Những lưu ý khi kê khai thuế đối với cá nhân có doanh thu cho thuê bất động sản trên 500 triệu đồng/năm

Thuế thu nhập cá nhân tính trên phần doanh thu vượt 500 triệu đồng

Theo quy định mới, cá nhân cho thuê bất động sản (không bao gồm hoạt động kinh doanh lưu trú) sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần doanh thu vượt quá 500 triệu đồng mỗi năm.

Mức thuế được tính theo công thức:

Thuế phải nộp = (Doanh thu vượt 500 triệu đồng) × 5%

Như vậy, người cho thuê được khấu trừ 500 triệu đồng doanh thu mỗi năm trước khi tính thuế, giúp giảm nghĩa vụ thuế đối với các trường hợp cho thuê quy mô nhỏ.

Trường hợp cá nhân có nhiều hợp đồng cho thuê, tổng mức khấu trừ vẫn chỉ tối đa 500 triệu đồng/năm cho tất cả các hợp đồng.

Cá nhân cho thuê bất động sản phải kê khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, đồng thời nộp hồ sơ cho cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê.

Hồ sơ khai thuế gồm: Mẫu số 01/BĐS; Phụ lục bảng kê bất động sản cho thuê – Mẫu số 01/BK-BĐS; Người nộp thuế có thể chọn một trong hai hình thức khai thuế.

Việc kê khai thuế cá nhân có thể lựa chọn khai thuế theo năm hoặc theo kỳ

Trường hợp khai 2 lần trong năm, cá nhân cần lưu ý thời hạn khai thuế chậm nhất ngày 31.7 của năm tính thuế, và chậm nhất ngày 31.1 của năm tiếp theo.

Trong trường hợp khai 1 lần theo năm thì thời gian khai thuế chậm nhất là ngày 31.1 của năm sau năm tính thuế. Quy định này giúp cá nhân chủ động lựa chọn phương thức kê khai phù hợp với hoạt động cho thuê.

Nhiều bất động sản có thể kê khai chung một hồ sơ

Trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê, người nộp thuế được phép khai chung trong một hồ sơ và chọn một cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê để nộp.

Cá nhân cũng có thể lựa chọn một hoặc nhiều hợp đồng cho thuê để áp dụng mức khấu trừ 500 triệu đồng khi tính thuế thu nhập cá nhân. Nếu các hợp đồng đã chọn chưa sử dụng hết mức khấu trừ, có thể tiếp tục áp dụng cho các hợp đồng khác.

Trong một số hợp đồng cho thuê, bên thuê có thể thực hiện khai và nộp thuế thay cho bên cho thuê. Tuy nhiên, nội dung này cần được ghi rõ trong hợp đồng, bao gồm: Trách nhiệm khai và nộp thuế; Cách xác định phần doanh thu được khấu trừ 500 triệu đồng.

Theo cơ quan thuế, quy định mới nhằm tăng tính minh bạch trong hoạt động cho thuê tài sản, đồng thời giúp cá nhân thực hiện nghĩa vụ thuế rõ ràng và thuận lợi hơn.

