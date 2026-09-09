Hồ Ngọc Hà bị chê kém sang khi hội ngộ Lưu Diệc Phi vì khoe ngực quá đà

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã đến Thượng Hải (Trung Quốc) để tham dự Triển lãm trang sức của BVLGARI. Trong vai trò là "Bạn thân thương hiệu" của nhãn hàng danh tiếng, Hồ Ngọc Hà được đón tiếp trang trọng với những ưu ái dành cho ngôi sao quốc tế. Tháp tùng cô trong chuyến đi là Kim Lý, càng khiến cho cặp đôi được truyền thông chú ý.



Kim Lý tháp tùng Hồ Ngọc Hà tại sự kiện.

Sự kiện còn quy tụ dàn sao danh giá hàng đầu Trung Quốc như Lưu Gia Linh, Lưu Diệc Phi, Thái Y Lâm và Ngô Lỗi. Tại đây, Hồ Ngọc Hà đã có dịp hội ngộ với diễn viên Lưu Diệc Phi và có màn "đọ sắc" cùng "thần tiên tỷ tỷ" xứ Trung.

Khoảnh khắc của hai ngôi sao nhanh chóng "gây bão" trên các diễn đàn. Cộng đồng mạng xã hội của Việt Nam và Trung Quốc đều dành những lời khen cho một bên là "vẻ đẹp sáng hơn cả kim cương", một bên là "nữ hoàng giải trí" sở hữu nhan sắc sang trọng, quý phái cùng thần thái ngút ngàn của Hồ Ngọc Hà.

Hồ Ngọc Hà cùng CEO của thương hiệu BVLGARI và Lưu Diệc Phi.



Tuy nhiên, bên cạnh đó, Hồ Ngọc Hà cũng nhận được những lời góp ý về trang phục. Tại sự kiện, nữ nghệ sĩ chọn chiếc đầm Haute couture làm từ vải satin trắng, với điểm nhấn ở phần lưng và quai áo làm từ pha lê và ngọc trai. Thiết kế tạo sự đồng điệu hoàn hảo với bộ trang sức trị giá 42 tỷ đồng của BVLGARI được Hồ Ngọc Hà diện trong sự kiện.

Tại sự kiện, nữ nghệ sĩ chọn chiếc đầm Haute couture làm từ vải satin trắng đến từ nhà mốt Tamara Ralph. Thiết kế không chỉ khoe trọn tấm lưng trần mà còn khoét sâu phần ngực.

Lưng áo được làm từ pha lê và ngọc trai, giúp người mặc khoe trọn lưng trần gợi cảm. Đồng thời tạo sự đồng điệu hoàn hảo với bộ trang sức trị giá 42 tỷ đồng của BVLGARI được Hồ Ngọc Hà diện trong sự kiện.

Hồ Ngọc Hà sang trọng trong thiết kế của nhà mốt Tamara Ralph.

Trong khi đó, Lưu Diệc Phi chọn thiết kế trong bộ sưu tập Elie Saab Haute Couture Xuân Hè 2026. Chiếc đầm dạ hội sắc hồng champagne, có họa tiết và màu sắc tiệp với tông màu, kiểu dáng của chiếc vòng cổ Green Heaven.

Nữ diễn viên được khen tỏa sáng rực rỡ hơn cả bộ trang ngọc lục bảo kết hợp với kim cương và hồng ngọc. Kiểu tóc búi cao làm nổi bật bờ vai, làn da mịn màng và chiếc cổ thanh tú, giúp Lưu Diệc Phi không chỉ đẳng cấp mà còn vô cùng duyên dáng. Cô cũng được khen ngợi về gu thời trang tinh tế.

Lưu Diệc Phi chọn thiết kế trong bộ sưu tập Elie Saab Haute Couture Xuân Hè 2026. Chiếc đầm dạ hội sắc hồng champagne, có họa tiết và màu sắc tiệp với tông màu, kiểu dáng của chiếc vòng cổ Green Heaven. Nữ nghệ sĩ được khen đẳng cấp cùng gu thời trang tinh tế.

So sánh cách lựa chọn trang phục của hai người đẹp, một số ý kiến của cộng đồng mạng Việt Nam cho rằng Hồ Ngọc Hà rất đẹp, rất gợi cảm nhưng không nên chọn thiết kế khoe vòng 1 quá hở bạo như vậy. "Chiếc váy quá hở khiến Hồ Ngọc Hà trông kém sang khi đứng cạnh Lưu Diệc Phi. Cô ấy khoe cơ thể một cách tinh tế"; "Trong một sự kiện quốc tế, sự đẳng cấp còn đi liền với sự tinh tế, Hồ Ngọc Hà sẽ hoàn hảo hơn nếu chỉ khoe phần lưng và tiết chế sự phô bày ở phần trước"; "Khoe hình thể chưa bao giờ là thế mạnh của người châu Á. Sự gợi cảm nằm ở khí chất và thần thái chứ không phải là độ hở của cơ thể. Hãy nhìn Lưu Diệc Phi…" là những nhận xét của một số tài khoản mạng xã hội.

Trước đó, năm 2025 Hồ Ngọc Hà cũng từng có màn đọ sắc với Lưu Diệc Phi tại sự kiện của BVLGARI. Nếu Hồ Ngọc Hà là "Bạn thân thương hiệu" thì nữ diễn viên xứ Trung là Đại sứ toàn cầu của thương hiệu. Tại đây, Hồ Ngọc Hà lựa chọn thiết kế kín đáo hơn, với điểm nhấn là màu sắc đỏ rực và khoảng hở ở phần lưng.





Hồ Ngọc Hà cũng từng có màn đọ sắc với Lưu Diệc Phi tại sự kiện của BVLGARI năm 2025.

Hồ Ngọc Hà lựa chọn thiết kế kín đáo hơn, với điểm nhấn là màu sắc đỏ rực và khoảng hở ở phần lưng.

Một lần khác, Hồ Ngọc Hà xuất hiện tại Rome (Ý) trong sự kiện của thương hiệu xa xỉ, nơi quy tụ hàng loạt minh tinh châu Á. Đứng cạnh Thư Kỳ, Hồ Ngọc Hà vẫn được khen thần thái tự tin, visual trẻ trung đáng kinh ngạc sau hai lần sinh nở. Chính nữ ca sĩ cũng thừa nhận ngoài đời Thư Kỳ đẹp "không lối thoát", thế nhưng bản thân cô cũng không bị lu mờ, thậm chí còn khiến công chúng tự hào khi là đại diện Việt Nam duy nhất xuất hiện trong khung hình ấy.

Hồ Ngọc Hà hội ngộ Thư Kỳ ở Ý.

Trong 2 năm trở thành "Bạn thân thương hiệu" của BVLGARI, Hồ Ngọc Hà đã nhiều lần tham dự sự kiện quốc tế, lần lượt từ Ý cho đến Singapore, Thái Lan, Campuchia, đồng thời hội ngộ đông đảo sao đẳng cấp quốc tế như Thư Kỳ, Lưu Diệc Phi, Lisa… song cô luôn cho thấy sức hút riêng lẫn thần thái đẳng cấp không thể trộn lẫn với bất kỳ ai.