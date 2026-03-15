Những đối tượng phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới

Cùng với việc hoàn thiện cơ chế khai, nộp thuế, Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Thông tư số 18/2026/TT-BTC cũng đưa ra nhiều quy định mới liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Các quy định này nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, đồng thời tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Hộ kinh doanh doanh thu từ 1 tỷ đồng phải dùng hóa đơn điện tử

Theo quy định mới, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu tính thuế giá trị gia tăng từ 1 tỷ đồng/năm trở lên bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Các hộ kinh doanh này có thể sử dụng một trong hai hình thức:

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế

Quy định này giúp cơ quan thuế quản lý doanh thu minh bạch hơn, đồng thời hỗ trợ người nộp thuế trong việc lưu trữ, quản lý hóa đơn.

Nhóm doanh thu từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng

Đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng mỗi năm, việc sử dụng hóa đơn điện tử không bắt buộc.

Tuy nhiên, nếu đáp ứng điều kiện kỹ thuật và có nhu cầu, người nộp thuế có thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế.

Trường hợp chưa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử nhưng phát sinh nhu cầu xuất hóa đơn, người nộp thuế phải thực hiện khai và nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh giao dịch bán hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp phát sinh doanh thu vượt ngưỡng

Đối với hộ kinh doanh mới bắt đầu hoạt động hoặc trước đó có doanh thu dưới 1 tỷ đồng, nếu trong năm tính thuế doanh thu lũy kế đạt từ 1 tỷ đồng trở lên, người nộp thuế phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ tính thuế mà doanh thu lũy kế đạt từ 1 tỷ đồng trở lên.

Việc mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử là một bước quan trọng trong quá trình chuyển đổi số ngành thuế, giúp giảm thủ tục hành chính, hạn chế gian lận hóa đơn và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời, quy định này cũng tạo nền tảng để xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế số và thương mại điện tử.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khai, nộp thuế như nào theo quy định mới GĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Bộ Tài chính ban hành Thông tư 18/2026/TT-BTC hướng dẫn thực hiện, trong đó quy định rõ cơ chế khai, nộp thuế mới đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.