thời gian  khai thuế chậm nhất là ngày 31.1 của năm sau năm tính thuế. Quy định này giúp cá nhân chủ động lựa chọn phương thức kê khai phù hợp với hoạt động cho thuê.

Nhiều bất động sản có thể kê khai chung một hồ sơ

Trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê, người nộp thuế được phép khai chung trong một hồ sơ và chọn một cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê để nộp.

Cá nhân cũng có thể lựa chọn một hoặc nhiều hợp đồng cho thuê để áp dụng mức khấu trừ 500 triệu đồng khi tính thuế thu nhập cá nhân. Nếu các hợp đồng đã chọn chưa sử dụng hết mức khấu trừ, có thể tiếp tục áp dụng cho các hợp đồng khác.

Trong một số hợp đồng cho thuê, bên thuê có thể thực hiện khai và nộp thuế thay cho bên cho thuê. Tuy nhiên, nội dung này cần được ghi rõ trong hợp đồng, bao gồm: Trách nhiệm khai và nộp thuế; Cách xác định phần doanh thu được khấu trừ 500 triệu đồng.

Theo cơ quan thuế, quy định mới nhằm tăng tính minh bạch trong hoạt động cho thuê tài sản, đồng thời giúp cá nhân thực hiện nghĩa vụ thuế rõ ràng và thuận lợi hơn.

6 khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế cho hộ kinh doanh6 khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế cho hộ kinh doanh

GĐXH - Bên cạnh 7 khoản chi hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân, vẫn có những khoản chi sẽ không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế.

Những giấy tờ cần lưu ý khi làm thủ tục kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2026Những giấy tờ cần lưu ý khi làm thủ tục kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2026

GĐXH - Khi làm hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người làm thủ tục cần lưu ý những loại giấy tờ, văn bản sau.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 13/3/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 13/3/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 13/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ chiều 13/3: USD ‘nóng’ theo xung đột Trung Đông, Vietcombank, BIDV, Viettinbank điều chỉnh bất ngờ

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ chiều 13/3: USD ‘nóng’ theo xung đột Trung Đông, Vietcombank, BIDV, Viettinbank điều chỉnh bất ngờ

Giá cả thị trường - 8 phút trước

GĐXH - Xung đột Trung Đông khiến đồng bạc xanh toàn cầu leo thang, tỷ giá ngoại tệ tại hệ thống Vietcombank chiều nay (13/3) đã có những diễn biến mới, trực tiếp tác động đến túi tiền của người tiêu dùng và các kế hoạch giao dịch cuối tuần.

Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng từ xăng dầu đến dòng điện: Người dân Hà Nội nhộn nhịp tìm mua xe máy điện

Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng từ xăng dầu đến dòng điện: Người dân Hà Nội nhộn nhịp tìm mua xe máy điện

Bảo vệ người tiêu dùng - 52 phút trước

GĐXH - Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động, nhiều người dân tại Hà Nội đang chủ động tìm kiếm các giải pháp di chuyển tiết kiệm và bền vững hơn. Ghi nhận tại các cửa hàng xe máy điện cho thấy lượng khách hàng đến tìm hiểu và mua xe tăng mạnh, đặc biệt vào những ngày gần đây.

Giá bạc hôm nay (13/3): Thị trường trong nước tiếp tục giảm mạnh, giá bán giảm còn 85 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (13/3): Thị trường trong nước tiếp tục giảm mạnh, giá bán giảm còn 85 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp đà giảm mạnh. Sau khi mở phiên quanh vùng 87 triệu đồng/kg, giá nhanh chóng lùi về vùng 85 triệu đồng/kg, với biên độ giảm khoảng hơn 2 triệu đồng/kg.

Hà Nội: Giá nhà mặt phố tại các xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tăng nhiệt tháng 3/2026

Hà Nội: Giá nhà mặt phố tại các xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tăng nhiệt tháng 3/2026

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 3 xã mới: Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh được hình thành từ huyện Đan Phượng cũ cũng thiết lập mặt bằng giá mới.

Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay 13/3: Thế giới tăng vọt, 'chợ đen' trong nước bất ngờ hạ nhiệt

Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay 13/3: Thế giới tăng vọt, 'chợ đen' trong nước bất ngờ hạ nhiệt

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Sáng nay (13/3), thị trường ngoại tệ ghi nhận những diễn biến trái chiều. Trong khi đồng bạc xanh trên thế giới tiếp tục đà tăng giá phiên thứ ba liên tiếp, tỷ giá USD tại thị trường tự do trong nước lại có dấu hiệu giảm mạnh.

Giá lăn bánh Honda City giảm sâu, rẻ chưa từng có, chỉ ngang xe hạng A, đua doanh số với Hyundai Accent, Toyota Vios

Giá lăn bánh Honda City giảm sâu, rẻ chưa từng có, chỉ ngang xe hạng A, đua doanh số với Hyundai Accent, Toyota Vios

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Honda City hấp dẫn ở thời điểm giữa tháng 3/2026, đủ sức cạnh tranh với Hyundai Accent và Toyota Vios.

Giá vàng hôm nay 13/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 13/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tiếp tục suy yếu, giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở đầu phiên sáng.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 13 - 15/3/2026: Nhiều khu dân cư 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 13 - 15/3/2026: Nhiều khu dân cư 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá iPhone 15 Plus rẻ chưa từng có, màn hình lớn, pin khỏe, hấp dẫn hơn iPhone 17e, được khách Việt ưa chuộng

Giá iPhone 15 Plus rẻ chưa từng có, màn hình lớn, pin khỏe, hấp dẫn hơn iPhone 17e, được khách Việt ưa chuộng

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - iPhone 15 Plus với màn Dynamic Island, camera kép, giá rẻ lại được khách Việt ưa chuộng hơn hẳn.

Giá vàng hôm nay 13/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 13/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tiếp tục suy yếu, giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở đầu phiên sáng.

Giá lăn bánh Honda City giảm sâu, rẻ chưa từng có, chỉ ngang xe hạng A, đua doanh số với Hyundai Accent, Toyota Vios

Giá lăn bánh Honda City giảm sâu, rẻ chưa từng có, chỉ ngang xe hạng A, đua doanh số với Hyundai Accent, Toyota Vios

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 53 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, trang bị đẳng cấp vượt tầm, rẻ hơn Air Blade

Xe ga 125cc giá 53 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, trang bị đẳng cấp vượt tầm, rẻ hơn Air Blade

Giá cả thị trường
Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay 13/3: Thế giới tăng vọt, 'chợ đen' trong nước bất ngờ hạ nhiệt

Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay 13/3: Thế giới tăng vọt, 'chợ đen' trong nước bất ngờ hạ nhiệt

Giá cả thị trường
SUV cỡ nhỏ giá 254 triệu đồng chạy xa tới 410km/lần sạc, nội thất công nghệ màn hình lớn, rẻ hơn Kia Morning về Việt Nam sẽ có giá ra sao?

SUV cỡ nhỏ giá 254 triệu đồng chạy xa tới 410km/lần sạc, nội thất công nghệ màn hình lớn, rẻ hơn Kia Morning về Việt Nam sẽ có giá ra sao?

Giá cả thị trường

